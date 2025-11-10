Colombia

Planea viajar en vacaciones: precios de vuelos en Colombia han subido 12% a nivel nacional y 34% a destinos internacionales para fin de año

Las búsquedas de tiquetes aéreos para la temporada navideña y de Reyes aumentaron considerablemente, e impulsa alzas en los valores de los destinos más populares

Guardar
La demanda de vuelos en
La demanda de vuelos en Colombia para Navidad y Reyes crece un 13%, impulsando variaciones en los precios de los destinos más buscados - Crédito Freepik

El aumento en la demanda de vuelos para las vacaciones de fin de año ha generado variaciones notables en los precios de los destinos más buscados por los colombianos.

Según diversos portales especializados, las búsquedas de vuelos para la temporada navideña y para el puente de Reyes han registrado un incremento de 13% respecto al 2024, lo que refleja el interés creciente por viajar en estas fechas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los destinos nacionales, Santa Marta encabeza la lista con un precio promedio de $485.685 y un alza de 4%, mientras que Cartagena le sigue con un valor de $459.916, tras experimentar un aumento de 6%.

Entre tanto, San Andrés, otro destino de playa, presenta un costo de $723.146, lo que representa un incremento de 10%. En contraste, Montería es el único destino nacional que muestra una reducción en sus tarifas, con un precio de $510.579, tras una caída de 3%.

Santa Marta lidera los destinos
Santa Marta lidera los destinos nacionales con un precio promedio de $485.685 y un aumento del 4% en tarifas aéreas - Canva

En el ámbito internacional, Madrid se posiciona como el destino más solicitado, con un costo de $3,5 millones y un aumento de 9%.

Miami, por su parte, se destaca por ser el primer destino del top cinco que registra una disminución en su precio, con un valor de $1,6 millón y una baja de 4%. Punta Cana se mantiene en $1,6 millón, con un leve incremento de 2%, mientras que Río de Janeiro, con $2,4 millones, experimenta una reducción de 2%.

Nueva York sobresale por la mayor caída de precio entre los destinos internacionales, con una disminución de 8% y un valor actual de $2 millones. Ciudad de Panamá, en cambio, lidera el aumento de precios, con un alza de 34% y un costo promedio de $1,1 millón.

Destinos internacionales como Cancún (México) y Fort Lauderdale (Estados Unidos) han experimentado una reducción en las tarifas de vuelos. Cancún presenta precios 12% más bajos que el año pasado, mientras que la Ciudad de México ha visto una disminución del 6%. En Fort Lauderdale, los precios promedio de los vuelos han bajado un 10%.

En cuanto a los destinos nacionales con mejores precios, Medellín se destaca con una tarifa de $293.495, mientras que Riohacha ocupa el décimo lugar con un precio de $560.214.

Madrid se consolida como el
Madrid se consolida como el destino internacional más solicitado por los colombianos, con un costo de $3,5 millones y un alza del 9% - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La comparación entre aerolíneas para los cinco destinos favoritos evidencia diferencias significativas. Para Santa Marta, Wingo ofrece tarifas promocionales low-cost entre $240.000 y $380.000 ida y vuelta, mientras que Avianca sitúa sus precios entre $320.000 y $520.000.

En Cartagena, Wingo y JetSmart manejan precios desde $260.000 hasta $420.000 en modo low-cost, y Avianca oscila entre $350.000 y $650.000, de acuerdo con Google Flights.

Para Madrid, Avianca ofrece vuelos directos desde $2.600.000 hasta $4.500.000 en sus tarifas navideñas, mientras que se reporta que Iberia y Plus Ultra pueden costar entre $2.800.000 y $5.000.000.

En San Andrés, Wingo presenta opciones desde $380.000 hasta $650.000 por la temporada alta, y Avianca, con una escala, ofrece precios entre $420.000 y $780.000.

Finalmente, para Miami, las aerolíneas American y Avianca disponen de vuelos directos con costos entre $1.800.000 y $3.500.000, según los reportes en Expedia, mientras que Copa Airlines y Latam, con conexión, ofrecen precios que van de $1.900.000 a $3.200.000.

Cómo ahorrar en vuelos durante la temporada navideña

Reservar vuelos con dos o
Reservar vuelos con dos o tres meses de anticipación permite acceder a boletos de avión más baratos en temporada navideña - crédito EFE

La llegada de la temporada navideña suele disparar los precios de los tiquetes de avión, pero la anticipación y la flexibilidad pueden marcar la diferencia para quienes buscan unas vacaciones más accesibles.

