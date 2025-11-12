Colombia

Iván Duque cuestionó a Gustavo Petro por suspender la cooperación de inteligencia con EE. UU.: “Una verdadera estupidez”

Según el expresidente de Colombia, la decisión del mandatario tiene como objetivo “debilitar la seguridad de Colombia” y afecta la cooperación con otros 17 países

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026); Iván Duque, expresidente de Colombia (2018-2022)- crédito Presidencia/Ivanduque.com/Sitio web

El presidente Gustavo Petro ordenó la suspensión provisional de la cooperación en materia de inteligencia con Estados Unidos, después de los recientes ataques con misiles dirigidos a embarcaciones en el Caribe.

Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, señaló el mandatario colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión del presidente Petro se conoció poco después de que una periodista de CNN informara en sus redes sociales que, según fuentes consultadas, el Reino Unido habría detenido el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos sobre naves sospechosas de narcotráfico en el Caribe, al considerar que los operativos militares estadounidenses son ilegales y no querer verse implicado en estas acciones.

La orden del jefe de
La orden del jefe de Estado busca expresar su oposición la política antidrogas del país norteamericano - crédito @petrogustavo/X

Al respecto, el expresidente Iván Duque calificó como “una verdadera estupidez” la decisión del actual jefe de Estado y criticó que, a su juicio, se utilice “como pretexto la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe”.

Suspender la inteligencia compartida entre dos aliados estratégicos es una verdadera estupidez, mucho más usando como pretexto la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe”, señaló Iván Duque.

Según el expresidente Duque, Colombia, con el apoyo de Estados Unidos, y más naciones, realiza “interdicción” contra el narcotráfico y ataques militares cuando las circunstancias así lo soliciten.

Por tal motivo, el expresidente Iván Duque afirmó que la decisión del presidente Gustavo Petro tiene como objetivo “debilitar la seguridad de Colombia”.

“Desde hace muchos años, Colombia, con el apoyo de EE. UU. y más de 17 países, a través de la campaña naval ‘Orión’, hace interdicción contra el narcotráfico y acciones ofensivas cuando las circunstancias lo requieran. Otro pretexto más para debilitar la seguridad de Colombia“, señaló Duque en su cuenta de X.

Iván Duque cuestionó la decisión
Iván Duque cuestionó la decisión del presidente Gustavo Petro - crédito @IvanDuque/X

Detalles de la decisión

La reciente instrucción del presidente Gustavo Petro de suspender el intercambio de información de inteligencia entre las Fuerzas Armadas de Colombia y las agencias de seguridad de Estados Unidos causó desconcierto en los máximos niveles del sector defensa. La decisión fue comunicada directamente por el mandatario a través de sus redes sociales.

De acuerdo con fuentes militares citadas por varios medios (Caracol Radio y Blu Radio), el ministro de Defensa y los altos mandos de las Fuerzas Militares conocieron la decisión al mismo tiempo que la opinión pública.

El mensaje presidencial estableció que la suspensión del envío de información y otros tratos con organismos de seguridad estadounidenses se mantendría mientras continuaran ataques con misiles a embarcaciones en el Caribe. En su comunicado, Petro argumentó que la lucha antidrogas debe supeditarse al respeto de los derechos humanos de las comunidades caribeñas.

Este anuncio implica una interrupción inmediata del intercambio de información, elemento clave en la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en temas de seguridad y combate al narcotráfico. Por ahora, la suspensión estaría condicionada a la persistencia de operaciones con misiles en la región caribeña, según lo indicado por el presidente. Petro remarcó la necesidad de priorizar la protección de los derechos humanos en las estrategias contra el narcotráfico, lo que representa un viraje frente a la política tradicional concertada con Washington.

Mensaje del presidente Gustavo Petro
Mensaje del presidente Gustavo Petro en el que reafirma su papel como comandante supremo de las Fuerzas Militares y defiende la suspensión de la cooperación de inteligencia con Estados Unidos - crédito Gustavo Petro/X

Al conocer la noticia, fuentes diplomáticas indicaron sorpresa en la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Hasta el momento, no se emitieron pronunciamientos oficiales por parte del gobierno estadounidense. El silencio del Ministerio de Defensa aumentó la incertidumbre acerca del alcance y las consecuencias operativas de la medida, en particular para las misiones conjuntas de inteligencia y el seguimiento a organizaciones delictivas transnacionales.

Petro fundamentó su decisión citando la postura de Reino Unido, que interrumpió su cooperación en este ámbito alegando que no participará en acciones consideradas ilegales por algunas entidades internacionales. Para el presidente, Colombia no puede avalar operaciones que contradigan valores humanitarios o expongan a la población civil.

La suspensión generó críticas de actores políticos. Juan Manuel Galán, precandidato presidencial, consideró que la medida debilita la capacidad del Estado frente al crimen organizado. Martha Lucía Ramírez, exministra de Defensa, resaltó la importancia de fortalecer la colaboración con Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

Temas Relacionados

Iván DuqueGustavo PetroDecisión de Gustavo PetroInteligencia Estados UnidosEstados Unidos y ColombiaRelaciones diplomáticasColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Sinuano Día 12 de noviembre de 2025

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados Sinuano Día 12 de

Director del Inpec se refirió a la inminente extradición de alias Pipe Tuluá a EE. UU.

El coronel Daniel Gutiérrez informó que alias Pipe Tuluá no está en La Picota, sino bajo custodia en una estación policial, y que la mayoría de extradiciones mensuales desde Colombia tienen como destino Estados Unidos

Director del Inpec se refirió

James Rodríguez estaría cerca del Orlando City: entrenador colombiano, Luis Muriel como compañero y clásico rival del Inter Miami de Lionel Messi

El colombiano habría sido sondeado por clubes de la Liga Mexicana, otros equipos de Estados Unidos e, incluso, por el Flamengo de Brasil, tras salir del Club León como jugador libre

James Rodríguez estaría cerca del

Desde “epulón” hasta “cipayo”: especialista analizó las particulares palabras que utiliza Gustavo Petro en sus discursos

El presidente colombiano ha llamado la atención por emplear términos poco comunes en sus mensajes, lo que ha motivado análisis de expertos sobre el impacto y la intención de su comunicación

Desde “epulón” hasta “cipayo”: especialista

La Registraduría ratificó la decisión que impidió a Daniel Quintero inscribir su comité de firmas: “No se encuentra mérito alguno”

La autoridad electoral rechazó el recurso de reposición presentado por el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial

La Registraduría ratificó la decisión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia 3’: así avanzan las votaciones del tercer grupo de aspirantes a un cupo en el ‘reality’

La Liendra reveló las exigentes condiciones que le puso a Dani Duke para formalizar su relación: “Teníamos que poner límites”

Violeta Bergonzi volverá al quirófano y reveló los detalles del próximo procedimiento al que se someterá: “Sí, otra más”

Yeferson Cossio reveló la fecha y lugar de su boda con Carolina Gómez

Karina García respondió a uno de sus compañeros que insinuó que su relación con Altafulla fue un error: “Para mí fue una experiencia”

Deportes

Esto se sabe sobre la

Esto se sabe sobre la llegada de Carlos Darwin Quintero a Millonarios: hay versiones encontradas

Millonarios FC busca talentos en el fútbol femenino y masculino: así puede participar

Independiente Medellín vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave para la clasificación a los cuadrangulares

Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: cuál será la intervención

Técnico de Nueva Zelanda habló sobre el amistoso ante Colombia: “Nos pondremos a prueba”