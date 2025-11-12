Colombia

El precandidato Camilo Romero se fue contra Santiago Botero: “Solo sabe de destrucción: balín para la gente y eliminación de páramos”

El aspirante presidencial criticó duramente al empresario y también precandidato por sus posturas ambientales, señalando que sus propuestas atentan contra la protección de los recursos naturales y la evidencia científica en Colombia

Guardar
Durante la contienda electoral, Camilo
Durante la contienda electoral, Camilo Romero cuestionó a Santiago Botero por promover políticas que, según él, ponen en riesgo los páramos y el bienestar de las comunidades, intensificando el debate sobre sostenibilidad - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2026, los candidatos intensifican la difusión de sus propuestas y su análisis sobre los principales temas de la coyuntura nacional. Paralelo a este ejercicio, exponen de manera pública sus reparos frente a los demás aspirantes, marcando diferencias en el debate por la Presidencia y definiendo sus posturas sobre quién debería ocupar la Casa de Nariño tras el gobierno de Gustavo Petro.

En ese sentido, el precandidato y exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero se refirió a Santiago Botero, empresario y también aspirante presidencial, al señalar: “Solo sabe de destrucción: balín para la gente y eliminación para los páramos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta de X, Romero criticó de manera directa a Botero por sus posturas en torno al medio ambiente y la gestión de los recursos naturales. Romero cuestionó las propuestas y acciones asociadas a Botero, argumentando que van en contravía de la evidencia científica y el interés colectivo en la protección ambiental.

“El precandidato Santiago Botero solo sabe de destrucción: balín para la gente y eliminación para los páramos. Arrasar el ambiente y el agua contra toda evidencia científica es la lógica de la estupidez. Colombia derrotará de nuevo a estos negacionistas. ¡Pa’lante!”, escribió el exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

Junto con su mensaje en X, Romero publicó un video en el que, en referencia a Botero, comenzó diciendo: “En Colombia tenemos un dicho, la ignorancia es atrevida”.

Acto seguido, Romero compartió un fragmento de un video en el que se observa a Botero refiriéndose a sus intenciones respecto a la explotación de recursos naturales. En la grabación, Botero expresa su posición sobre el fracking y la extracción minera en el país.

“Socio, mire, fracking. Si hay uno más fuerte que fracking, también ese. Socio, donde sea. Todos los minerales que tiene Colombia los voy a sacar, a las buenas o a las malas”, comentó Botero en dicho fragmento.

Temas Relacionados

Camilo RomeroSantiago BoteroElecciones ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal denuncia maniobras internas en el Centro Democrático y le hace petición al expresidente Uribe: “Él tiene el poder de poner orden”

La senadora sugirió que la campaña de Miguel Uribe Londoño intenta fracturar el partido, y alerta sobre maniobras destinadas a debilitar la selección del candidato presidencial

María Fernanda Cabal denuncia maniobras

Karina García respondió contundente a los ataques de uno de sus compañeros que insinuó su relación con Altafulla fue un error: “Para mí fue una experiencia”

La creadora de contenido y modelo no se quedó callada sobre el caso de haberle regalado el triunfo a su expareja en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Karina García respondió contundente a

La historia de Omayra Sánchez, la niña que resistió bajo los escombros y se convirtió en el símbolo de la tragedia de Armero

Durante tres días, la piernas de la menor estuvieron atrapadas por el lodo y escombros, y mientras luchaba por su vida se convirtió en símbolo de resistencia y dignidad

La historia de Omayra Sánchez,

Resultados Chontico Día 12 de noviembre: todos los números ganadores

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Chontico Día 12 de

Reconocida actriz reveló cómo le sacaron lujosas joyas de una maleta y los errores que cometió para alertar a sus seguidores: “Me robaron el collar de Ariana Grande”

Megumi Hasebe les contó a sus seguidores cómo perdió valiosos accesorios por un descuido en el aeropuerto, pero su experiencia la usa para advertirles a otros sobre la importancia de cuidar sus pertenencias

Reconocida actriz reveló cómo le
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se registra un ataque armado

Se registra un ataque armado contra estación de Policía de Padilla, Cauca: esto se sabe

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

ENTRETENIMIENTO

Karina García respondió contundente a

Karina García respondió contundente a los ataques de uno de sus compañeros que insinuó su relación con Altafulla fue un error: “Para mí fue una experiencia”

Reconocida actriz reveló cómo le sacaron lujosas joyas de una maleta y los errores que cometió para alertar a sus seguidores: “Me robaron el collar de Ariana Grande”

Westcol reveló la millonada que pagó por el traje que llevará en los Latin Grammy: “Me dolió mucho pagarlo”

Juliana Calderón amenazó con plantarse en la salida de ‘La mansión de Luinny’ para golpear a Chanel y defender a Yina Calderón

Valentino Lázaro respaldó a Yina Calderón y a Karina García en ‘La mansión de Luinny’: “Le he cogido cariño a la loca esa”

Deportes

Técnico de Nueva Zelanda habló

Técnico de Nueva Zelanda habló sobre el amistoso ante Colombia: “Nos pondremos a prueba”

Revelan nuevo video del momento de la dura lesión que sufrió Kevin Mier en el Cruz Azul vs. Pumas

Alcaldía de Tunja desmiente al Boyacá Chicó y asegura que fueron ellos quienes decidieron jugar a puerta cerrada contra Millonarios FC

Estos serán los canales que transmitirán los ocho partidos de la Fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025 que definen los clasificados a los cuadrangulares

Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: así se confirmó desde México