Yeferson Cossio reveló la fecha y lugar de su boda con Carolina Gómez

El paisa confesó cuando se subirá altar junto a su novia Carolina Gómez

El creador de contenido Yeferson Cossio se ha consolidado como una de las figuras digitales más influyentes de Colombia, con millones de seguidores atentos tanto a su vida profesional como personal.

En los últimos meses, su relación con la modelo y estudiante de ingeniería administrativa Carolina Gómez, de 21 años, ha generado interés y comentarios en redes, especialmente por la diferencia de edad entre ambos.

A pesar de ello, la pareja ha mantenido una relación estable y mediática que pronto tendrá un nuevo capítulo: el matrimonio.

Durante una entrevista en el programa Impresentables, de Los 40, Cossio reveló detalles sobre el compromiso y los planes de boda con Carolina Gómez. El creador de contenido, de 31 años, recordó que la pedida de mano ocurrió el 14 de febrero, Día de San Valentín, en una sala de cine privada.

En la conversación en cabina, Yeferson Cossio confirmó por primera vez públicamente el lugar y la fecha prevista para el matrimonio. “Creo que en enero, o puede que se corra un mes, pero si todo sale bien, vamos a casarnos el próximo 6 de enero en Curazao, una isla neerlandesa del Caribe”, anunció el influencer, aunque aclaró que la fecha podría moverse un mes por temas logísticos.

Yeferson se casará en enero, según lo reveló, aunque detalló que no es una fecha oficial - crédito captura de pantalla Yeferson Cossio/Kick

El propio Cossio compartió imágenes en redes sociales mostrando momentos destacados de la pedida de mano, donde ambos lucían vestimenta negra y el gesto fue recibido con emoción por Carolina.

Tras dar a conocer los detalles del esperado enlace, el creador de contenido confesó abiertamente si tiene planes de ser padre junto a su pareja. “Es la primera vez que siento el deseo de formar una familia”, explicó, aunque reconoció que Carolina, dado su momento vital y edad, no se siente completamente lista para asumir esa responsabilidad.

“Ella me ha dicho que estaría dispuesta, pero tampoco quiero sacrificar mis mejores años de vida”, sostuvo. Cossio enfatizó que, aunque le gustaría tener un hijo, considera que la edad podría ser un impedimento si no ocurre pronto: “No quiero tener un hijo cuando esté muy viejo y no pueda disfrutar plenamente de él”.

Con la fecha elegida para su boda y la posibilidad de ajustes en el calendario, Yeferson Cossio y Carolina Gómez se preparan para una ceremonia fuera de Colombia, en un destino internacional que marca el comienzo de una nueva etapa para la pareja ante la mirada atenta de sus seguidores.

El creador de contenido habló de sus planes de ser padre - crédito captura de pantalla Yeferson Cossio /Kick

Yeferson pidió a su hermana que su hijo lleve primero el apellido Cossio para preservar el legado familiar

El motivo central que llevó a Yeferson Cossio a pedirle a su hermana Cintia Cossio que pusiera su apellido primero al hijo de ella radica en su preocupación por la continuidad familiar. El influenciador paisa reveló públicamente las razones personales que hay detrás de esa solicitud, relacionadas con su imposibilidad de ser padre biológico y el peso emocional que representa para él la posibilidad de que el apellido Cossio desaparezca en su rama directa.

Durante una entrevista, Yeferson Cossio explicó: “Yo sí o sí voy a adoptar, pero no es lo mismo porque así le ponga mi apellido no es biológicamente... me da embarrada con mi papá que el apellido muera conmigo”. Esta preocupación surgió después de ser diagnosticado tres veces con varicocele, una condición que afecta la fertilidad masculina, y de contemplar que, por intereses distintos y la diferencia de edad con su pareja actual, Carolina Gómez, no buscaría un embarazo mediante tratamiento.

Yeferson le pidió a su hermana que el primer apellido de su hijo sea Cossio - crédito @yefersoncossio/IG

El hecho de que su pareja no esté en una etapa de vida en la que desee ser madre contribuyó a fortalecer el sentimiento de responsabilidad familiar que siente Yeferson. “Yo creo que no se va a dar, no se puede tener así… yo hijos no voy a tener con cualquiera”, comentó, resaltando que la idea de adoptar es real, pero el deseo de que su apellido se preserve biológicamente sigue latente.

Bajo este contexto, la petición a su hermana Cintia para que su sobrino lleve el apellido Cossio es la expresión de un deseo de permanencia familiar y de homenaje a su padre, una forma de asegurar que el legado continúe aún si él no puede hacerlo de manera directa.