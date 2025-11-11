Colombia

Este es el consejo de economía que les dio Westcol a sus fans para tener tanta plata como él: “Eso no es lo que hay que hacer”

El ‘streamer’ colombiano confesó que resistió la presión familiar de gastar de inmediato y aconsejó a sus seguidores pensar a largo plazo para lograr metas más ambiciosas

Westcol sorprende con su consejo
Westcol sorprende con su consejo financiero para los seguidores

“No gasten todo de inmediato, ni siquiera por la familia”, fue el mensaje central que Westcol, el streamer colombiano, transmitió a sus seguidores en medio de una transmisión en vivo cuando le preguntaron por su consejo financiero más importante.

El influencer paisa indicó que antes de realizar grandes desembolsos, como comprarle una casa a la madre, es fundamental priorizar la organización financiera, el ahorro y la reinversión.

Su advertencia apunta a una realidad frecuente entre quienes reciben una suma considerable de dinero por primera vez y sienten la presión de destinarla a satisfacer necesidades familiares inmediatas, sin considerar el impacto a largo plazo en su estabilidad económica.

Westcol explicó que, en su opinión, el error más común es gastar la primera gran cantidad de dinero en un regalo significativo para la familia, como una vivienda.

Westcol revela su mayor consejo financiero para jóvenes exitosos

Hay gente que coge la funda (una gran cantidad de dinero) y lo primero que hace es comprarle a casa la cucha. Para mí, pa’ mi en mi opinión, eso no es lo primero que hay que hacer. Sería el consejo financiero más tonto que daría”, afirmó el paisa.

Para el streamer, la clave está en saber exactamente cuánto dinero se tiene, cuánto se está generando y cuáles son los objetivos financieros a futuro.

Uno tiene que saber manejarse en la vida, cuánta plata tiene en el banco, cuánto está ganando y a qué apunta todo”, añadió, subrayando la importancia de una vida financiera organizada y planificada.

El creador de contenido utilizó su propia experiencia para ilustrar este enfoque y recordó que, al inicio de su carrera, su madre vivía en un apartamento modesto, pero cómodo y suficiente para sus necesidades en ese momento, pues aunque tenía planes más grandes para ella, la ubicó en un espacio en el que podía estar bien, mientras conseguía más dinero.

La lección de Westcol: Por
La lección de Westcol: Por qué no compró una mansión para su madre al principio de su carrera

Yo a mi cucha, huevón, al principio la tenía en un apartamentico, mela, tranquila, viviendo melo, no había todavía pa’ la casa, pero mela. Y aguanté, aguanté, aguanté e hice mi funda (una buena cantidad de dinero) y ahorita, ¡bum! Ya se puede llevar su mansión quizás”, relató.

Westcol enfatizó que la paciencia y la disciplina financiera le permitieron, con el tiempo, ofrecerle a su madre una vivienda mucho mejor de la que habría podido costear si hubiera gastado todo su dinero al principio.

Durante ese proceso, el influencer también enfrentó solicitudes económicas de su familia, pero optó por no ceder a la presión de repartir su dinero de inmediato porque tenía en claro su objetivo principal.

Yo me acuerdo de que yo empecé a ganar dinero. A mí mi familia me pedía plata y todo, y yo le decía: Ah, ah (no) todavía no. Si yo hubiera dado, dado y dado antes, no hubiera tenido para reinvertir y hacer cosas grandes en la vida”, recordó, ya que en su perspectiva esta decisión fue crucial para poder reinvertir sus ingresos y alcanzar metas más ambiciosas.

¿Por qué Westcol recomienda no
¿Por qué Westcol recomienda no gastar todo al recibir dinero?

La reflexión final de Westcol apunta a la importancia de resistir la tentación de gastar sin planificación, incluso cuando se trata de ayudar a los seres queridos porque solo así, sostiene, es posible construir una base financiera sólida que permita, en el futuro, realizar grandes proyectos y brindar mejores oportunidades a la familia.

Como era de esperarse, estas declaraciones tuvieron varias reacciones por parte del público, la mayoría a favor del streamer colombiano, asegurando que por eso es que tiene una buena suma de dinero en su cuenta y otros hablando de la madurez con la que se está proyectando actualmente.

“Westcol se está volviendo sabio”, “Westcol dijo algo muy cierto, por eso está donde está y tiene la plata que tiene. Este hombre tiene una visión muy tremenda”, “Entiendan el mensaje. No está diciendo que no la va a comprar la casa a su mamá, está diciendo que deberías ahorrar para comprarle la casa que su mamá se merece”, dicen algunos de los comentarios.

