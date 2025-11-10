Luz verde para Felipe Córdoba: Partido Conservador amplió plazo de inscripción de sus precandidatos presidenciales

La sede principal del Partido Conservador, ubicada en el barrio La Soledad de Bogotá, habría sido embargada por orden judicial junto con las cuentas del partido - crédito Partido Conservador Colombia

En la mañana del lunes 10 de noviembre de 2025, el Directorio Nacional del Partido Conservador anunció la extensión del plazo para la inscripción de sus precandidatos presidenciales, en el que se definirá la persona que representará las banderas del movimiento político en las elecciones del 2026.

Según información revelada por La FM, el plazo quedó fijado para el primero de diciembre de 2025, atendiendo la solicitud expuesta por varios miembros de la colectividad en días pasados.

La definición del candidato conservador estaba prevista a definirse el martes 11 de noviembre, en la que estaban preinscritas las candidaturas del expresidente del Senado Efraín Cepeda y la representante Juana Londoño.

No obstante, una carta emitida por doce miembros de la colectividad propusieron la ampliación de tiempo para impulsar la candidatura de otras figuras públicas, entre ellos, el excontralor y precandidato presidencial Felipe Córdoba.