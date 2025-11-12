Colombia

Avión de Avianca sufrió situación inesperada en aeropuerto de Cúcuta por mal estado de pista

Las operaciones aéreas fueron interrumpidas mientras se evacúa la aeronave encallada en un bache

La aeronave sufrió situación imprevista por el mal estado de la vía de la pista - crédito La Crítica-Luchovoltio/X

Un avión de Avianca quedó inmovilizado en la pista principal del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta la tarde del miércoles 12 de noviembre, situación que provocó el cierre temporal del aeródromo.

La situación se atribuiría al deterioro de la infraestructura, que según información divulgada, no ha recibido la intervención necesaria y ya está acarreando emergencias para los vuelos comerciales.

De acuerdo con Caracol Radio, las autoridades aeroportuarias confirmaron la suspensión temporal de todas las operaciones mientras se realizan los trabajos para remover la aeronave y garantizar la seguridad de pasajeros y tripulación.

El deterioro de la infraestructura
El deterioro de la infraestructura aeroportuaria en Cúcuta eleva la preocupación sobre la seguridad de las operaciones aéreas en la región - crédito Avianca

De acuerdo con reportes locales, el suceso habría sido consecuencia de problemas estructurales no atendidos en la pista, lo que ha elevado las preocupaciones sobre la seguridad de las operaciones aéreas en la zona. Hasta el momento no se han reportado heridos, pero los usuarios tendrían que reprogramar sus desplazamientos.

Se espera un pronunciamiento oficial de Avianca o de la Aeronáutica Civil.

Noticia en desarrollo...

Avianca Aeropuerto Camilo Daza Cúcuta Norte de Santander Operaciones aéreas Vuelos comerciales

