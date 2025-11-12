Gustavo Petro nombró a Marcela Tovar como embajadora de Colombia ante la ONU y Austria en Viena: “Colombia respeta el derecho internacional”

Gustavo Petro designó a Marcela Tovar como embajadora de Colombia ante la ONU y Austria en Viena - crédito Andrea Puentes/ Presidencia/@MinjusticiaCo/X

El presidente Gustavo Petro anunció el nombramiento de Marcela Tovar como nueva embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Austria, con sede en Viena.

“Por ello pondré de embajadora ante la ONU y Austria en Viena a Marcela Tovar”, indicó Gustavo Petro.

El mandatario comunicó esta decisión a través de su cuenta oficial indicando: “Colombia respeta el derecho internacional y lo defiende porque es la única muralla que tenemos como civilización humana contra la barbarie que amenaza tomarse la humanidad entera”.

Gustavo Petro nombró a Marcela Tovar como embajadora en la ONU, así lo comunicó en su cuenta de X - crédito @petrogustavo/X

La designación se presenta en medio de una coyuntura por la suspensión de las comunicaciones de inteligencia militar entre Colombia y agencias estadounidenses.

Petro explicó que dicha medida se mantendrá hasta que las operaciones “del Gobierno Trump contra las lanchas en el Caribe y el Pacífico” terminen.

“Nadie puede poner en duda ni un centímetro la apuesta de Colombia por el respeto de las normas internacionales, incluidas las de la lucha contra el narcotráfico, así se hayan configurado mal por el influjo de poderes colonizadores entre las Naciones Unidas”, afirmó el presidente.

En su mensaje, que fue respuesta a Juan Manuel Galán, el presidente Petro sostuvo que las acciones gubernamentales buscan revisar el enfoque de la cooperación internacional, en particular en temas de inteligencia y lucha antidrogas.

El mandatario manifestó la necesidad de avanzar hacia una estrategia basada en los derechos humanos y la protección de la vida.

“Toda comunicación que garanticen será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos, y capturas con protección de la vida, será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinada sin menoscabo tampoco de ninguna agencia”, señaló.

El presidente también se refirió directamente a la transferencia de información a las agencias extranjeras.

Según Petro, existen situaciones en las cuales “miembros de las agencias no están actuando para atacar a los narcotraficantes, sino para atacar al presidente, su familia y su posición política; eso excede sus funciones en Colombia y ataca de frente la soberanía nacional”.

Gustavo Petro insistió en su postura acerca de la “descolonización” de la política antidrogas, agregando que el nombramiento de Marcela Tovar obedece a ese propósito. “Usaremos las medidas que tenemos hasta el final para descolonizar la lucha contra los narcotraficantes. Por ello pondré de embajadora ante la ONU y Austria en Viena a Marcela Tovar”, declaró.

Previamente, el jefe de Estado había solicitado a los gobiernos de Estados Unidos la desclasificación de los informes de inteligencia relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia de 1985, sin haber recibido hasta el momento respuesta positiva. “¿Cómo se pide informaciones ilimitadas de nuestros organismos de inteligencia y no hay un sentido de correspondencia justa, al contrario?”, cuestionó el mandatario en otro mensaje.

El nombramiento de Marcela Tovar se produce mientras Leonor Zalabata Torres ocupa todavía el cargo de representante ante la ONU. Según la información oficial, Tovar es filósofa con estudios especializados en gestión de proyectos y ha focalizado su carrera en el desarrollo de políticas públicas orientadas a poblaciones vulnerables, usuarios de drogas y víctimas del conflicto armado.

El nombramiento de Marcela Tovar se produce mientras Leonor Zalabata Torres ocupa todavía el cargo de representante ante la ONU - crédito @MinjusticiaCo/X

Desde su nuevo despacho en Viena, la diplomática tendrá la tarea de representar los ejes de la política internacional de Colombia, como la paz, la protección ambiental y la inclusión social.

El presidente recalcó: “Para el presidente destruir las mafias multipropósito es una prioridad sin distinción tal como se lo dije personalmente al presidente Biden. Mi palabra tiene valor y poder”.

El mensaje del presidente Gustavo Petro se da en respuesta al candidato Juan Manuel Galán, que cuestionó la decisión del mandatario colombiano de suspender la cooperación de inteligencia con EE. UU.

El mensaje del presidente Gustavo Petro se da en respuesta al candidato Juan Manuel Galán, que cuestionó la decisión del mandatario colombiano de suspender la cooperación de inteligencia con EE. UU - crédito @petrogustavo/X

“Suspender la cooperación con agencias de seguridad de la Casa Blanca es un grave error estratégico. Colombia necesita fortalecer su inteligencia, no debilitarla. Aislar al país y romper años de cooperación internacional solo beneficia a los grupos criminales”, señaló Galán.