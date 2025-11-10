Yina Calderón se pronunció después de altercado con ‘La Piry’ en ‘La mansión de Luinny’ y lanzó dura advertencia a sus detractores

La empresaria de fajas incluso dijo que le habían hecho brujería - crédito @sofi_klips/TikTok

El reciente episodio que por poco termina en la expulsión de Yina Calderón de La mansión de Luinny ha generado una ola de reacciones en redes sociales, luego de que la empresaria de fajas colombiana protagonizara un altercado con La Piry durante la grabación del reality en República Dominicana.

La controversia se desató tras una broma que involucró un secador de cabello lleno de harina y que posteriormente fue usado por Calderón, lo que desencadenó una serie de eventos que culminaron con la salida temporal de la DJ del programa, según se pudo ver en las redes sociales que cubren el formato televisivo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Aquí se muestra completo el enfrentamiento entre Yina y La Piry - crédito @julianampudia/IG

El incidente comenzó cuando Yina Calderón descubrió que su secador de cabello había sido manipulado con harina, lo que consideró una provocación inaceptable.

“Me echaron harina en el secador, casi me entra a los ojos. ¿Quién fue? Exijo que Luinny me diga ya quién lo hizo. La que haya sido, que se atenga”, exclamó Calderón, visiblemente molesta, y centró sus sospechas en la Bella Chanel y La Piry como posibles responsables.

La reacción de la influencer no se hizo esperar y, en un momento de tensión, empujó a la mujer transgénero al agua mientras estaba hablando con Luinny Corporán, lo que derivó en un forcejeo que solo terminó cuando otros participantes intervinieron al notar que La Piry se había golpeado la cabeza.

El incómodo momento de Yina Calderón en 'La mansión de Luinny' que encendió las redes sociales - crédito @yinacalderonoficial/IG

La respuesta de la producción fue inmediata: Luinny decidió expulsar a Calderón del reality, aunque La Piry solicitó que no se tomara esa medida.

Mientras se resolvía su situación, Calderón se dirigió a las cámaras para expresar su versión de los hechos y enviar un mensaje a su familia.

“Yo no voy a decir que soy una perita en dulce, yo no lo soy. Pero la gente que me sigue en mi país sabe que aquí he sido demasiado noble”, afirmó la colombiana, quien también reconoció la dificultad del momento.

En su declaración, Calderón señaló a una de las participantes como la principal fuente de hostigamiento dentro del programa.

“Me ha maldecido, me ha echado enfermedades encima, me ha hecho brujería en las cámaras, vive con un palo que me va a pegar. La pájara desde que llegó me ataca seguido, dos contra uno”, relató la creadora de contenido.

Yina Calderón por poco es expulsada de la competencia de 'La mansión de Luinny' - crédito Redes Sociales/IG

Calderón admitió que la presión la llevó al límite: “De ninguna manera yo apoyo la violencia, como le decía Andreina, yo soy muy especial con otras personas, pero la pájara me provocó”, concluyendo así su intervención dentro del programa de convivencia.

Así confesó Yina que su hermana Juliana era adicta

Durante una dinámica con sus compañeros dentro de la casa, la huilense les contó a sus seguidores que fue ella la que logró sacar a sus hermanas adelante, al no estar haciendo cosas que eran realmente productivas.

Por eso, tomó la decisión de crear su propio emprendimiento; sin embargo, en el camino se dio cuenta de que su hermana Juliana tenía problemas de adicción a las drogas.

Cuando Claudia Calderón se encontró con Baby Demoni estaba con Juliana y Yina Calderón - crédito @claudiacalderon5735/IG

Primero invitó a Leonela Calderón, quien trabajaba en un bar mientras estudiaba Derecho, a sumarse a su emprendimiento. Más adelante, decidió integrar también a Juliana, que en ese momento cursaba estudios universitarios.

Fue entonces cuando la DJ abordó abiertamente la situación de su hermana menor, cuando fue interrogada por el trabajo que hacía antes de empezar el negocio de familia:

“No, esa no tenía trabajo, esa no... Ella tenía un problema de drogas. Ok, ok. ¿Sabes? Cayó en la drogadicción, eso es muy duro, o sea, yo no se lo deseo a ninguna familia. Entonces, la metimos en un centro de rehabilitación. Gracias a Dios se rehabilitó...”.