Reservar con al menos dos o tres meses de anticipación puede asegurar tarifas más bajas, ya que las aerolíneas tienden a incrementar los precios a medida que se acerca la fecha de salida y aumenta la demanda”, recomiendan expertos en viajes.

El uso de herramientas digitales se ha convertido en un recurso esencial para quienes desean comparar precios y detectar oportunidades.

Diferentes plataformas como Google Flights, entre otras, permiten visualizar tarifas de distintas aerolíneas y agencias en un solo sitio.

Una de las funciones más valoradas es la posibilidad de crear alertas de precios.

La elección de los días y horarios de vuelo también influye en el costo final. “Volar en días de semana, especialmente los martes y miércoles, suele ser más económico que hacerlo durante los fines de semana”, señalan los especialistas.

Además, optar por horarios menos convencionales, como la madrugada o la noche, puede traducirse en tarifas más reducidas. Evitar fechas de alta demanda, como el 23, 24 y 31 de diciembre, así como el 1 y 2 de enero, es otra recomendación clave.

Incluso, “considerar volar en el mismo día de Navidad (25 de diciembre) puede generar ahorros de hasta un 19% en vuelos nacionales, según algunos análisis”.

Otras estrategias para reducir gastos incluyen elegir aeropuertos alternativos cercanos al destino final, ya que “volar desde o hacia un aeropuerto secundario puede resultar en un ahorro considerable”.

Viajar solo con equipaje de mano también ayuda a evitar cargos adicionales, especialmente en aerolíneas de bajo costo.

Algunos viajeros optan por realizar sus búsquedas en modo incógnito.

Temas Relacionados

Vuelos nacionalesVuelos internacionalesAviancaWingoLatamIberiaSanta MartaMadridPrecios tiquetes aéreosAerolíneasCartagenaMiamiColombia-EconomíaColombia-noticias

Más Noticias

Activistas de derecha demandaron a la clínica Valle del Lili en Cali por una operación de cambio de género en una menor de edad: “Crecí con miedo a ser mujer”

Según la demanda, el protocolo de atención fue inadecuado y se evidenció un diagnóstico erróneo por parte de los médicos tratantes

Activistas de derecha demandaron a

Vicky Dávila habría reaccionado a advertencias de demandas desde la campaña de Abelardo de la Espriella: “No vine a aliarme con corruptos”

La periodista y precandidata presidencial afirmó en un extenso comunicado que todo lo que ha tenido se lo ha ganado con “esfuerzo, trabajo y diciendo la verdad”

Vicky Dávila habría reaccionado a

Marbelle se fue en contra de los “petristas” después de que asistiera al evento de Abelardo De La Espriella: “aquí sintiendo toda la rabia petriste”

La cantante expresó su inconformidad con el Gobierno y criticó a quienes apoyan al presidente, días después de participar en el acto político de Abelardo de la Espriella en Bogotá

Marbelle se fue en contra

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

El cuadro azucarero completó tres años sin clasificar a los cuadrangulares semifinales, lo cual repercute no solo en lo económico sino en lo deportivo en esta clasificación

Así arrancaría la tabla del

Consejo de Estado aceptó demanda de Paloma Valencia que pide tumbar la personería jurídica de Progresistas, el partido de María José Pizarro

El litigio judicial involucra a figuras del petrismo y del Centro Democrático y podría alterar la estrategia de la izquierda para las elecciones de 2026

Consejo de Estado aceptó demanda
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón se pronunció después

Yina Calderón se pronunció después de altercado con ‘La Piry’ en ‘La mansión de Luinny’ y lanzó dura advertencia a sus detractores

Elder Dayan Díaz revela los secretos que existen detrás de la herencia de Diomedes Díaz y cómo se reparten la herencia sus hijos

Elder Dayan respondió a las críticas por interpretar temas de Shakira y reveló si cantará con la barranquillera: “Estuvimos hablando”

Reina de belleza consiguió que condenaran a profesor que abusó de ella cuando era niña: “Solté una cruz que llevaba cargando”

Mark Tuan conquista el ranking de las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

Deportes

Así arrancaría la tabla del

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

Este es el tiempo que Kevin Mier estaría fuera, debido a una fractura de tibia: su participación en el Mundial 2026 está en riesgo

Colombia vs. Corea del Norte: la Tricolor clasificó a la ronda final del Mundial Sub-17 tras victoria 2-0

Este sería el próximo rival de la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025

Así fue impresionante gol de Harold Mosquera a pocos segundos de terminar el partido Santa Fe ante Deportivo Cali: lo comparan con el marcado por Luis Díaz con el Bayern Múnich