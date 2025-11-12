Jueza hizo dura observación sobre golpiza de Jaime Esteban Moreno: “En pocas ocasiones he visto una necropsia con esa cantidad de golpes”

La togada aseguró que en pocas ocasiones ha visto un caso de asesinato en el que se hayan producido tantos golpes - crédito Redes sociales/X

Durante la audiencia de imposición de medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez, señalado asesino del estudiante de la universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, la jueza 67 de Control de Garantías advirtió sobre la crueldad de las acciones del procesado. En grabaciones de cámaras de seguridad de la localidad de Chapinero en Bogotá quedó registrado cómo el imputado golpeó a la víctima en repetidas ocasiones, junto con otro hombre (Ricardo González) también investigado, hasta causarle la muerte.

De acuerdo con la togada, este caso se suma a unos pocos que ha estudiado, en los que el cuerpo de la víctima ha quedado gravemente afectado. Aseguró que en este es claro que las agresiones estuvieron dirigidas a puntos del cuerpo vitales, lo que demostraría que hubo intención de causarle la muerte al joven de 20 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Realmente en pocas ocasiones he visto una necropsia con esa cantidad de golpes y sobre todo propinados en esas partes vitales, porque en las piernas, las rodillas, los pies no presentan muchas lesiones. Era en el pecho, en el abdomen, en la parte baja del abdomen y en la cabeza, donde tenían que propinarle los golpes para causarle la muerte”, detalló la jueza.

Juan Carlos Suárez Ortiz fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario - crédito Fiscalía

La togada indicó que la manera como se atacó al estudiante, que en cierto momento ya se encontraba en estado de completa indefensión y gravemente herido, demuestra que hubo crueldad y desprecio por parte de los atacantes.

“Un hecho de crueldad atroz, de inhumanidad y de violencia despiadada, que refleja además un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia”, precisó.

Los hallazgos en el cuerpo de Jaime Esteban y la causa de muerte

De acuerdo con el abogado Camilo Rincón, que representa los intereses de la familia de la víctima, el rostro del joven quedó “desfigurado” por los golpes que recibió por pies. “La sangre no solamente salía por su boca, sino también por todas partes”, precisó a La FM.

Jaime Esteban Moreno murió por un trauma craneano contundente cerrado - crédito red social Facebook | Uniandinos / sitio web

Según la opinión médico-legal que surgió tras la realización de la necropsia del estudiante, su muerte se produjo por un trauma craneano contundente cerrado y corresponde a un fallecimiento violento que se ajusta al delito de homicidio.

Además, según las grabaciones de lo ocurrido y los testimonios de algunos testigos de los hechos, los señalados asesinos de Jaime Esteban Moreno se fueron del lugar sin mayor problema, dejando abandonada a la víctima, que yacía en grave estado de salud tendida en el suelo y ahogándose con su propia sangre.

“Juan Carlos se retira del lugar con absoluta calma, sin mostrar sorpresa ni arrepentimiento por el resultado fatal de su actuar. No busca ayuda médica para la víctima, no se comunica con las autoridades, no se entrega voluntariamente, por el contrario, su comportamiento posterior refleja una frialdad alarmante”, indicó la Fiscalía en la audiencia, argumento que fue acogido en su totalidad por el despacho.

Cámara de seguridad captó el momento exacto en que dos hombres atacaron a Jaime Esteban Moreno en el norte de Bogotá - captura de pantalla

Cárcel para Juan Carlos Suárez

Así las cosas, la jueza decidió cobijar a Juan Carlos Suárez con una medida de aseguramiento en centro carcelario, con el fin de que enfrente el proceso penal que se surte en su contra en privación de la libertad, hasta que se defina su situación jurídica. El procesado debe responder por el delito de homicidio agravado, que le fue imputado por la Fiscalía General de la Nación y el cual no aceptó.

Por su parte, el procesado Ricardo González también está siendo investigado por el delito de homicidio agravado, el cual tampoco aceptó, y se espera una decisión con respecto a la medida de aseguramiento que se le impondrá.