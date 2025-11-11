Colombia

Anuncian una inversión de USD300 millones para modernizar infraestructura aeroportuaria en Colombia: terminales serán ampliadas

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) dio a conocer que inyectará 40.000 millones de dólares en los próximos cinco años para financiar proyectos de desarrollo sostenible y acción climática en la región

Guardar
Foro Empresarial ALC–UE 2025 en
Foro Empresarial ALC–UE 2025 en Santa Marta dejó múltiples decisiones con respecto al país en diferentes ambitos - crédito Presidencia

Un anuncio de inversión por USD40.000 millones para proyectos de desarrollo sostenible y acción climática en América Latina y el Caribe marcó el inicio del Foro Empresarial ALC–UE 2025, celebrado en Santa Marta.

Fue durante dos jornadas que más de 400 empresarios y autoridades de América Latina, el Caribe y Europa se congregaron en la capital del Magdalena, que se consolidó como epicentro del diálogo económico birregional y escenario de alianzas estratégicas orientadas a la transformación productiva y la integración internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) fue protagonista del evento al confirmar la histórica inversión, que se desplegará en los próximos cinco años.

Los recursos estarán destinados a financiar iniciativas que priorizan la transición energética justa, la seguridad hídrica, la movilidad sostenible y la conservación de ecosistemas estratégicos como la Amazonia, los páramos y los manglares.

Esta apuesta busca fortalecer la resiliencia regional frente al cambio climático y promover un crecimiento inclusivo.

El CAF también aprobó una partida de USD300 millones para la modernización de la infraestructura aeroportuaria en Colombia. Esta inversión se inscribe en el Plan 2025–2030 del Gobierno nacional y contempla la ampliación de los aeropuertos de Santa Marta y Tolú, así como la actualización tecnológica de radares y sistemas de navegación aérea.

El Foro Empresarial ALC–UE 2025
El Foro Empresarial ALC–UE 2025 reunió múltiples líderes empresariales en Santa Marta- crédito Cancillería

El objetivo sería mejorar la conectividad y la eficiencia del transporte aéreo, elementos clave para el desarrollo económico y la integración regional.

Los sectores representados en el foro abarcaron energías renovables, aeronáutica, transporte, tecnología, telecomunicaciones, agroindustria y alimentos.

Los debates y paneles se centraron en la transición verde, la seguridad alimentaria, la infraestructura digital y la movilidad sostenible, reflejando el compromiso de los participantes con la innovación y la sostenibilidad como motores del desarrollo.

Entre los asistentes destacados figuraron Paola Buendía, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi); Beatriz Corredor, presidenta de Redeia; Andrés Villegas, director de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA); Celedonio Von Wuthenau, jefe de Relaciones de Gobierno de Nokia para América Latina; Juan Carlos Parra, gerente de Metro Quito; y Ángela Pérez, presidenta de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides).

La inversión tiene el objetivo
La inversión tiene el objetivo de potenciar el desarrollo sostenible en América Latina- crédito Shutterstock

Y es que la presencia de estos líderes empresariales y representantes de organismos internacionales destacó el papel de Santa Marta como punto de encuentro para el diálogo birregional y la construcción de alianzas público-privadas.

El foro se desarrolló en el contexto de la Agenda Global Gateway, la estrategia de la Unión Europea para promover inversiones sostenibles e inclusivas en América Latina.

Colombia, como país anfitrión, reafirmó su objetivo de consolidarse como puente estratégico entre ambas regiones, impulsando un modelo de desarrollo basado en la innovación, la productividad y el bienestar social.

El evento funcionó también como plataforma para la presentación del informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2025”, elaborado por la Ocde, la Cepal, CAF y la Comisión Europea, que analizará las oportunidades de financiamiento para acelerar la transformación productiva y el crecimiento sostenible en la región.

El Banco de Desarrollo de
El Banco de Desarrollo de América Latina es presidido por Sergio Díaz Granados- crédito X

Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), una de las entidades más importantes en el continente

El CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe es una institución financiera multilateral fundada el 7 de febrero de 1968 (y operativa desde 1970) con la misión de promover el desarrollo sostenible y la integración regional de América Latina y el Caribe.

El origen de la entidad se encuentra en la llamada “Corporación Andina de Fomento”, creada inicialmente por países andinos para impulsar proyectos conjuntos de infraestructura y desarrollo.

En sus operaciones, CAF actúa como agente de financiamiento tanto para el sector público como el privado, brindando créditos, garantías, asistencia técnica y apoyo para la elaboración de estudios de viabilidad.

Temas Relacionados

Foro Empresarial ALC–UE 2025Banco de Desarrollo de América Latina y el CaribeDesarrollo sostenibleAcción climáticaSanta MartaInversión internacionalUnión EuropeaColombia-Noticias

Más Noticias

Por qué Ricardo González huyó a Cartagena tras la muerte Jaime Esteban Jaramillo: la familia fue clave

La defensa de González sostuvo que no existía intención de fuga y que la entrega fue motivada por apoyo familiar y asesoría legal

Por qué Ricardo González huyó

Iván Cepeda salió en respaldo de Gustavo Petro luego de conocerse la ‘Doctrina Trump’ en su contra: acusó a la derecha colombiana de ser cómplice

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, con un video en sus redes sociales, respaldó al jefe de Estado frente al incidente que fue denunciado por los medios de comunicación y en el que se habría establecido una serie de acciones contra el mandatario; que no descartarían llevar preso al gobernante

Iván Cepeda salió en respaldo

Trabajadores de Ecopetrol empiezan a ganarle la batalla de impuestos a la Dian ante posible embargo de Reficar

La entidad tributaria reclama a la estatal petrolera más de $1 billón por el IVA a la importación de gasolina corriente y Acpm

Trabajadores de Ecopetrol empiezan a

Salario mínimo de 2026: el Dane reveló el IPC de octubre de 2025, dato clave para el futuro aumento

Gobierno, empresarios y sindicatos laborales se sentarán en la mesa de concertación, desde el 1 de diciembre, para discutir de manera formal el alza del sueldo básico

Salario mínimo de 2026: el

Gobierno Petro hará que colombianos paguen más plata por el servicio de gas: demanda se duplicará desde esta fecha

La presión sobre la infraestructura y la falta de alternativas energéticas genera incertidumbre para empresas y usuarios industriales en los próximos años, alertó Fitch Ratings

Gobierno Petro hará que colombianos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esposa del gobernador de Arauca

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

ENTRETENIMIENTO

El top de las mejores

El top de las mejores series de Netflix en Colombia

Extranjero se dejó conquistar por la rumba en Colombia: “Cómo tú quieres que yo vuelva a España”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Yina Calderón se pronunció después de altercado con ‘La Piry’ en ‘La mansión de Luinny’ y lanzó dura advertencia a sus detractores

Elder Dayan Díaz revela los secretos que existen detrás de la herencia de Diomedes Díaz y cómo se reparten la herencia sus hijos

Deportes

EN VIVO l Medellín vs.

EN VIVO l Medellín vs. Envigado: el Poderoso busca acceder a la final de la Copa BetPlay

Este sería el equipo que se quedaría con Harold Santiago Mosquera tras culminar el contrato con Santa Fe: “Muy avanzado”

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

Este es el tiempo que Kevin Mier estaría fuera, debido a una fractura de tibia: su participación en el Mundial 2026 está en riesgo

Colombia vs. Corea del Norte: la Tricolor clasificó a la ronda final del Mundial Sub-17 tras victoria 2-0