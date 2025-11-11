Colombia

Valor de cierre del dólar en Colombia este 11 de noviembre de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
El tipo de cambio en
El tipo de cambio en Colombia ha estado reaccionando a los eventos políticos. (Infobae)

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 3.733,30 pesos colombianos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,45% frente al dato de la jornada anterior, cuando se situó en 3.750,10 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota una bajada 1,32%, por lo que desde hace un año acumula aún una disminución del 9,82%.

Respecto de fechas previas, encadenó dos sesiones consecutivas en valores negativos. La volatilidad referente a estos siete días fue inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo habitual ahora mismo.

Desafíos clave en economía para Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Renta Joven: más 170.600 participantes recibirán transferencias de hasta $400.000 durante noviembre

El programa destinará 68.500 millones de pesos para beneficiar a jóvenes estudiantes en educación superior y formación técnica, quienes podrán acceder a los recursos mediante abono bancario o giro autorizado

Renta Joven: más 170.600 participantes

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Desde podcasts de terror y ficción hasta temas de negocios, estas son las producciones que se mantienen en el gusto del público colombiano en Spotify

Top 10 de los podcasts

Euro: cotización de cierre hoy 11 de noviembre en Colombia

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Frisby España hizo solicitud a las autoridades europeas que no caería nada bien en Frisby Colombia: “No acreditan uso real”

La estrategia de la compañía prioriza la resolución de expedientes clave e insiste en la apuesta por la apertura de nuevos locales en el país

Frisby España hizo solicitud a

Daniel Quintero denunció una ‘jugada’ política del uribismo para sacarlo de la carrera presidencial: “A mí no me tiembla la mano”

A través de un mensaje en redes, el exalcalde de Medellín afirmó que su proyecto político continúa firme y que seguirá buscando llegar a la Casa de Nariño, pese a las decisiones de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral

Daniel Quintero denunció una ‘jugada’
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Top 10 de los podcasts

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Karina García reaccionó a rumor de que un exnovio vive gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

Melissa Gate responde con ironía a las menciones de Mariana Zapata antes de su debut en el ingreso a ‘La casa de Alofoke’

Deportes

Jugador de la selección Colombia

Jugador de la selección Colombia fue elegido en el once ideal de la Serie Ade Italia tras gol en la última jornada

Colombia jugará ante Francia en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA: estas son las posibles fechas

Dimayor confirmó el día y la hora del sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Lothar Matthäus, leyenda del Bayern Múnich, aceptó que Luis Díaz “le calló la boca” con su golazo pero le dejó pulla: “Ser más efectivo”

Néstor Lorenzo se refirió a Luis Díaz tras el golazo con el Bayern Múnich ante Unión Berlín: “Ojalá que continúe así”