Gobernador de Arauca, Renson Martínez, afirmó que el ELN estaría detrás del ataque con fusiles a su camioneta: ya había sido declarado “objetivo militar” por las disidencias

Además de la camioneta en la que iba el gobernador, dos vehículos más componían la caravana oficial - crédito Renson Martinez Prada/Facebook | Policía Nacional | Ejército Nacional

Luego del consejo de seguridad que se realizó la noche del lunes 10 de noviembre de 2025 en Arauca —el mismo día en que, en horas de la mañana, se presentó el ataque con fusil contra la camioneta en la que se movilizaba el gobernador Renson Martínez Prada junto a su equipo de seguridad—, el mandatario departamental compartió las primeras conclusiones en una entrevista con W Radio la mañana del martes 11 de noviembre.

“De acuerdo con la información que tenemos por parte de nuestra fuerza pública —aclaró Martínez—, nuestras autoridades, en medio del consejo de seguridad y con base en los hechos y la presencia de los hombres armados que realizaron este ataque ayer en horas de la mañana, establecieron que se trata del grupo armado del ELN”.

El ataque a la camioneta blindada, que resistió satisfactoriamente las ráfagas de fusil, no es un hecho aislado en la convulsionada vida política del gobernador. Este se suma a varias amenazas previas, en las que incluso fue catalogado como un “objetivo militar” por parte de los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona: el ELN y las disidencias de las Farc.

“En mi vida pública como funcionario y en medio de todos estos procesos de elección popular, teniendo en cuenta que pude ser alcalde del municipio de Arauquita entre 2016 y 2019, he recibido amenazas por parte de los grupos armados”, mencionó Martínez más adelante en la entrevista. Esto luego de que, el día anterior, a través de un mensaje en su cuenta de Facebook, escribiera brevemente: “Nos acaban de atacar”.

Desde el municipio de Tame el gobernador de Arauca Renson Martínez Prada confirmó que a pesar del ataque, seguirá trabajando por su departamento - crédito Renson Martínez Prada

Gobernador de Arauca ya había sido declarado “objetivo militar” por el ELN y las disidencias

“En el año 2011 fui declarado objetivo militar por parte del grupo armado del ELN. También, en 2015, fui declarado objetivo militar por parte de las Farc, en ese entonces en el departamento de Arauca”, explicó el gobernador Renson Martínez Prada en diálogo con W Radio.

Martínez detalló que, durante su gestión como mandatario departamental, ya ha presentado cinco denuncias por amenazas recibidas directamente de los grupos armados, tanto de las disidencias de las Farc como del ELN.

El gobernador aclaró que algunos de estos casos le han sido comunicados por los trabajos de inteligencia que adelantan las autoridades, debido a la compleja situación de orden público que atraviesa el departamento.

“Son amenazas de las cuales tiene conocimiento la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que ha sido esta misma entidad la que, en algunas oportunidades, ha emitido alertas de inteligencia nacional. De acuerdo con información proveniente de fuentes oficiales de investigación, he recibido este tipo de amenazas tanto por parte de las disidencias de las Farc, que hacen presencia en el territorio de Arauca, como del grupo armado del ELN”, explicó Martínez.

El gobernador aseguró que habrían recibido al menos un total de 20 disparos por parte de los ocho hombres que salieron de sorpresa a la carretera provisto con armas de largo alcance - crédito red social X

Ataque al gobernador de Arauca: hombres del ELN aprovecharon que la camioneta debía disminuir la velocidad

En la charla que Renson Martínez Prada sostuvo con Blu Radio, el gobernador contó minuto a minuto los momentos de zozobra y temor que vivió junto a los otros tres hombres que lo acompañaban: el conductor, su jefe de comunicaciones y el director de su esquema de seguridad.

“Me desplazaba desde la ciudad de Arauca hacia el municipio de Saravena en horas de la mañana. Visité al alcalde de Saravena durante unos veinte minutos aproximadamente, y luego tenía programado un desplazamiento a la ciudad de Tame para hacer anuncios de inversión y de gestiones que hemos realizado en favor de las comunidades del departamento”, explicó el mandatario sobre el motivo de su recorrido, el cual —confirmó— hacía parte de su agenda oficial y ya estaba anunciado públicamente.

Por este motivo, se sospecha que los ocho hombres armados con fusiles que salieron a la vía con el objetivo de atentar contra el mandatario se habrían valido de esa información y eligieron un punto estratégico de la ruta oficial.

“En Saravena se trataba de un anuncio de un convenio que firmamos con Ecopetrol, a través del cual se llevará gas a cinco mil nuevas familias del área urbana del municipio. Luego, en Tame, tenía la socialización de un proyecto mediante el cual se dotarán nueve hospitales de los cinco municipios del departamento de Arauca con equipos y tecnología, para que nuestros médicos puedan atender a la población, diagnosticar y salvar vidas”, destacó el gobernador.

“En ese recorrido, desde el municipio de Fortul hacia el de Tame, al pasar por un puente angosto de un solo carril que obliga a disminuir significativamente la velocidad, a la salida del puente se encontraban alrededor de ocho hombres fuertemente armados con fusiles”, continuó Martínez Prada en su relato.

Justo en ese momento, todo se convirtió en horror:

“Al paso del vehículo, de manera indiscriminada, atentaron contra nosotros. Creo que fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta. En esa camioneta normalmente me traslado con mi conductor y con mi jefe de seguridad; en la parte de atrás, en esta oportunidad, iba conmigo el jefe de comunicaciones, quien me acompañaba cuando se presentó este atentado”, relató el mandatario.

El gobernador de Arauca informó del atentado en sus redes sociales - crédito Facebook

Por qué inició la disputa entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Cauca: su origen se dio en Venezuela

“Desde el año 2022, en el mes de enero, se reinició una confrontación armada entre estos dos grupos en el sector del estado Apure, en Venezuela”, inició con su explicación el gobernador en diálogo con La FM.

“Esa confrontación, en ese mismo mes de enero, se vino o tuvo una migración hacia el territorio colombiano, hacia el territorio del departamento de Arauca, al parecer en una persecución permanente que realiza el grupo armado del ELN en contra del grupo armado de las disidencias de las Farc”, continúa Martínez con su exposición de lo que ocurre en su territorio.

Producto de todo lo anterior, “esa confrontación se ha trasladado a un territorio que corresponde a los límites entre Casanare y Arauca, sobre el río Casanare, en un sector de territorio inhóspito de los municipios de Puerto Rondón, de Tame y de Arauquita”, argumentó el mandatario departamental.

Este fue el mensaje que dejó en su cuenta de Facebook el gobernador de Arauca la mañana del martes 11 de noviembre de 2025, un día después del ataque a su caravana de seguridad - crédito Renson Martinez Prada / Facebook

“Ahí es donde se presenta esa confrontación permanente, en donde también nuestro ejército tiene operaciones militares de manera constante, con el fin de garantizar la estabilidad de la zona y evitar los desplazamientos por parte de nuestros campesinos”, agregó Martínez.

Sumado a todo esto, se suma otro problema que es considerado como uno de los principales dolores de cabeza: los retenes ilegales, y que, según el mismo gobernador, han favorecido lo secuestros de miembros de la Policía, la Fiscalía (CTI) y el Ejército Nacional.