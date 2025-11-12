Colombia

María José Pizarro se pronunció sobre resolución de Registraduría que dejaría a Iván Cepeda fuera de la consulta del Frente Amplio: “No lo van a lograr”

La senadora sugirió que la autoridad electoral hace parte de una “la vieja política corrupta”

Guardar
La senadora María José Pizarro
La senadora María José Pizarro se mostró molesta con la resolución de la Registraduría - crédito Lina Gasca/Colprensa

Se conoció un duro mensaje de la senadora María José Pizarro sobre la determinación de la Registraduría, que emitió el 6 de noviembre de 2025 una resolución en la que definió que Iván Cepeda no podría participar en la consulta del Frente Amplio programada para marzo de 2026 y tendría que presentarse directamente en la primera vuelta presidencial.

Pizarro recordó en su trino que “sobre la consulta popular y el Frente Amplio: La Registraduría y el @PactoColtenemos un ACUERDO INEQUÍVOCO sobre la Consulta Popular del 26 de octubre (sic)″.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aseguró que “la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente Amplio es LEGÍTIMA y está TOTALMENTE RESPALDADA (sic)”.

Entonces aseguró que detrás de la resolución de la Registraduría estaría “la vieja política corrupta”, a la que acusó de hacer “todo por impedir la Consulta y dividirnos, ahora quiere ilegitimar al Frente Amplio”. Incluso, vaticinó que no lo lograrían.

María José Pizarro se pronunció
María José Pizarro se pronunció en contra de la Registraduría - crédito @PizarroMariaJo/X

Además, amenazó que “si insisten en bloquear la democracia, la respuesta será contundente: la Constituyente del 2026. No permitiremos que vuelvan a cerrar los espacios democráticos con un nuevo “Frente Nacional”“.

María José recordó un documento de la entidad, emitido el 3 de octubre de 2025, en el que se indica un Acuerdo entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Pacto Histórico sobre las consultas del 26 de octubre de 2025.

Pizarro se basó en lo que afirmó la Registraduría en ese acuerdo cuando afirmó que “La consulta popular se realizará en el orden nacional y departamental. En materia de Presidencia, el Pacto Histórico participará en una consulta partidista el 26 de octubre de 2025 para escoger una precandidatura, ya sea para concurrir en una consulta interpartidista que defina la candidatura única en coalición, o para ser la candidatura única del propio Movimiento en la elección presidencial del 31 de mayo de 2026″.

Este es el Acuerdo entre
Este es el Acuerdo entre la Registraduría y el Pacto Histórico que señaló Pizarro - crédito @PizarroMariaJo/X

También señaló la primera cláusula del acuerdo que afirmó que “el Pacto Histórico acuerda participar en una consulta partidista a realizarse el próximo 26 de octubre de 2025, con el objeto de elegir una precandidatura del Movimiento Político Pacto Histórico para que participe en una consulta interpartidista que elija candidatura única en coalición, o para ser la candidatura única del Movimiento Político Pacto Histórico en la elección de Presidencia de la República a celebrarse el 31 de mayo de 2026″.

Qué fue lo que dijo la Registraduría

El organismo aclaró que la consulta interna efectuada el 26 de octubre de 2025 no fue exclusiva del Polo Democrático sino que incluyó formalmente a los tres partidos integrantes del Pacto Histórico: el Polo, la Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista Colombiano.

La resolución se sustentó en que la inscripción de las candidaturas para la consulta se realizó con la participación de representantes legales de las tres agrupaciones políticas, todos con personería jurídica.

Resolución Registraduría Pacto Histórico Iván
Resolución Registraduría Pacto Histórico Iván Cepeda - crédito Captura de Pantalla La FM

El documento sostiene: “La postulación de los ciudadanos para la consulta a la presidencia de la República realizada el pasado 26 de octubre se realizó por tres representantes legales de los tres partidos políticos ya enunciados los cuales ostentan personería jurídica vigente, y no por parte del representante legal de una sola agrupación política en ejercicio de la medida cautelar”.

