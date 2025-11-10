Mejor amigo de Mariana Zapata confirmó la salida de la influenciadora de ‘La casa de Alofoke’: “Es hora de dejar el proyecto”

Mariana Zapata después de una semana de encierro, abandona 'La casa de Alofoke' según su mejor amigo - crédito @mariana.zapata13/IG

La salida de Mariana Zapata de La casa de Alofoke generó sorpresa entre los seguidores del reality que se desarrolla por estos días desde República Dominicana.

Aunque la propuesta inicial contemplaba una estancia limitada para la colombiana, la opción de permanecer hasta la final fue puesta sobre la mesa por parte de Alofoke. No obstante, compromisos adquiridos previamente por la influencer determinaron el regreso de Zapata a su país, según contó su mejor amigo en redes sociales.

“Ahora es hora de soltar el proyecto”, expresó un amigo cercano en mensajes difundidos en redes sociales, en el que dijo que era el propio creador del programa el que la quería hasta la final.

Amigo de Mariana Zapata confirmó que la empresaria abandona 'La casa de Alofoke' en República Dominicana - crédito @letengoelchisme/IG

Y es que La casa de Alofoke se ha convertido en uno de los favoritos del streaming, pues incorporó recientemente a figuras internacionales, con especial interés en ampliar su alcance hacia el público latinoamericano.

En la temporada actual, la cantante colombiana Valka fue una de las representantes de Colombia y también dejó la competencia por motivos personales, tras presiones externas.

Para la primera temporada, la única colombiana invitada fue Karola Alcendra, amiga de Emiro Navarro y que ahora trabaja con el creador del reality.

La dinámica y la exposición del formato han situado a los concursantes colombianos en el centro del debate digital, por las circunstancias que rodean sus salidas.

Adicionalmente, la salida de la modelo y empresaria se produce a pocas horas de la llegada de Melissa Gate al reality como una de las favoritas por el público.

La primera colombiana en estar en 'La casa de Alofoke' fue Karola Alcendra, amiga de Emiro - crédito @Alofokeradioshow/YouTube

Valka contó por qué salió de ‘La casa de Alofoke’

La influencer y creadora de contenido Valka confirmó su salida del reality show La casa de Alofoke, emitido en República Dominicana vía Kick y YouTube.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Valka aclaró los motivos de su renuncia y desmintió rumores sobre manipulaciones o presiones externas, declaración con la que buscó frenar especulaciones surgidas tras su inesperada decisión.

La expareja de Westcol explicó que la decisión de abandonar el programa respondió a su bienestar personal, y subrayó que nadie la obligó ni presionó para tomar ese rumbo. “Nunca he sido manipulada por nadie jamás”, aseguró, luego de trascender versiones que apuntaban a influencias externas sobre su decisión de salir de la competencia.

La cantante paisa Valka se prepara para lanzar su álbum debut 'Valkiria' en Bogotá - crédito @soyvalka/Instagram

La joven agradeció el apoyo del público y el equipo del programa durante su participación, lo que consideró experiencia de crecimiento profesional y personal. Según explicó, los motivos que la llevaron a irse del reality estuvieron relacionados con su salud emocional y la necesidad de atender asuntos personales fuera de la exposición mediática que implica el show.

Aclaró que, pese a la cercanía establecida con otros participantes y al cariño del público, decidió abandonar la casa por una convicción propia.

“Primero que nada, gracias infinitas por todo el amor. Ustedes no saben lo bendecida que me siento y le agradezco muchísimo a Dios por haberme permitido entrar en sus corazones, en sus casas. Darle las gracias obviamente a Alofoke por la oportunidad de haberme metido en su programa. Me siento infinitamente agradecida”, expresó.

Valka confiesa que su salud y su esencia la alejaron de La Casa de Alofoke - crédito @miraestevideord/tiktok

Tras su partida, Valka resaltó que se mantendrá activa en sus redes sociales, donde continuará generando contenido para sus seguidores. Reiteró el respeto hacia la producción de La casa de Alofoke y sus excompañeros, al mismo tiempo que pidió a sus seguidores dejar de lado comentarios negativos y rumores infundados.

La salida de Valka generó repercusiones inmediatas en la audiencia del reality, uno de los programas más seguidos en el país, y abrió nuevas discusiones sobre las presiones e impacto emocional que enfrentan los participantes en este tipo de formatos televisivos.