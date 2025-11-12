Así luce el actor que dio vida a Benito, famoso personaje de ‘Pasión de Gavilanes’: reveló su lucha tras el covid-19

El actor colombiano Giovanni Suárez, conocido por interpretar a Benito en 'Pasión de Gavilanes', vivió un cambio drástico - crédito redes sociales

El público colombiano recuerda al actor Giovanni Suárez por su interpretación de Benito en Pasión de Gavilanes, aquel personaje que con humor y torpeza se ganó el cariño de millones de televidentes. Pasaron más de 20 años desde la emisión de la telenovela, pero el recuerdo del “gordito insoportable”, como el mismo actor lo describe con afecto, sigue muy presente.

Detrás de esa figura alegre y espontánea, existe hoy una historia marcada por la superación y por un desafío que ha puesto a prueba su fortaleza. Suárez construyó una trayectoria sólida en televisión con papeles en producciones como ¿A dónde va soledad?, El inútil, Historia de hombres solo para mujeres, Casados con hijos y Decisiones.

Durante muchos años recorrió el país con presentaciones de humor que mantenían vivo su contacto con el público. “Es increíble cómo la gente quiere este personaje después de tantísimos años y tiene tanta recordación”, expresó el actor, agradecido por el cariño que todavía recibe, en una entrevista que ofreció a la revista Vea.

Tras el éxito de Pasión de Gavilanes, Giovanni vivió fuera del país durante casi una década y allí se dedicó a proyectos personales y a algunos negocios, pero una crisis económica en el lugar donde residía lo obligó a regresar a Colombia.

“Empecé de ceros nuevamente, con una manito adelante y otra atrás, con todos los problemas económicos normales de cuando tú retornas a un país. No tenía trabajo, toqué muchas puertas, llamé a jefe de casting y me decían ‘no sé ni quién eres’. Yo decía ‘increíble que alguien que es un jefe de casting no supiera de un personaje de una novela como Pasión de Gavilanes’”, recordó en la entrevista.

De regreso en su país, decidió emprender un nuevo camino y se dedicó a la importación de artículos para bebés y logró estabilidad hasta que, hace cuatro años, se contagió de covid-19; el diagnóstico fue devastador.

“Tenía un 10% de probabilidades de vivir únicamente. Me aferré a Dios, supuestamente me tenían que intubar y yo no lo permití. Salí de la clínica después de estar en UCI como dos meses. Salgo con un pronóstico de ‘síndrome de pulmón de vidrio esmerilado’ y supuestamente oxígeno dependiente de por vida”, relató con voz pausada.

La batalla de Giovanni Suárez tras superar el covid-19

El actor no aceptó rendirse y se quitó el oxígeno 40 días después de salir del hospital y empezó a hacer ejercicios respiratorios para recuperar fuerza: “Al principio no podía caminar ni salir de mi cama al baño porque me desgonzaba. Hoy en día estoy superbién”. Sin embargo, su proceso de recuperación coincidió con una pérdida emocional: “A raíz del covid y problemas que nunca faltan, tengo un revés familiar, mi exseñora decide dar un paso al lado y terminar la relación, nos separamos de una manera muy linda”.

A pesar de las limitaciones, mantiene la esperanza de volver a actuar: “Yo decía ‘la única forma que yo vuelva a actuar es que Dios obre en mi mente y me quite lo que tengo’. He estado intentando, leo mucho para ver si de repente Dios me da la oportunidad, el placer y el regalo de volver a estar frente a una pantalla chica, frente a una pantalla grande, haciendo lo que más me gusta hacer”, dijo.

El actor también habló de su deseo de regresar al oficio que más lo apasiona. “A veces sueño que estoy grabando algo, cualquier cosita, porque realmente fue lo que yo estudié, es lo que me gusta, lo que me apasiona y me pagan por hacerlo, y yo lo haría gratis. Es algo muy lindo, como que te carga de energía”, agregó.

“A mí me ha tocado hacer de todo, literalmente de todo. Empecé a vender unos productos de mi familia como frutas, verduras, hortalizas, vendía ropita, lociones, jeans. Las aplicaciones de transporte me ayudaron mucho tiempo”, explicó.

Actualmente, vive en Barranquilla, donde trabaja para sostener a su familia: “Aquí tengo todos los huevos puestos en una sola canasta. No tengo más opciones en estos momentos en mi vida. Voy a volver a llamar a mis inicios con la ropa de niños, de bebés. No contaba con muchísimos recursos, pero sí tenía un plantecito y compré una buena cantidad de ropa para bebés. Me toca volver a abrir una página, a que la gente me empiece a mirar y me empiece a comprar. Lo que tengo que hacer es vender, vender y vender”.

Giovanni Suárez continúa su lucha por recuperar su memoria y su espacio en el medio artístico. Su historia refleja la perseverancia de un actor que no se deja vencer por las adversidades