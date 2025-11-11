Marcela Gallego reveló cómo fue perdonar a su papá, que la abandonó cuando era una niña: “Fue importante sacar la verdad, la rabia”

La actriz habló de su experiencia tras ser abandonada por su padre y cómo logró sanar - crédito Jesús Aviles / Infobae

A los dos años y medio Marcela Gallego vivió quizá uno de los episodios más lamentables en la vida de un niño y por el que quedó marcada por años: el abandono paterno, un hecho que marcó su infancia y condicionó sus relaciones familiares.

La ausencia de su padre no solo significó la falta de contacto, sino también un silencio total: durante años, la actriz envió cartas mensuales sin recibir respuesta, lo que profundizó su sensación de vacío.

En ese entorno, la figura de su abuela paterna se convirtió en el principal sostén emocional y económico, asumiendo la crianza de Marcela y enfrentando numerosos desafíos para garantizar su bienestar.

Marcela Gallego es una madre orgullosa de sus dos hijos llamados María y Jerónimo - crédito @marcelagallego70/Instagram

De acuerdo con Gallego, su abuela fue el pilar de su desarrollo, encargándose de proveer lo necesario a través de distintos emprendimientos, tal y como lo contó en medio de la conversación que sostuvo con el pódcast Menopáusicas, ¡y qué!

La actriz reconoce que, sin el apoyo incondicional de la mamá de su papá, su vida habría sido muy diferente. Este respaldo resultó crucial ante la ausencia total de ayuda por parte de su padre, quien no solo se distanció físicamente, sino que tampoco ofreció apoyo material o afectivo.

Durante la adolescencia, la rabia y el resentimiento dominaron los sentimientos de Gallego hacia su padre. Un episodio significativo ocurrió cuando, a los 14 años, una tía la llevó a la casa de su progenitor con motivo del cumpleaños de una prima.

La frustración se intensificó al constatar que su abuela había sido la única responsable de su crianza. A los 17 años, el día de su graduación escolar, Gallego decidió confrontar a su padre por teléfono, agradeciéndole a su abuela por todo lo que había hecho y puntualizando que, de no ser por ella, su destino habría sido incierto.

Marcela Gallego se refirió al proceso de sanación que vivió en México - crédito @marcelagallego70/IG

El proceso de sanación comenzó a tomar forma en la adultez. A los 21 años, Gallego buscó un encuentro cara a cara con su padre en un hotel de Quito (Ecuador).

“Yo empecé como un proceso como de poner las cosas en orden. Entonces, a los 21 años yo lo llamé y le dije: ‘Quiero hablar con usted’. El tipo me dijo: ‘Bueno’. Nos citamos en la cafetería del hotel Hilton, en Quito, y ahí le pregunté yo: ‘¿Qué pasó?’. Y él, pues empezó a dar sus respuestas, que más rabia me dieron: ‘No, es que mi esposa a mí no me dejaba leer sus cartas, nunca me enteré’“, expuso en el diálogo con el pódcast.

Estas explicaciones, lejos de aliviar el dolor, generaron aún más rabia en Marcela, quien expresó su indignación de manera directa. Sin embargo, en ese mismo encuentro, su padre le pidió perdón, reconociendo el daño causado y la magnitud de su ausencia.

Marcela Gallego hizo llorar a sus compañeros en 'Masterchef Celebrity' con historia sobre su madre - crédito cortesía Canal RCN

La transformación llegó durante una etapa de introspección en México, donde Gallego atravesó lo que describe como un proceso espiritual.

En ese periodo, comprendió la importancia de perdonar, no solo a su padre, sino también a su madre, como un acto necesario para su propia liberación emocional.

La actriz identificó el proceso de perdón como una forma de dejar atrás el peso del pasado y avanzar hacia una vida más plena.

A partir de ese momento, la relación entre Marcela Gallego y su padre cambió de manera radical. El vínculo se transformó en una amistad basada en el respeto mutuo, y la actriz pudo experimentar el perdón de manera genuina.

“Entonces, ya aquí nos reunimos y ya aquí él, pues ya tenía otra actitud. Pues él seguía con su tema de reconocer. Y de ahí para acá nos volvimos grandes amigos y yo pude realmente sentir ese perdón con él, porque es una persona sin dobles intenciones, porque es la persona que yo siento que en este momento es la persona que más me respeta, fíjate, como mujer", concluyó.