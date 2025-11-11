Colombia

Creadora de contenido explica las diferencias entre los tamales mexicanos y colombianos: “Perdonen a mexicanos, pero para mí, número uno, tamales colombianos”

Según el video de la ‘influencer’, en lo único en que se parecen los dos platos es en el nombre, porque ni los ingredientes ni el sabor tienen relación


Según Natalia hay algunos lugares
Según Natalia hay algunos lugares de México donde las preparaciones son parecidas, pero nunca son iguales - crédito @cuentosdemochila / Instagram

La experiencia de probar un platillo con el mismo nombre en dos países distintos puede revelar contrastes sorprendentes.

Natalia, conocida como @cuentosdemochila en Instagram, compartió con sus seguidores las marcadas diferencias entre el tamal colombiano y el mexicano, dos versiones de una receta que, aunque comparten nombre, presentan ingredientes y tradiciones propias.

Durante su recorrido gastronómico, Natalia relató que, al vivir en México, sentía nostalgia por los tamales de su país natal, a pesar de la abundancia de tamales en las calles mexicanas.

A pesar que la creadora se especializa en viajar por el mundo, no oculto su nostalgia sobre la comida colombiana - crédito @cuentosdemochila / Instagram

Según explicó en su video, la razón de esa añoranza radica en que los tamales mexicanos y colombianos difieren considerablemente en su preparación y sabor.

Los tamales mexicanos son más parecidos a nuestros envueltos de mazorca. Están generalmente envueltos en hoja de maíz y están rellenos por algunas salsas, siempre picantes y por carnes”

No obstante, Natalia reconoció que existen regiones mexicanas, como Oaxaca, la Huasteca y Chiapas, donde los tamales guardan mayor similitud con los colombianos.

En una de sus visitas al mercado de la ciudad, optó por un tamal oaxaqueño con pollo y mole, lo que le permitió comparar de manera directa ambas versiones.

Al describir el tamal colombiano, Natalia detalló que los ingredientes son muy diferentes.

“El tamal colombiano está hecho con masa de maíz, la hoja es de plátano, además está relleno de arroz, porque aquí siempre comemos arroz, verduras y carne”, afirmó Natalia en su video de Instagram.

La creadora de contenido también abordó las costumbres asociadas al consumo del tamal en Colombia. Explicó que, aunque en ese momento lo degustaba como almuerzo, en el desayuno suele servirse de otra manera.

Si uno pide un tamal de desayuno generalmente viene con un pancito o con un roscón, que es un tipo de pan colombiano, que viene cubierto con azúcar y además viene relleno de bocadillo. El bocadillo es el dulce de guayaba y con un café o con un chocolate”.

Al concluir su comparación, Natalia expresó su preferencia personal:

“Perdonen a mexicanos, pero para mí número uno, tamales colombianos y número dos, tamales mexicanos”, dejando en claro que, para ella, el sabor y la tradición de su país natal ocupan el primer lugar.

