Fuertes lluvias dejan tres muertos y dos heridos por deslizamientos en Pueblorrico, Antioquia

Al menos tres personas murieron y dos resultaron heridas por movimientos en masa derivados de las fuertes lluvias en Pueblorrico, en el suroeste antioqueño, registrados durante la madrugada del martes 11 de noviembre de 2025.

Según informó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), los deslizamientos afectaron las veredas La Sevilla, Galilea, Los Gómez, Santa Bárbara y El Cedrón, tras precipitaciones intensas ocurridas desde la noche anterior.

El director encargado del Dagran, Carlos Mario Zuluaga Gómez, explicó que las autoridades recibieron el reporte de la emergencia por parte del comité municipal de gestión del riesgo de Pueblorrico, confirmando el fallecimiento de tres personas y la identificación de dos heridos.

“A partir de este momento activamos el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Antioquiacon toda la institucionalidad, secretaría de Infraestructura Física con maquinaria amarilla para despejar vías, que ya está haciendo presencia, equipos técnicos con geólogos e ingenieros, acompañados por Corantioquia para todo lo que tiene que ver con la evaluación y las circunstancias que se están presentando”, sostuvo el funcionario.

Zuluaga agregó que el operativo de rescate incluyó la participación de equipos técnicos, geólogos e ingenieros, así como maquinaria de la Secretaría de Infraestructura Física y el apoyo de la Corantioquia y de cuerpos de bomberos de municipios cercanos, como Tarso y Venecia, que se sumaron a los trabajos del cuerpo de bomberos local.

“Con los cuerpos de bomberos de los municipios cercanos a Pueblorrico y todo el apoyo de la institucionalidad local estamos tratando de sortear esta situación”, complementó.

Las víctimas reportadas preliminarmente

Entre las víctimas reportadas preliminarmente, la Alcaldía de Tarso confirmó la identidad de una de ellas como María Verónica Mesa Agudelo, estudiante de Derecho del Tecnológico de Antioquia.

En un mensaje oficial, la Administración municipal expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de la joven. La joven murió junto a su pareja y habrían dejado dos niños huérfanos.

“La Administración municipal lamenta el sensible fallecimiento de nuestra estudiante de Derecho del Tecnológico de Antioquia y su compañero sentimental en los hechos de catástrofe natural en nuestro municipio hermano de Pueblorrico”, indicó el comunicado.

De la tercera víctima mortal se conoce que sería un recolector de café que se encontraba trabajando en la vereda El Cedrón y fue sepultado por la montaña.

Las autoridades mantienen en curso el censo de familias damnificadas y las labores de recuperación en las zonas afectadas por los deslizamientos.

De acuerdo con la información de medios locales, desde la comunidad, se solicita apoyo solidario a quienes puedan aportar insumos de primera necesidad, como ropa para menores de ocho, 12 y 14 años, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, provisiones para animales domésticos y artículos de aseo personal y uso básico. Los donativos se reciben en la sede de la Alcaldía municipal o a través del número telefónico 310 213 6301.

Municipios en alerta por fuertes lluvias

La segunda temporada de lluvias continúa generando emergencias en varias subregiones de Antioquia, según reportó el Dagran.

El director encargado de la entidad señaló en declaraciones a Teleantioquia que la región de Urabá ha sido la más perjudicada, debido al desbordamiento de los ríos Atrato y Murindó, situación que ha dejado a decenas de familias damnificadas.

Agregó que, hasta el momento, se presentan inundaciones en los municipios de Vigía del Fuerte y Murindó, además de movimientos en masa en casi todas las zonas del departamento.

En San Luis, más de 30 viviendas registran afectaciones a causa de deslizamientos. En el suroeste antioqueño, la temporada invernal también ha causado daños, con un vendaval reportado en el municipio de Concordia.

Las autoridades reiteraron a la ciudadanía el llamado a evitar arrojar basuras o escombros en fuentes hídricas, ya que esta práctica incrementa el riesgo de inundaciones y complica los operativos de mitigación. También resaltó que se han encontrado colchones, llantas y camas viejas en los cauces de los ríos, además de problemas relacionados con construcciones ilegales y mala disposición de aguas.