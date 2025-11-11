Lina Tejeiro se refirió a lo peor que ha leído sobre ella y lo que piensa al respecto: “Eso fue lo que me dio rabia”

Lina Tejeiro rompe el silencio sobre el rumor que más le molestó y lo enfrenta con humor - crédito @linatejeiro/IG

Lina Tejeiro, reconocida actriz y figura del entretenimiento colombiano, compartió recientemente cuál ha sido el rumor más negativo que ha circulado sobre ella y cómo ha enfrentado ese tipo de comentarios.

La artista reveló, en entrevista con el equpo de Impresentables de Los 40 Colombia, que uno de los chismes que más le ha molestado fue la acusación de haber tratado mal a un mesero, una situación que, según sus propias palabras, nunca ocurrió.

Al abordar el tema de los rumores, Tejeiro relató que en alguna ocasión leyó que supuestamente había tenido un comportamiento inapropiado con personal de servicio y, como ella no es de ese tipo de personas, la situación le causó molestia.

“Alguna vez dijeron que había tratado mal a un mesero o algo así”, recordó la actriz colombiana después de que le hiciera la pregunta de “¿qué es lo peor que ha leído de chismes?”.

Sin embargo, ella, entre risas, continuó explicando: “Y sí, no, mentira (risa). No fue un mesero, fueron dos (risa). No, no, no, fue mentira. Entonces, pues eso fue lo que me dio rabia”. De esta manera, dejó claro que la historia carecía de fundamento y que le generó molestia por tratarse de una falsedad.

Más allá de este episodio puntual, Tejeiro expuso su postura frente a los chismes y las preguntas incómodas que suelen surgir en entrevistas, ya que también la indagaron en la entrevista sobre “¿de qué está cansada que le pregunten?”.

Tejeiro aseguró que no se cansa de responder a las inquietudes de la prensa y que nunca ha interrumpido una entrevista, por ninguna razón y sin importar la naturaleza de las preguntas.

“Yo no me canso. De lo que pregunten, la capoteo”, afirmó, mostrando una actitud de apertura y resiliencia ante la exposición mediática.

La actriz también explicó que, ante situaciones incómodas o rumores infundados, opta por mantener la calma y sortear las dificultades con paciencia y buen humor, evitando que los comentarios negativos alteren su trato con el público o los medios. Así, Tejeiro demuestra que, frente a la presión de la vida pública, prefiere mantener la serenidad y afrontar los chismes con una actitud firme y desenfadada.

Lina Tejeiro sorprende al confesar sus errores como exnovia y pide disculpas públicas

Durante la entrevista, Lina también hizo un reconocimiento público de errores pasados en su vida sentimental, ya que reflexionó sobre el comportamiento en que tuvo en relaciones anteriores.

La actriz admitió que en el pasado se comportó como “una exnovia loca”, una autodefinición que acompañó con una disculpa dirigida a las mujeres que, según sus palabras, resultaron afectadas por sus acciones debido a que estaba motivada por inseguridades y conflictos con sus exparejas.

“Yo fui una exnovia loca, celosa, de la que armaba el perfil falso e iba e insultaba a la vieja con la que estaba saliendo, era así y creo que le debo disculpas a muchas mujeres que ataqué directamente sin saber de qué manera ellas terminando involucradas en mis relaciones y sin saber qué tanto conocimiento tenían de mi relación”, expresó la actriz a Los 40 Colombia.

La también presentadora profundizó en la naturaleza de esos mensajes, reconociendo la ausencia de filtros y la dureza de sus palabras.

“Les enviaba mensajes tildándolas de putas, perras y más calificativos con los que no tenía filtros”, relató, subrayando la falta de empatía y autocontrol que caracterizó esa etapa de su vida.

Con el paso del tiempo, Tejeiro ha adquirido una perspectiva diferente sobre las relaciones de pareja y en la entrevista explicó que ahora comprende que la responsabilidad de que otras mujeres se vieran involucradas en sus relaciones no recaía principalmente en ellas, sino en el hombre que lo permitía. Esta toma de conciencia ha transformado su manera de entender las dinámicas sentimentales y la ha llevado a replantear sus prioridades.