Colombia

Agmeth Escaf celebró reconocimiento a Claudia Bahamón y destacó su cercana amistad

El congresista no dudó en destacar el impacto de este premio, compartiendo palabras llenas de admiración y cariño

Guardar
Los famosos tienen una gran
Los famosos tienen una gran amistad gracias a su trabajo en televisión - crédito / Instagram

La reciente condecoración de Claudia Bahamón por su labor ambiental en el territorio nacional se convirtió en la oportunidad perfecta para que Agmeth Escaf demostrara públicamente la solidez de su amistad con la presentadora y, al mismo tiempo, recordara su trayectoria personal tanto en la televisión como en la política.

La famosa conductora de MasterChef Celebrity Colombia recibió el premio durante el 11 de noviembre de 2025, en el Congreso de la República de Colombia, por su trabajo en la protección del medio ambiente, la educación ecológica y la promoción de prácticas sostenibles en el país.

La famosa estuvo acompañada por sus seres queridos y algunos famosos que expresaron a través de las redes sociales sus felicitaciones. Precisamente, en declaraciones publicadas en sus cuentas oficiales, el congresista no solo celebró el reconocimiento a Bahamón, sino que reiteró el impacto de su trabajo.

Rendimos un merecido reconocimiento a mi gran amiga, Claudia Bahamón, una mujer que inspira y que ha puesto su voz al servicio de las causas ambientales y sociales de Colombia y del mundo. Como Embajadora del Fondo Mundial para la Naturaleza, primera colombiana certificada como líder en realidad climática, fundadora de BeClá y líder de Conexión Océanos", expresó el político, actor y presentador.

Además, en su mensaje agregó las siguientes palabras: “Claudia representa el poder del compromiso y la acción por un país más sostenible”, dejando en evidencia el vínculo personal y profesional que los une.

La publicación recibió mucho apoyo
La publicación recibió mucho apoyo por parte de los internautas y seguidores del trabajo de Claudia Bahamón - crédito / Instagram

Cabe mencionar que el congresista no fue el único en pronunciarse sobre lo sucedido, pues más famosos celebraron la distinción otorgada, debido a que reconoce el compromiso de Bahamón con la protección ambiental, la educación ecológica y la promoción de prácticas sostenibles en Colombia.

La reacción de Escaf generó una oleada de comentarios en la red social X e Instagram, plataformas en las que los usuarios dejaron comentarios como: “Bien por ella, de resto sobra”, pues la mayoría de los internautas aprovecharon la publicación para dejar sus críticas en contra del representante a la cámara.

Agmeth Escaf acompañó la distinción
Agmeth Escaf acompañó la distinción a la líder ambiental - crédito agmethescaf/Instagram

¿Por qué Agmeth Escaf se alejó de los medios?

El famoso optó por dedicarse a la política, aunque en varias oportunidades ha abordado su pasado televisivo y el conflicto legal que mantuvo con Caracol Televisión.

Durante una entrevista con la emisora Tropicana, el expresentador del programa matutino Día a día relató lo siguiente: “Caracol quiso pelear conmigo y perdió”, una afirmación que resume el desenlace de la disputa judicial.

El famoso explicó detalles del resultado del proceso: “Gané que mi dignidad fuera respetada y valorada (…) Más una plata que tuvieron que pagar, yo no estaba pidiendo de más (…) Yo solo quiero que se reconozca lo que ha sido mi trabajo”, explicó, refiriéndose a la indemnización de $2.000 millones que le fue concedida tras la demanda por incumplimiento de contrato por parte del canal.

Tenía compañeros y compañeras que hacían el mismo trabajo, pero ellos sí tenían el privilegio de tener un contrato formal. De estar por nómina y recibir todos los beneficios. Yo lo avisé porque yo ya venía muy afilado. Todos los años les decía: señores, por el amor de Dios, sentémonos y arreglemos este asunto: ‘No es que usted gana más que todo el mundo y por eso tiene que trabajar el triple’. Me llamaron y me dijeron: bájese el sueldo. ¿Pero por qué me tengo que bajar el sueldo?”, relató.

El retiro del congresista de
El retiro del congresista de los medios sigue siendo tema de conversación - crédito @agmethescaf/Instagram

Cabe mencionar que Agmeth Escaf es reconocido por su amplia trayectoria en los medios, debido a su paso por reconocidos programas de televisión y su actual rol como congresista, por lo que su relación con figuras como Claudia Bahamón llaman la atención a través de las redes sociales.

Carlos Antonio Vélez salió en

La solución colombiana que logró

Cortes de agua programados en

Super Astro Sol resultados 12

Lo más visto esta semana
Cayó 'Barbas' en Cundinamarca: se

Lo más visto esta semana

Carlos Antonio Vélez salió en

