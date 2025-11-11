Colombia

Fuerte explosión en Neiva dejó una persona muerta: la detonación se habría generado en un almacenamiento ilegal de pólvora

La onda explosiva causó la pérdida total de la vivienda en la que se dio la detonación. También hay otra infraestructura afectada

Explosión en Neiva - crédito
Explosión en Neiva - crédito redes sociales/X

En horas de la mañana del martes 11 de noviembre de 2025, se presentó una explosión en una vivienda del barrio Las Acacias, en Neiva, capital del departamento del Huila, lo que generó gran conmoción en los habitantes del sector.

De acuerdo con varios medios locales, la onda explosiva habría dejado a una persona fallecida y a varios heridos, además de la destrucción total de la infraestructura donde se dio la detonación, y afectaciones en una vivienda aledaña.

El coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, fue el encargado de entregar el reporte oficial de la emergencia:

“El día de hoy, siendo las 6:15 a. m., se presentó una fuerte explosión en una vivienda del barrio Las Acacias, al sur de Neiva, donde al parecer se almacenaba pólvora. En el lugar fallece una persona producto de la explosión y una más fue rescatada debajo de los escombros, de sexo masculino y se encuentra en el Hospital Universitario con pronóstico reservado”.

De igual manera, el oficial confirmó que persisten las labores de indagación en el punto para determinar la causa específica del estallido “En este momento aún se continúan las labores de verificación por parte de nuestro cuerpo de investigación criminal, el grupo Antiexplosivos y asimismo el personal de bomberos acá del municipio de Neiva, con el fin de esclarecer el origen del hecho”.

En horas de la mañana del martes 11 de noviembre de 2025, se presentó una explosión en una vivienda del barrio Las Acacias, en Neiva, capital del departamento del Huila, lo que generó gran conmoción en los habitantes del sector - crédito redes sociales/X

Noticia en desarrollo...

