Triple homicidio en El Carmen de Viboral: líder juvenil entre las víctimas de la masacre en Antioquia

Personal de Medicina Legal y la Policía efectuaron el levantamiento de los tres cuerpos dentro del establecimiento del barrio Tahamíes. - crédito Colprensa

Las autoridades confirmaron que tres personas fueron asesinadas en la tarde de este sábado 8 de noviembre en un establecimiento comercial del barrio Tahamíes, zona urbana de El Carmen de Viboral. Entre las víctimas se encuentra Andrés Giraldo, reconocido líder juvenil y contratista de la Alcaldía municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados ingresaron al lugar y dispararon de manera indiscriminada contra quienes se encontraban allí, provocando la muerte inmediata de las tres personas. Los agresores huyeron del sitio, mientras las autoridades adelantaban las labores de verificación y acordonamiento de la zona.

Las tres personas que perdieron la vida en el hecho fueron identificadas como:

Andrés Giraldo , líder juvenil y contratista de la Alcaldía de El Carmen de Viboral.

Diosdado Hernández , de 31 años.

Édgar Velásquez, de 49 años.

El fallecimiento de Andrés Giraldo ha causado especial consternación en el municipio, debido a su trayectoria en procesos de liderazgo juvenil y participación comunitaria.

Una de las víctimas era integrante del equipo municipal. - crédito archivo Colprensa

Pronunciamiento del gobernador de Antioquia

El gobernador Andrés Julián Rendón condenó los hechos y anunció la adopción de medidas especiales para fortalecer la investigación. A través de un comunicado oficial, señaló que se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables del triple homicidio.

“Frente al triple asesinato ocurrido en El Carmen de Viboral, donde infortunadamente muere el líder juvenil Andrés Giraldo, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta $500 millones para quienes nos ayuden a esclarecer estos homicidios y los recientemente ocurridos allí”, expresó el mandatario departamental.

Rendón informó que solicitó el apoyo de una comisión especial de la Policía Judicial (DIJIN) para reforzar las labores investigativas, además del acompañamiento permanente de la SIJIN y SIPOL en el municipio.

“He pedido a la Policía de Antioquia reforzar la seguridad con grupos de operaciones especiales, adelantar actividades masivas de control y disuasión, y enviar una comisión permanente hasta que estos hechos se esclarezcan totalmente y los responsables queden en manos de la justicia”, puntualizó el Gobernador.

El gobernador Andrés Julián Rendón condenó los hechos y anunció la adopción de medidas especiales para fortalecer la investigación. - crédito @AndresJRendonC/X

Hipótesis inicial y líneas de investigación

Las autoridades indicaron que la investigación se orienta hacia un posible ajuste de cuentas relacionado con el microtráfico y las disputas por el control territorial de economías ilegales en el Oriente antioqueño.

El gobernador Rendón reiteró que es necesario fortalecer la acción operativa de la fuerza pública para enfrentar la criminalidad que afecta la región.

“Urge que la capacidad operativa y de investigación criminal de la Policía se apliquen a fondo, a fin de ponerle coto a esta oleada de muertes violentas que ocasiona el microtráfico”, agregó.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional analizan las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en el sector de Tahamíes, con el propósito de identificar a los responsables y establecer el recorrido de los agresores tras el ataque.

Reacción de la Alcaldía de El Carmen de Viboral

La Administración Municipal emitió un comunicado oficial lamentando profundamente los hechos y expresando su solidaridad con las familias de las víctimas. En el documento, la Alcaldía confirmó que uno de los fallecidos era integrante del equipo de trabajo institucional, razón por la cual se suspendieron los actos públicos programados para el fin de semana.

“La Administración Municipal lamenta profundamente los hechos ocurridos en las últimas horas, en los que tres personas perdieron la vida de manera violenta, entre ellas un integrante de nuestro equipo de trabajo. Este suceso nos ha tocado profundamente como institución y como familia carmelitana.”

La Alcaldía Municipal emitió un comunicado oficial expresando su profunda tristeza y solidaridad con las familias de las víctimas. - crédito @ElCarmenV/X

El texto agrega que, por respeto a las víctimas y a la comunidad, se canceló el evento que se desarrollaría en el parque principal, del cual una de las víctimas hacía parte en la organización.

“Hoy no hay espacio para la celebración. Hoy acompañamos en silencio, en unidad y con el corazón a las familias que sufren. Nuestra voz es de rechazo absoluto a la violencia y de compromiso firme con la vida, la paz y el bienestar de todos los habitantes de El Carmen de Viboral”, concluye el comunicado.