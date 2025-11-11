Colombia

Marcela Gallego reveló cómo fue perdonar a su papá, que la abandonó cuando era una niña: “Fue importante sacar la verdad, la rabia”

Después de años y un proceso de sanación en un tiempo que permaneció viviendo fuera del país, logró sanar finalmente las heridas que le había dejado ese episodio con su padre

Guardar
La actriz habló de su
La actriz habló de su experiencia tras ser abandonada por su padre y cómo logró sanar - crédito Jesús Aviles / Infobae

A los dos años y medio Marcela Gallego vivió quizá uno de los episodios más lamentables en la vida de un niño y por el que quedó marcada por años: el abandono paterno, un hecho que marcó su infancia y condicionó sus relaciones familiares.

La ausencia de su padre no solo significó la falta de contacto, sino también un silencio total: durante años, la actriz envió cartas mensuales sin recibir respuesta, lo que profundizó su sensación de vacío.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En ese entorno, la figura de su abuela paterna se convirtió en el principal sostén emocional y económico, asumiendo la crianza de Marcela y enfrentando numerosos desafíos para garantizar su bienestar.

Marcela Gallego es una madre
Marcela Gallego es una madre orgullosa de sus dos hijos llamados María y Jerónimo - crédito @marcelagallego70/Instagram

De acuerdo con Gallego, su abuela fue el pilar de su desarrollo, encargándose de proveer lo necesario a través de distintos emprendimientos, tal y como lo contó en medio de la conversación que sostuvo con el pódcast Menopáusicas, ¡y qué!

La actriz reconoce que, sin el apoyo incondicional de la mamá de su papá, su vida habría sido muy diferente. Este respaldo resultó crucial ante la ausencia total de ayuda por parte de su padre, quien no solo se distanció físicamente, sino que tampoco ofreció apoyo material o afectivo.

Durante la adolescencia, la rabia y el resentimiento dominaron los sentimientos de Gallego hacia su padre. Un episodio significativo ocurrió cuando, a los 14 años, una tía la llevó a la casa de su progenitor con motivo del cumpleaños de una prima.

La frustración se intensificó al constatar que su abuela había sido la única responsable de su crianza. A los 17 años, el día de su graduación escolar, Gallego decidió confrontar a su padre por teléfono, agradeciéndole a su abuela por todo lo que había hecho y puntualizando que, de no ser por ella, su destino habría sido incierto.

Marcela Gallego se refirió al
Marcela Gallego se refirió al proceso de sanación que vivió en México - crédito @marcelagallego70/IG

El proceso de sanación comenzó a tomar forma en la adultez. A los 21 años, Gallego buscó un encuentro cara a cara con su padre en un hotel de Quito (Ecuador).

“Yo empecé como un proceso como de poner las cosas en orden. Entonces, a los 21 años yo lo llamé y le dije: ‘Quiero hablar con usted’. El tipo me dijo: ‘Bueno’. Nos citamos en la cafetería del hotel Hilton, en Quito, y ahí le pregunté yo: ‘¿Qué pasó?’. Y él, pues empezó a dar sus respuestas, que más rabia me dieron: ‘No, es que mi esposa a mí no me dejaba leer sus cartas, nunca me enteré’“, expuso en el diálogo con el pódcast.

Estas explicaciones, lejos de aliviar el dolor, generaron aún más rabia en Marcela, quien expresó su indignación de manera directa. Sin embargo, en ese mismo encuentro, su padre le pidió perdón, reconociendo el daño causado y la magnitud de su ausencia.

Marcela Gallego hizo llorar a
Marcela Gallego hizo llorar a sus compañeros en 'Masterchef Celebrity' con historia sobre su madre - crédito cortesía Canal RCN

La transformación llegó durante una etapa de introspección en México, donde Gallego atravesó lo que describe como un proceso espiritual.

En ese periodo, comprendió la importancia de perdonar, no solo a su padre, sino también a su madre, como un acto necesario para su propia liberación emocional.

La actriz identificó el proceso de perdón como una forma de dejar atrás el peso del pasado y avanzar hacia una vida más plena.

A partir de ese momento, la relación entre Marcela Gallego y su padre cambió de manera radical. El vínculo se transformó en una amistad basada en el respeto mutuo, y la actriz pudo experimentar el perdón de manera genuina.

“Entonces, ya aquí nos reunimos y ya aquí él, pues ya tenía otra actitud. Pues él seguía con su tema de reconocer. Y de ahí para acá nos volvimos grandes amigos y yo pude realmente sentir ese perdón con él, porque es una persona sin dobles intenciones, porque es la persona que yo siento que en este momento es la persona que más me respeta, fíjate, como mujer", concluyó.

Temas Relacionados

Marcela GallegoAbandono paternoPerdón familiarRelación padre e hijaAbuela como figura maternaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

La Fundación Valle de Lili se pronunció sobre la polémica por el procedimiento de cambio de género de una menor de edad

El tratamiento de cambio de género realizado a una joven en Cali ha generado posturas encontradas entre la familia, que denuncia negligencia, y la institución médica, que defiende sus protocolos y asegura haber respetado la confidencialidad del caso

La Fundación Valle de Lili

Así es la vía 4G que entró en funcionamiento ayer y conecta a Medellín con la costa Caribe

Esta ruta se presenta como una opción más segura y rápida para viajar desde la capital antioqueña hasta la costa

Así es la vía 4G

Grupo de estudiantes denunció robo en parqueadero de City Parking, cerca al parque de la calle 93: “Nos dejaron las maletas vacías

Los jóvenes aseguraron que dejaron el carro bien asegurado, pero hallaron el vehículo forzado, pese a estar bajo la vigilancia de empleados del lugar

Grupo de estudiantes denunció robo

Ecopetrol permitirá que un representante de los trabajadores integre su Junta Directiva tras reforma de estatutos

La compañía estatal colombiana estableció nuevas reglas para que el personal participe en las decisiones más altas de la empresa mediante sufragio interno previo

Ecopetrol permitirá que un representante

Influencer y biólogo colombiano explicó de forma didáctica por qué a los humanos nos gusta tanto el azúcar, pese a que su consumo en exceso es malo para la salud: “Nos fascina”

Ignacio Galán y Efraín Rincón comparten un espacio en redes sociales donde explican fenómenos de la naturaleza de forma sencilla para que cualquiera entienda la magia de los eventos cotidianos

Influencer y biólogo colombiano explicó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Karina García sorprendió con su

Karina García sorprendió con su reacción ante rumor sobre un exnovio que vivía gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

Melissa Gate responde con ironía a las menciones de Mariana Zapata antes de su debut en el ingreso a ‘La casa de Alofoke’

Ana María Estupiñán relató los momentos de pánico que vivió durante los primeros meses de su embarazo: “Me levanté sangrando”

Deportes

Jugador de la selección Colombia

Jugador de la selección Colombia fue elegido en el once ideal de la Serie A tras gol en la última jornada

Colombia jugará ante Francia en el partido de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Dimayor confirmó el día y la hora del sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Leyenda del Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania acepta que Luis Díaz “le calló la boca” por su golazo en Bundesliga, pero lo aconsejó: “Ser más efectivo”

Néstor Lorenzo se refirió a Luis Díaz tras el golazo con el Bayern Múnich ante Unión Berlín: “Ojalá que continúe así”