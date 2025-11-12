Benedetti discutió con Cathy Juvinao por la controversia del allanamiento a su casa: “Muchos congresistas hemos sido investigados por la magistrada Lombana”

Catherine Juvinao señaló que los comentarios del ministro contra Cristina Lombana, tras el operativo judicial en su residencia, podrían tener consecuencias legales según la Ley 2453 de 2025 - crédito Germán Forero/Prensa Juvinao - Senado

El titular del Ministerio del Interior, Armando Benedetti, enfrenta fuertes cuestionamientos tras descalificar a la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Corte Suprema de Justicia, a raíz del operativo judicial realizado en su residencia ubicada en el Atlántico.

Benedetti tildó de “demente” a la jueza y la vinculó con actividades delictivas debido a la investigación en su contra y la orden de allanamiento emitida por Lombana.

A raíz de la situación, la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, publicó un hilo en X para abordar el conflicto, lo que generó un intercambio de mensajes entre ambos en la plataforma. Durante la discusión, la congresista le respondió al ministro: “Yo misma, y muchos congresistas, hemos sido investigados en su momento por la magistrada Lombana”.

En su intervención en la red social, Juvinao recordó al ministro que, de acuerdo con la Ley 2453 de 2025 ―la cual previene y sanciona la Violencia Contra las Mujeres en Política―, los calificativos que Benedetti utilizó contra la magistrada representan violencia de género.

“Llamar a una magistrada ‘loca demente’ en el marco del ejercicio de sus funciones, constituye violencia de género y tiene consecuencias legales”, puntualizó la representante.