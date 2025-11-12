Este es el Premio Miguel Uribe Turbay que entregará One Young World en homenaje al senador asesinado

Miguel Uribe Turbay murió el 11 de agosto de 2025 tras ser víctima de un atentado en la localidad de Fontibón, en Bogotá - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

En la cumbre global para jóvenes líderes, One Young World, se entregó el Premio Miguel Uribe Turbay en su primera edición.

La organización creó el premio en homenaje al senador y precandidato presidencial que murió como consecuencia de un atentado con arma de fuego en la localidad de Fontibón, Bogotá, registrado el 7 de junio de 2025.

La ceremonia se realizó en Múnich, Alemania, con la participación de María Claudia Tarazona, su esposa, y las hijas de ella, María y Emilia Acosta Tarazona, quienes entregaron el galardón.

One Young World precisó que el premio estará dirigido a personas de 18 a 35 años y busca reconocer al “político del año”.

La primera entrega fue para la senadora de Missouri, Zaynab M. Mohamed, destacada en la política estadounidense por su trabajo como migrante.

“Tuvimos el privilegio de crecer rodeadas de los dos profundos amores de Miguel: el amor por nuestra familia y su amor por Colombia”, afirmó María y Emilia Acosta Tarazona.

Kate Robertson, cofundadora de la organización One Young World, destacó el trabajo que realizó Miguel Uribe Turbay en Colombia.

“Perdimos a un miembro de la familia de One Young World. Miguel Uribe Turbay fue un joven cuya visión para su país nos inspiró a todos. Desde una infancia marcada por la violenta pérdida de su madre, cargó con la responsabilidad de ayudar a su país a encontrar un futuro más pacífico”, aseveró Robertson.

Mónica de Greiff, expresidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, afirmó que el senador asesinado siempre tuvo un compromiso en Colombia “desde lo más profundo de su corazón”.

“Estamos profundamente conmovidos por esta iniciativa de One Young World. Este premio es una oportunidad invaluable para asegurar que la visión y el espíritu de servicio de Miguel se mantengan vivos e inspiren a nuevas generaciones de líderes a luchar por la paz y el bienestar de sus comunidades. Esperamos que el Premio Miguel Uribe Turbay motive a jóvenes políticos a soñar sin miedo con un futuro más justo y seguro”, aseveró Tarazona.

El evento One Young World contó con la participación de 2.500 jóvenes de 190 países.