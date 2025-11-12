Envían a la cárcel a 9 militares involucrados en el asesinato de un joven de 26 años en una base militar en Antioquia

Soldados enviados a la cárcel por tortura y muerte a civil en base militar de Antioquia - crédito Fiscalía General de la Nación

Nueve integrantes del Ejército Nacional fueron enviados a un centro de reclusión señalados por la tortura, desaparición y asesinato de un campesino de 27 años con discapacidad cognitiva en Frontino (Antioquia).

La víctima fue sometida a tratos crueles durante cinco horas en una base militar, antes de morir y ser arrojada a un río, según la información divulgada el 12 de noviembre de 2025 desde Medellín.

El caso involucra al teniente Leider Ortiz Ortiz, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.

Todos ellos enfrentan cargos por tortura, homicidio y desaparición forzada, delitos que han sido agravados por las circunstancias del crimen. Un fiscal de la Seccional Antioquia fue el encargado de imputar estos delitos, aunque los acusados no aceptaron los cargos.

La reconstrucción de los hechos, basada en los elementos materiales probatorios, indica que la víctima fue retenida en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal.

Durante su detención, el campesino fue desnudado, golpeado, colgado de un árbol y amarrado, en un proceso que se extendió durante cinco horas.

El dictamen forense determinó que “los actos de tortura fueron la causa de la muerte”. Tras el fallecimiento, el cuerpo fue envuelto en una hamaca y trasladado al helipuerto de la base militar, desde donde fue arrojado al río El Cerro.

Las autoridades localizaron el cadáver tres semanas después, lo extrajeron del afluente y lo remitieron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El informe de esta entidad confirmó la relación directa entre las torturas y el deceso.

La medida de aseguramiento impuesta a los nueve militares deberá cumplirse en una guarnición militar, de acuerdo con la decisión judicial.

El proceso judicial sigue su curso, mientras la información ha sido divulgada por motivos de interés general.