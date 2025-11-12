Colombia

En video quedó registrado el momento en que bomberos de Medellín lograron salvar la vida a un perro atrapado en un incendio

Un canino fue rescatado inconsciente de un local en el barrio Villa Nueva durante un incendio, gracias a la rápida acción de los equipos de emergencia y la coordinación de las autoridades de seguridad

Guardar
El rescate de un perro criollo en Medellín evidencia la eficacia de los bomberos y el sistema de emergencias de la ciudad - crédito Alcaldía de Medellín

El rescate de un perro criollo atrapado en un incendio en el centro de Medellín se convirtió en un ejemplo de la eficacia de los sistemas de emergencia y la rápida respuesta de los bomberos de la ciudad.

El animal, que estuvo al borde de la muerte por asfixia, logró sobrevivir gracias a la intervención coordinada de los organismos de seguridad y socorro, tras una alerta generada por las cámaras de videovigilancia del sector de Villa Nueva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La emergencia se desató en la tarde del lunes 10 de noviembre, cuando el sistema de cámaras vinculado al 123 de Medellín detectó humo en el interior de un local comercial.

La secretaría de Seguridad activó de inmediato el protocolo de respuesta, enviando a la Policía Nacional y al cuerpo oficial de bomberos al lugar para contener el fuego y evitar daños mayores en la infraestructura.

Las cámaras de videovigilancia de Villa Nueva permitieron detectar a tiempo el incendio y activar el protocolo de respuesta - crédito Alcaldía de Medellín

Al llegar, la Policía se encargó de mantener a salvo a los curiosos que se habían congregado en las inmediaciones, mientras los bomberos evaluaban el acceso al local.

El ingreso se vio obstaculizado por una lámina metálica parcialmente destruida por las llamas, que había quedado soldada al suelo. Ante esta situación, los rescatistas utilizaron una sierra eléctrica para realizar un corte vertical y debilitar la estructura, permitiendo que sus compañeros derribaran la puerta con herramientas especializadas.

Una vez dentro, los bomberos hallaron al perro inconsciente, tendido en el suelo y sin respuesta en sus extremidades. Lo sacaron en brazos y lo depositaron en el andén, donde verificaron sus signos vitales.

Determinaron que el animal se había asfixiado por la inhalación de humo, por lo que iniciaron maniobras de reanimación, incluyendo masajes torácicos y la administración de oxígeno mediante una máscara especializada. El grupo de bomberos logró reanimar al canino, que permaneció varios minutos en el suelo antes de recuperar la movilidad.

Las imágenes captadas por la cámara de seguridad muestran el momento en que el perro, aún débil, se incorpora y comienza a explorar el área cercana al acceso del comercio, en el que minutos antes estuvo en peligro de perder la vida. Posteriormente, la secretaría de Seguridad de Medellín informó que el animal fue devuelto a su dueña, la propietaria del local, quien llegó al lugar tras la intervención de los bomberos.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, destacó la importancia del sistema de videovigilancia en la resolución de este tipo de emergencias. “Cuando una cámara funciona, salva vidas. Este caso demuestra que Medellín cuenta con un sistema de seguridad y emergencias de primer nivel, donde cada segundo cuenta para proteger la vida y el bienestar de todos”, afirmó Villa Mejía en declaraciones recogidas por El Colombiano.

Los bomberos utilizaron herramientas especializadas
Los bomberos utilizaron herramientas especializadas para acceder al local y salvar al perro atrapado por el fuego - crédito Captura pantalla/Alcaldía de Medellín

El cuerpo oficial de bomberos reportó que no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración. La rápida reacción de los equipos de emergencia evitó que las llamas se propagaran a otros locales del sector y limitó las afectaciones a algunos enseres del establecimiento. Tras estabilizar al perro, los socorristas le proporcionaron agua y comida para asegurar su recuperación antes de entregarlo a su dueña.

Las autoridades continúan investigando las causas del incendio, barajando la posibilidad de un corto circuito o el manejo inadecuado de algún elemento como origen de la conflagración.

