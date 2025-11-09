Policía rescató a dos menores que estaban encadenados en casa de Medellín: estaban abandonados

Policía rescató a dos menores de edad que fueron secuestrados y amarrados en vivienda de Medellín - crédito pantallazo/Policía Nacional

Dos niños de 11 y 12 años permanecían encadenados en una vivienda del nororiente de Medellín hasta que fueron rescatados en una operación de la Policía Nacional.

Los menores se encontraban en condición de abandono, según confirmaron las autoridades tras atender una alerta ciudadana que los identificó en riesgo, según informó la Policía Nacional a través de un comunicado.

Según informó institución, la intervención estuvo a cargo del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia después de recibir noticias sobre la presencia de dos menores solos y encerrados desde el día anterior en una casa ubicada en el nororiente de Medellín.

Los uniformados lograron acceder a la vivienda a través de una abertura entre la pared y el techo, lo que permitió rescatar a los niños sin comprometer su integridad física ni emocional.

Noticia en desarrollo...