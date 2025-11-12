Colombia

Con estadía gratis en lujoso hotel, el Acueducto de Bogotá premiará a usuarios que hagan un cambio

Una iniciativa de la empresa responsable del suministro de agua potable en Bogotá y municipios de Cundinamarca promueve transformaciones en las rutinas de sus usuarios

Los usuarios podrán disfrutar de
Los usuarios podrán disfrutar de un hotel lujoso cumpliendo con un requisito - crédito Freepik y Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció que otorgará una estadía en el Hotel Tequendama al usuario que ocupe el puesto 310.000 en migrar de la factura impresa a la factura digital.

El incentivo forma parte de una estrategia orientada a modificar los hábitos de consumo de sus clientes y promover el uso de servicios en línea.

La compañía informó que busca reducir el consumo de papel y avanzar en su proceso de transformación digital.

De acuerdo con datos oficiales, la Eaab imprime más de 13.700.000 facturas en papel cada año, por lo que el paso a la virtualidad se traduce en una disminución significativa de recursos destinados a la gestión de documentos físicos.

Una mujer revisando una factura
Una mujer revisando una factura (Freepik)

El objetivo de la empresa es concientizar a sus usuarios sobre la relevancia de optar por mecanismos digitales, acción que contribuye al cuidado de los ecosistemas de la ciudad.

Quienes decidan pasar al sistema de factura virtual recibirán el documento directamente en su correo electrónico, sin riesgo de extravíos y con la posibilidad de acceder fácilmente a su historial de consumo y pagos desde cualquier dispositivo.

Según la gerente de la Eaab, Natasha Avendaño García, “la factura virtual es una manera práctica de cuidar el agua y el ambiente. Cada usuario que se pasa al formato digital está ayudando a preservar nuestros ecosistemas y a modernizar la relación con la empresa. Ya son más de 300.000 personas las que hacen parte de esta transformación”.

Acueducto de Bogotá entregará premio
Acueducto de Bogotá entregará premio a quien se pase a la factura electrónica - crédito Colprensa

¿Cómo obtener la estadía gratis en el hotel Tequendama?

La campaña “Más ágil y segura” entregará como premio una estadía de dos días y una noche en el Hotel Tequendama, con acceso a las zonas húmedas. Esta iniciativa busca incentivar el registro en la plataforma virtual y reforzar el mensaje de sostenibilidad ambiental.

Para acceder a la factura virtual, los usuarios deben ingresar a la página web de la EAAB y:

  • Seleccionar la opción ‘Factura virtual’ u ‘Oficina virtual’.
  • Se solicita completar un formulario con los datos personales y el número de cuenta.
  • Aceptar los términos del servicio.

Una vez finalizado el registro, el sistema envía un mensaje de confirmación al correo electrónico del usuario.

¿Cómo es el hotel Tequendama?

El Hotel Tequendama, situado en el centro de Bogotá, destaca por su tradición y modernas instalaciones. Su oferta incluye habitaciones inteligentes, spa, gimnasio, piscina climatizada, salones para eventos y restaurantes. Su ubicación estratégica facilita el acceso a puntos culturales y de negocios. El establecimiento admite mascotas.

Hospedaje en el Hotel Tequendama
Hospedaje en el Hotel Tequendama es el premio para los usuarios del Acueducto de Bogotá - crédito Hotel Tequendama

Otro beneficios por pasar a la factura electrónica

La empresa resaltó que los usuarios que opten por la factura virtual acceden a beneficios adicionales, como la promoción 2x1 en el recorrido exploratorio de Maloka y dos meses de asistencia al hogar mediante el plan ‘Acuahogar Plus’, un servicio que incluye plomería, cerrajería, vidriería y apoyo en emergencias a través de una alianza con Red Assist.

La invitación de la EAAB se mantiene abierta para los ciudadanos que aún reciben la factura física y deseen sumarse a la iniciativa de la factura virtual. Con más de 300.000 usuarios en el sistema, la empresa proyecta un crecimiento en la digitalización de los servicios y nuevos incentivos para fortalecer el vínculo con la comunidad.

