Colombia

Tres hombres fueron capturados en el sur de Bogotá por el homicidio de dos personas en un bar: quebraron los vidrios del lugar para poder disparar

Los detenidos tienen antecedentes por delitos como homicidio, violencia intrafamiliar agravada, lesiones personales, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público y uso ilegal de uniformes e insignias

Capturados por homicidio en el
Capturados por homicidio en el sur de Bogotá luego de irrumpir en un bar - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El despliegue de un operativo policial permitió la detención de tres hombres señalados como responsables de un ataque armado en un bar del sur de Bogotá, que dejó como saldo dos personas muertas y una más herida.

Los hechos se registraron en el barrio Alto de la Cruz, donde, según información de la Estación de Policía Ciudad Bolívar, los presuntos agresores irrumpieron en un establecimiento que funcionaba a puertas cerradas, rompieron un vidrio de la ventana y efectuaron varias detonaciones contra quienes se encontraban en el lugar.

El teniente coronel, Julio Botero, comandante Estación de Policía Ciudad Bolívar, así lo confirmó: “Esas personas capturadas llegan hasta un establecimiento abierto al público, en donde se encontraban varias personas al interior de este, iniciando a disparar con un arma de fuego”.

Durante el ataque, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato a un centro médico. Dos de ellas fallecieron a causa de la gravedad de las lesiones, mientras que la tercera permanece bajo atención médica.

La rápida reacción de las autoridades, que implementaron un plan candado en las zonas de atención, permitió interceptar a los sospechosos cuando intentaban huir hacia el sector de invasión de Alto de la Cruz.

Los detenidos, de 21, 32 y 34 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, estas personas cuentan con antecedentes por delitos como homicidio, violencia intrafamiliar agravada, lesiones personales, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público y uso ilegal de uniformes e insignias.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando hechos delictivos a través de la línea 123, con el objetivo de fortalecer los procesos judiciales y lograr la captura en flagrancia de quienes atenten contra la seguridad.

