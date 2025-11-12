El precandidato Camilo Romero se fue contra Santiago Botero: “Solo sabe de destrucción: balín para la gente y eliminación de páramos”

Durante la contienda electoral, Camilo Romero cuestionó a Santiago Botero por promover políticas que, según él, ponen en riesgo los páramos y el bienestar de las comunidades, intensificando el debate sobre sostenibilidad - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2026, los candidatos intensifican la difusión de sus propuestas y su análisis sobre los principales temas de la coyuntura nacional. Paralelo a este ejercicio, exponen de manera pública sus reparos frente a los demás aspirantes, marcando diferencias en el debate por la Presidencia y definiendo sus posturas sobre quién debería ocupar la Casa de Nariño tras el gobierno de Gustavo Petro.

En ese sentido, el precandidato y exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero se refirió a Santiago Botero, empresario y también aspirante presidencial, al señalar: “Solo sabe de destrucción: balín para la gente y eliminación para los páramos”.

A través de su cuenta de X, Romero criticó de manera directa a Botero por sus posturas en torno al medio ambiente y la gestión de los recursos naturales. Romero cuestionó las propuestas y acciones asociadas a Botero, argumentando que van en contravía de la evidencia científica y el interés colectivo en la protección ambiental.

“El precandidato Santiago Botero solo sabe de destrucción: balín para la gente y eliminación para los páramos. Arrasar el ambiente y el agua contra toda evidencia científica es la lógica de la estupidez. Colombia derrotará de nuevo a estos negacionistas. ¡Pa’lante!”, escribió el exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

Junto con su mensaje en X, Romero publicó un video en el que, en referencia a Botero, comenzó diciendo: “En Colombia tenemos un dicho, la ignorancia es atrevida”.

Acto seguido, Romero compartió un fragmento de un video en el que se observa a Botero refiriéndose a sus intenciones respecto a la explotación de recursos naturales. En la grabación, Botero expresa su posición sobre el fracking y la extracción minera en el país.

“Socio, mire, fracking. Si hay uno más fuerte que fracking, también ese. Socio, donde sea. Todos los minerales que tiene Colombia los voy a sacar, a las buenas o a las malas”, comentó Botero en dicho fragmento.