A pesar de intentos previos del Partido Comunista Colombiano y la UP para desistir formalmente de su participación y dar carácter exclusivo de partido único, la Registraduría concluyó que ninguna renuncia fue tramitada a tiempo. Según el texto oficial, “las agrupaciones políticas que optarán por la consulta tenían plazo hasta el 26 de septiembre de 2025 para manifestar la retractación de su voluntad inicial”, lo que dejó incólume el resultado y la vigencia legal de la consulta registrada.

Resolución Registraduría Pacto Histórico Iván
Resolución Registraduría Pacto Histórico Iván Cepeda - crédito Captura de Pantalla La FM

La resolución afecta la hoja de ruta electoral de Iván Cepeda, que obtuvo más de un millón y medio de votos sobre Carolina Corcho y Daniel Quintero en ese proceso.

La decisión deja al senador fuera de competencia en la futura consulta interpartidista del Frente Amplio, bloqueando su participación en la selección de un candidato único de centroizquierda para la elección presidencial de 2026. En la lista de aspirantes del Frente se perfilan figuras como Roy Barreras, Camilo Romero y Carlos Caicedo.

El efecto práctico de la disposición sería obligar a Cepeda a presentarse en solitario a la primera vuelta de los comicios, con impacto potencial sobre la distribución del voto progresista.

Temas Relacionados

María José PizarroIvan CepedaPacto HistóricoRegistraduríaFrente AmplioConsulta internaElecciones ColombiaConstituyenteColombia-Noticias

Más Noticias

Director del Inpec se refirió a la inminente extradición de alias Pipe Tuluá a EE. UU.

El coronel Daniel Gutiérrez informó que alias Pipe Tuluá no está en La Picota, sino bajo custodia en una estación policial, y que la mayoría de extradiciones mensuales desde Colombia tienen como destino Estados Unidos

Director del Inpec se refirió

James Rodríguez estaría cerca del Orlando City: entrenador colombiano, Luis Muriel como compañero y clásico rival del Inter Miami de Lionel Messi

El colombiano habría sido sondeado por clubes de la Liga Mexicana, otros equipos de Estados Unidos e, incluso, por el Flamengo de Brasil, tras salir del Club León como jugador libre

James Rodríguez estaría cerca del

Desde “epulón” hasta “cipayo”: especialista analizó las particulares palabras que utiliza Gustavo Petro en sus discursos

El presidente colombiano ha llamado la atención por emplear términos poco comunes en sus mensajes, lo que ha motivado análisis de expertos sobre el impacto y la intención de su comunicación

Desde “epulón” hasta “cipayo”: especialista

La Registraduría ratificó la decisión que impidió a Daniel Quintero inscribir su comité de firmas: “No se encuentra mérito alguno”

La autoridad electoral rechazó el recurso de reposición presentado por el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial

La Registraduría ratificó la decisión

Armando Benedetti afirmó que no se arrepiente de lo que dijo contra la magistrada Lombana por allanamiento a su casa: “Tengo la razón y los motivos”

El ministro del Interior defendió su postura, mientras cuestionó el alcance de la inspección a su vivienda liderada por la magistrada Cristina Lombana que ordenó el registro de su residencia

Armando Benedetti afirmó que no
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia 3’: así avanzan las votaciones del tercer grupo de aspirantes a un cupo en el ‘reality’

La Liendra reveló las exigentes condiciones que le puso a Dani Duke para formalizar su relación: “Teníamos que poner límites”

Violeta Bergonzi volverá al quirófano y reveló los detalles del próximo procedimiento al que se someterá: “Sí, otra más”

Yeferson Cossio reveló la fecha y lugar de su boda con Carolina Gómez

Karina García respondió a uno de sus compañeros que insinuó que su relación con Altafulla fue un error: “Para mí fue una experiencia”

Deportes

Esto se sabe sobre la

Esto se sabe sobre la llegada de Carlos Darwin Quintero a Millonarios: hay versiones encontradas

Millonarios FC busca talentos en el fútbol femenino y masculino: así puede participar

Independiente Medellín vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave para la clasificación a los cuadrangulares

Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: cuál será la intervención

Técnico de Nueva Zelanda habló sobre el amistoso ante Colombia: “Nos pondremos a prueba”