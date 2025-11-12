Elder Dayán Díaz admitió que le fue infiel varias veces a su esposa: la pareja espera su cuarto hijo

La publicación desató revuelo entre los internautas - crédito Eva Rey / Instagram

Elder Dayán Díaz sorprendió con una confesión sobre las infidelidades que le ha perdonado su esposa, lo que sacudió al mundo del entretenimiento. En una entrevista con la periodista española Eva Rey para el programa Desnúdate con Eva, el cantante admitió sin rodeos que su matrimonio con Mile Robayo, con la que comparte más de 20 años de relación y tres hijas, además de un bebé en camino, no ha estado exento de problemas.

“Ser una santa paloma nunca lo he sido, pero siempre he conservado mi hogar, mi esposa, mis hijos. Llevo 10 años de casado con ella y 20 de conocerla”, afirmó Elder Dayán Díaz a Eva Rey.

Como es costumbre, la periodista no dejó de lado las preguntas directas y consultó al artista si su esposa lo había perdonado tras las infidelidades. La respuesta fue igual de transparente: “Obviamente, obviamente, pero yo no lo cojo de deporte. Ella no me ha cogido de infiel 10 o 20 veces, no; solo 1 o 2 veces. Las que me ha pillado son las que son”, reconoció Elder Dayán Díaz.

El hijo del Cacique sorprendió con sus declaraciones y desató todo un debate - crédito @lucasdangond/X

Esta declaración fue difundida ampliamente a través de las redes sociales, en las que generó reacciones encontradas entre los seguidores del cantante. Mientras algunos valoraron su honestidad, otros lo criticaron por exponer públicamente un tema tan delicado: “Por mínimo respeto a su esposa, no debió decir semejante barbaridad”, escribió un usuario, que fue apoyado por otro comentario como: “El machismo en su máximo esplendor” y “costeño tenía que ser”.

Las críticas no se limitaron a la forma en cómo el artista lo comunicó, pues varios comentarios en redes sociales calificaron de machista la actitud del artista y consideraron que sus palabras fueron una humillación pública hacia su pareja.

Sin embargo, también hubo algunos que defendieron la sinceridad de Elder Dayán Díaz y destacaron el valor de hablar abiertamente sobre los retos de una relación de largo plazo con comentarios como: “Felicitaciones a los dos, 20 años con una persona en estos tiempos es de aplaudir” y “El que no tenga pecados que se tire al mar”.

En medio de la entrevista, el hijo de Diomedes Díaz aclaró lo siguiente: “Eso no se le desea a nadie, es un tema difícil. ¿No has escuchado el dicho que dice ‘más juicioso que un recién pillado’? A uno lo pillan y no le quedan ganas”, expresó Elder Dayán Díaz a Eva Rey sobre su experiencia personal con la infidelidad.

La presión del mundo del espectáculo y la fama adquirida en los diferentes lugares que visita, según el artista, dificulta la fidelidad, aunque aseguró que ha logrado extraer enseñanzas de sus errores: “Uno madura, valora lo que tiene y se da cuenta de que la familia es lo más importante. He cometido errores, pero también he aprendido”, indicó, reiterando que ha aprendido sobre los errores cometidos con su familia.

Las revelaciones se dieron después de que Elder Dayán y su esposa Mile Robayo confirmaran que esperan su cuarto hijo - crédito @elderdayanoficial/Instagram

Cabe mencionar que el relato de Elder Dayán sorprendió a sus seguidores, teniendo en cuenta que unas semanas antes de que se publicara el video, reveló fotografías de la celebración de la renovación de sus votos matrimoniales con Mile Robayo frente al mar en Santa Marta, donde confirmaron que esperan a su cuarto hijo, un niño que llevará el nombre de su padre: Elder Dayán Jr.

La pareja decidió compartir su vida desde hace 20 años, pues su historia de amor, que comenzó en la adolescencia en Fundación (Magdalena), ha soportado todas las tormentas propias de una pareja: “He tratado de mantener mi hogar, a mi esposa y a mis hijos por encima de todo”, reiteró Elder Dayán Díaz.