Corte Suprema rechazó los insultos de Benedetti contra la magistrada Cristina Lombana: confirmó que tiene varios proceso en contra

La Corte Suprema de Justicia aseguró que las declaraciones de Armando Benedetti pueden afectar el curso de las investigaciones - crédito Colprensa

La Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado dando claridad sobre la investigación que se surte en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, y que derivó en el allanamiento de su vivienda en el Atlántico. Según indicó, el jefe de la cartera tiene varios procesos activos en la Sala de Instrucción de la corporación.

“En la etapa investigativa, las decisiones sobre los avances de las indagaciones son adelantadas exclusiva y autónomamente por cada despacho; no obstante, las decisiones de fondo que luego deban adoptarse sí han de ser pronunciadas por la Sala de Instrucción de manera colegiada”, detalló.

Asimismo, indicó que los funcionarios y los ciudadanos pueden ejercer su defensa acogiéndose a los mecanismos legales que tienen a la mano. Por lo tanto, rechazó las declaraciones del ministro del Interior en contra de la magistrada Cristina Lombana, que ordenó el allanamiento de su residencia.

De acuerdo con la Corte, las aseveraciones de Benedetti, que llamó “loca”, “delincuente” y “demente” a la togada, “pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”.

La Corte invitó a la sociedad a “desescalar el lenguaje” y evitar las ofensas.