Cadena humana rescata a perro en Bogotá y genera ola de apoyo

La cadena humana en El Tintal permitió rescatar a un perro arrastrado por la corriente en Bogotá - crédito @nicogallartdo/TikTok

Un grupo de vecinos de la localidad de Kennedy, en Bogotá protagonizó un rescate colectivo al salvar a un perro que había caído a un caño en el barrio El Tintal, el 10 de noviembre de 2025.

La acción quedó registrada en un video que circuló en redes sociales y generó numerosas reacciones de apoyo y reconocimiento.

La grabación, realizada por una residente del sector, mostró cómo nueve personas formaron una cadena humana para acercarse al animal, que intentaba sostenerse de una de las paredes del canal de aguas residuales.

Tras varios intentos, uno de los participantes logró sujetar el collar del perro, permitiendo que el grupo lo extrajera del caño. “Pequeños actos como este, llenos de humanidad, me devuelven la esperanza en la sociedad indiferente en la que vivimos hoy”, expresó la autora del video en su publicación.

El perro, tras ser rescatado, fue revisado por los presentes y se comprobó que se encontraba en buen estado, ya que pudo caminar sin dificultad.

La comunidad calificó el hecho como “una gran escena y un claro ejemplo del poder de la unión y solidaridad”, destacando el impacto positivo de este tipo de acciones en la valoración de la vida de los animales.

Temas Relacionados

Rescate animalBomberos de MedellínSecretaría de SeguridadPolicía NacionalMedellínIncendioEmergenciaCámaras de videovigilanciaAlcaldía de MedellínColombia-noticias

Más Noticias

Dólar se mantiene en su tasa más baja de tres años: cuál es su valor en pesos hoy 12 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar se mantiene en su

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 12 de noviembre de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del

Así funcionaba la red internacional liderada por una ciudadana rusa que usaba criptomonedas para extorsionar a empresarios desde Colombia

Detrás de empresas fachada en Medellín y Bogotá, la organización Red-Dot operaba un sistema de chantajes a empresarios en Colombia, Venezuela y España, exigiendo pagos en criptomonedas para no divulgar información confidencial

Así funcionaba la red internacional

Rescatan a 20 colombianos víctimas de trata de personas en Camboya: los engañaron con falsas ofertas laborales y jugosos salarios

La intervención de una aplicación móvil y la cooperación internacional resultaron decisivas para frustrar el accionar de una red criminal

Rescatan a 20 colombianos víctimas

“Fue un gran error haberla desvinculado”: abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno sobre la mujer que aparece en las grabaciones del momento del ataque

El penalista comentó que se requieren medidas contundentes para abrirle un proceso por sus comportamientos desde el día del crimen, como buscar a uno de los procesados para acusarlo por haberla involucrado

“Fue un gran error haberla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por estar tomando alcohol con

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo se despidió de

Raúl Ocampo se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ con emotivo mensaje y agradecimientos: “¡Qué viaje tan hermoso!”

Aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció trampa en las votaciones de una de sus compañeras: “Competencia desleal”

Fotografías de Karina García sin cirugías y antes de ser famosa son virales en redes sociales: “Irreconocible”

Esta es la fecha oficial para la gran final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: quedan seis en competencia

Luly Bossa confesó que “le encantaría” tener una pareja y reveló detalles de sus malas relaciones: “Me equivoqué mucho”

Deportes

Asi despidieron a James Rodríguez

Asi despidieron a James Rodríguez dirigentes del Club León en México: “Es un crack y le irá muy bien donde esté”

Chicó Fútbol Club lanzó fuerte comunicado contra autoridades de Boyacá y anunció que jugará a puerta cerrada ante Millonarios: “Quieren aburrirnos y asfixiarnos”

Nuevo escándalo en el fútbol colombiano por crisis económica: otro club entraría en huelga previo a la fecha 20 de Liga BetPlay

Dirigente del FPC alertó sobre posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo temor”

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: el colombiano ya se habría mudado para firmar contrato