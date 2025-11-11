Colombia

Gobernadores que quieren ser Presidente tampoco se ponen de acuerdo: este es el cruce de cartas en la llamada “Fuerza de las regiones”

El grupo político atraviesa una crisis luego de que el exgobernador Juan Guillermo Zuluaga advirtiera sobre propuestas para cambiar el método acordado de elección, lo que pone en duda la transparencia del proceso para definir su representante

A pocos días de iniciar
A pocos días de iniciar la encuesta clave, crecen las diferencias dentro de la Fuerza de las Regiones tras la denuncia de Juan Guillermo Zuluaga sobre intentos de modificar el mecanismo para elegir aspirante único

Las tensiones internas se intensificaron entre los integrantes del movimiento La Fuerza de las Regiones, justo cuando falta menos de una semana para definir quién portará la candidatura presidencial unitaria. La discordia surgió después de que Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador de Meta, expresara en una carta su inconformidad ante los intentos de, según él, cambiar las reglas de juego.

Esta controversia ocurre cuando restan solo tres días para que comience la encuesta decisiva que, según lo pactado, debería zanjar la representación presidencial única del grupo.

Zuluaga afirmó que los cuatro integrantes acordaron contratar una firma internacional para llevar a cabo la encuesta, con la supervisión de una empresa nacional, como método para definir al candidato. No obstante, señaló que ha recibido información sobre posibles intentos de ciertos miembros para modificar los criterios originalmente establecidos.

“En los últimos días, he escuchado algunas voces que proponen sustituir ese mecanismo por el promedio de encuestas públicas realizadas por terceros. Con respeto, pero también con total franqueza, considero que ese camino pone en riesgo la credibilidad de nuestro proceso”, comentó el político en la misiva.

En opinión de Zuluaga, encargar la consulta decisoria a instancias externas podría “estar influenciadas por intereses ajenos” al colectivo de exmandatarios, lo cual pondría en entredicho la validez de los resultados. Destacó que “es necesario una encuesta exclusiva para tomar la decisión de quién es el candidato oficial de La Fuerza de las Regiones”.

