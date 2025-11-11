Colombia

Cuánto le pagan a los aprendices del Sena mientras estudian y trabajan: los porcentajes cambian con base en el salario mínimo

Miles de personas siguen el proceso de formación del Sena en diferentes regiones de Colombia y esperan recibir una ayuda económica en la etapa lectiva y productiva

Guardar
Los estudiantes del Sena tienen
Los estudiantes del Sena tienen la oportunidad de recibir un mejor pago durante su estancia en la institución- crédito Sena

Cada año, miles de bachilleres en Colombia encuentran en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) una alternativa educativa gratuita y orientada al mercado laboral.

Uno de los aspectos que más interesa a quienes inician su proceso como aprendices es el apoyo económico que reciben durante su formación, ya que algunos se ven limitados a seguir con sus estudios iniciales por la falta de recursos para su manutención y otros esperan un pago mensual cuando empiezan las prácticas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El monto varía en porcentajes según la etapa en la que se encuentre el estudiante y más ahora, con la entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025 o reforma laboral.

Estos valores siguen las disposiciones sobre el salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv) que en 2025 está $1.423.500 y que cambiará el próximo año.

Primero se debe entender que el Sena tiene dos fases claramente diferenciadas: etapa lectiva y otra productiva. Estas determinan tanto las actividades de los aprendices como el valor económico que reciben mes a mes.

Apoyo económico del Sena en fase lectiva

En la primera fase, el aprendiz asiste de manera presencial o virtual a las clases y actividades de los técnicos y tecnólogos titulados.

Durante este proceso no existe vínculo laboral con ninguna empresa y la dedicación se centra en la formación académica y técnica.

En este periodo, el estudiante recibe un apoyo de sostenimiento mensual, el cual estaba en el 50% en años anteriores, pero después de la aprobación de la reforma laboral quedó en 75% del salario mínimo mensual legal vigente.

Con el salario mínimo fijado en 2025 en $1.423.500, el monto de sostenimiento mensual es de $1.067.625. Este dinero se destina a cubrir necesidades básicas como:

  • Transporte.
  • Alimentación.
  • Materiales académicos.

No todos tiene el acceso a este beneficio, pues se deben cumplir con requisitos como:

  • Estar matriculado en un programa de formación titulada.
  • Pertenecer a los estratos 1 o 2 o tener Sisbén en categorías bajas (A y B).
  • No tener contrato de aprendizaje
  • No tener vínculo laboral.
  • No ser beneficiario de otros apoyos similares.

Los interesados deben estar pendiente de las convocatorias, inscribirse dentro de los plazos y cumplir con los requisitos socioeconómicos específicos que se establezcan.

¿Cuánto gana un aprendiz del Sena en la etapa productiva?

Una vez finaliza la etapa lectiva, el aprendiz accede a la parte productiva, que consiste en la realización de la práctica en una empresa, entidad pública o en las instalaciones del propio Sena.

En esta fase se formaliza un contrato de aprendizaje, pero este no constituye una relación laboral directa tradicional.

Durante la etapa productiva, el apoyo económico pasó del 75% al 100% del salario mínimo, correspondiente a $1.423.500 mensuales en 2025.

La normativa establece la obligatoriedad de la cotización a salud, pensión y ARL, así como el reconocimiento de primas y vacaciones, conceptos que no eran incluidos antes de la reforma laboral.

Este vínculo con las empresas tiene una duración máxima de dos años, definida por el tipo de programa y la trayectoria del estudiante dentro de la formación.

Condiciones para mantener el apoyo económico

Los aprendices deben cumplir con varios requisitos para conservar el apoyo económico durante su formación. Entre las condiciones principales figuran:

  • Asistencia mínima del 80% a clases o jornadas prácticas.
  • Cumplimiento de metas, actividades y evaluaciones establecidas por el programa.
  • Mantener un comportamiento disciplinario adecuado.
  • Estar debidamente registrado en el sistema de seguimiento académico del Sena y de la empresa patrocinadora durante la etapa productiva.

El incumplimiento de estas reglas puede generar la suspensión temporal o definitiva del apoyo de sostenimiento o del contrato de aprendizaje.

Temas Relacionados

SenaEconomíaAprendiz SenaEtapa lectivaEtapa productivaEmpleo en ColombiaContrato de aprendizajeSalario mínimoSalario mínimo en ColombiaReforma laboralColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Quintero aseguró que presentará listas al Congreso con su movimiento Independientes: “Escogerá a excluidos de la izquierda”

El exalcalde de Medellín abrió la convocatoria a través de su cuenta de X, donde señaló que varios de sus aliados no lograron ser tenidos en cuenta en la repartición de candidaturas

Daniel Quintero aseguró que presentará

El error financiero que casi arruina a Daiky Gamboa y la lección que aprendió gracias a La Liendra

El creador de contenido confesó que, tras perderlo todo por falta de experiencia, fue el influenciador Mauricio Gómez el que le ayudó a recuperarse y aprender el verdadero valor de la solidaridad en el mundo digital

El error financiero que casi

Resultados Dorado Mañana del último sorteo hoy 11 de noviembre

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este martes de una de las loterías más populares del país

Resultados Dorado Mañana del último

Ministerio de Transporte exige exámenes más estrictos a conductores en tratamiento con anticoagulantes: no se podría obtener ni renovar la licencia

Personas bajo terapias para enfermedades cardiovasculares deberán presentar informes médicos detallados y podrían recibir licencias con vigencia limitada, en un esfuerzo por reducir riesgos en la vía

Ministerio de Transporte exige exámenes

Cayó ‘el Secre’, cabecilla financiero del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño: usaba empresas farmacéuticas para el lavado de dinero

La investigación señala que este sujeto era el encargado de manejar recursos ilícitos y coordinar operaciones económicas para el grupo armado en la región

Cayó ‘el Secre’, cabecilla financiero
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

El error financiero que casi

El error financiero que casi arruina a Daiky Gamboa y la lección que aprendió gracias a La Liendra

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Calibre 50 y más: así será la programación de la 69 Feria de Manizales

La Liendra relata una experiencia paranormal durante la grabación de su documental en Armero: “La energía que absorbimos es muy fuerte”

Marcela Gallego reveló cómo fue perdonar a su papá que la abandonó cuando era una niña: “Fue importante sacar la verdad, la rabia y ser valiente”

Lina Tejeiro se refirió a lo peor que ha leído sobre ella y lo que piensa al respecto

Deportes

René Higuita puso a James

René Higuita puso a James Rodríguez a la altura de Lionel Messi y Diego Armando Maradona de relevancia por su papel con la selección Colombia

Presidente de Santa Fe confirmó que Harold Santiago Mosquera, figura del equipo Cardenal no continuará: “Era imposible pagarlo”

Néstor Lorenzo advierte a James Rodríguez tras su salida del Club León y no tener equipo confirmado para 2026

Real Madrid vs. París FC: hora y dónde ver a Linda Caicedo por la Champions League Femenina

Juan Fernando Quintero tuvo fuerte cruce con periodista tras el River Plate vs. Boca Juniors: “Tampoco le damos de comer a cosas que no importan”