Álvaro Uribe afirmó que Gustavo Petro no lo invitó a la JEP: “Me llevaban era al bobicomio”

Durante un evento en Santa Marta, el jefe de Estado mencionó un diálogo privado con el expresidente Uribe sobre la JEP, pero el exmandatario rechazó haber recibido tal propuesta y cuestionó las intenciones del presidente

El expresidente Álvaro Uribe desmintió
El expresidente Álvaro Uribe desmintió haber sido invitado por Gustavo Petro a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz y calificó la propuesta como un intento de ridiculizarlo - crédito EFE

Durante un acto oficial, el presidente Gustavo Petro relató que sostuvo un diálogo privado con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. En esa charla, el jefe de Estado propuso que tanto él como el expresidente podrían comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Desde Santa Marta, durante una actividad centrada en las disculpas oficiales a las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica (UP), el presidente Petro comunicó esta información mientras desarrollaba su compromiso de reconocer, en representación del Estado colombiano, la responsabilidad por estos hechos.

Sin embargo, a pesar de lo dicho por el mandatario, en la mañana del 11 de noviembre, el expresidente Uribe aseguró que jamás recibió una invitación de Petro para acudir a la JEP, y expresó: “Me llevaban era al bobicomio”.

“Y no hablo con el odio, se lo dije personalmente: hermano, vamos a la JEP ambos, es la verdad lo que hay que priorizar, se lo dije personalmente, no me interesa que lo juzguen afuera, me interesa cuidarlo y a sus hijos y a sus bienes”, manifestó Petro al respecto.

En respuesta a estas afirmaciones, el expresidente Uribe afirmó que sus encuentros con el actual presidente nunca tuvieron ese propósito y, en cambio, manifestó que las reuniones no le resultaron serias.

“El Pte Petro nunca me invitó a la JEP, esas 4 reuniones con él me llevaban era al bobicomio”, escribió por medio de su cuenta en la red social X.

Álvaro Uribe negó que haya
Álvaro Uribe negó que haya sido invitado a la JEP por el presidente Petro - crédito @AlvaroUribeVel

Durante la misma intervención, Gustavo Petro abordó el tema del perdón social y la reconciliación, valores que, según él, promovió desde su campaña presidencial. El mandatario señaló que esa propuesta fue malinterpretada públicamente y transformada, por parte de sus críticos, en una supuesta alianza con organizaciones criminales, distorsionando su intención original de evitar más violencia desde los penales y proteger a las comunidades.

“Me interesa incluso que haya un acto de reconciliación, el perdón social, el perdón social que defendí en la campaña electoral, la cual me lo volvieron un pacto con el narcotráfico en las cárceles como si fuera cierto, cuando era un cura que iba a las cárceles a buscar que los victimarios no mataran a la gente desde la cárcel en las comunidades”, comentó el jefe de Estado en el evento antes mencionado.

Tiempo atrás, surgió controversia en Colombia cuando antiguos miembros de las Farc-EP propusieron que Álvaro Uribe Vélez compareciera ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Durante un acto oficial, el
Durante un acto oficial, el presidente Gustavo Petro relató que sostuvo un diálogo privado con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. En esa charla, el jefe de Estado propuso que tanto él como el expresidente podrían comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Sin embargo, la posibilidad fue descartada rápidamente. Un exmagistrado auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) explicó a la revista Semana que el expresidente no cumple con los requisitos necesarios para presentarse ante esa jurisdicción.

El exmagistrado señaló en el medio antes citado que el caso de Álvaro Uribe Vélez no corresponde a la competencia de la JEP por varias razones: los procesos judiciales en su contra no están vinculados a crímenes de lesa humanidad ni a acciones relacionadas directamente con el conflicto armado.

Además, argumentó que la jurisdicción de ese tribunal se limita a hechos previos al primero de diciembre de dos mil dieciséis, mientras que las acusaciones hacia el expresidente se refieren a eventos posteriores.

Finalmente, aclaró que Uribe no pertenece ni al grupo de excombatientes de las antiguas guerrillas ni a la fuerza pública, colectivos obligados legalmente a comparecer ante la JEP.

Para el exmagistrado consultado por Semana, “su sometimiento solo sería posible de manera voluntaria en tanto tercero civil, hipótesis que exige una participación directa en crímenes relacionados con el conflicto armado”.

Por otra parte, Álvaro Uribe Vélez ha manifestado en repetidas ocasiones su desacuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Un ejemplo de esta postura se produjo en septiembre, cuando este tribunal dictó una sanción de ocho años a los siete integrantes del último secretariado de las Farc por su responsabilidad en 21.000 casos de secuestro.

Álvaro Uribe sobre la Jurisdicción
Álvaro Uribe sobre la Jurisdicción Especial para la Paz - crédito @AlvaroUribeVel/X

En una primera publicación, el exmandatario colombiano compartió el relato de Juan Felipe Lozada, víctima de la extinta guerrilla, con el mensaje: “la JEP procedió de acuerdo el nefasto texto de La Habana”.

