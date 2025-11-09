Colombia

Organización internacional denunció violación a la libertad de expresión en plena Cumbre Celac-UE en Santa Marta

Una valla; instalada a las afueras del aeropuerto de la ciudad y que exigía la liberación de personas encarceladas por razones políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela; fue retirada por orden de la alcaldía

El mensaje de la valla decía: “Cada persona encarcelada por defender los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela representa una promesa incumplida de la democracia. ¿Hasta cuándo?” - crédito @raceandequality/X

La organización Raza e Igualdad denunció un presunto acto de censura cometido por las autoridades locales de Santa Marta, luego de que se ordenara el desmonte de una valla instalada a las afueras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

La pieza publicitaria, ubicada en una de las principales vías de acceso a la ciudad, contenía un mensaje dirigido a los líderes asistentes a la IV Cumbre Celac-UE, que se desarrolla en la capital del Magdalena del 7 al 10 de noviembre.

La valla mostraba la frase: “Cada persona encarcelada por defender los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela representa una promesa incumplida de la democracia. ¿Hasta cuándo?, acompañada de la imagen de un hombre tras las rejas y las banderas de los tres países. Según informó la organización, el propósito era recordar a los jefes de Estado y representantes de los países latinoamericanos y europeos la necesidad de debatir sobre la falta de libertades y las violaciones a los derechos humanos en esas naciones.

Sin embargo, la instalación fue desmontada menos de 24 horas después, por orden de la Alcaldía de Santa Marta, en cumplimiento de lo que, según las autoridades, eran directrices que prohíben la exhibición de mensajes “de contenido político” durante la cumbre.

Presunta vulneración a la libertad de expresión

Raza e Igualdad consideró la
Raza e Igualdad consideró la medida una vulneración de la libertad de expresión y de denuncia de violaciones a los derechos humanos - crédito Raza e Igualdad

De acuerdo con Raza e Igualdad, esta decisión constituye una vulneración directa del derecho a la libertad de expresión y un intento por silenciar las denuncias sobre la represión ejercida por los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En un comunicado, la organización expresó que la medida limita la posibilidad de denunciar las violaciones a los derechos humanos en un escenario que debería promover el diálogo democrático y la cooperación entre regiones”.

Por otra parte, subrayó que el mensaje de la valla no hacía alusión a partidos políticos ni a actores específicos, sino que tenía un carácter humanitario orientado a visibilizar la situación de cientos de personas encarceladas por motivos políticos en esos tres países.

No se trataba de un mensaje partidista, sino de una manifestación legítima en defensa de los derechos humanos”, indicó la organización, señalando que este tipo de acciones envían un mensaje contradictorio en el contexto de una cumbre que, entre sus ejes temáticos, incluye precisamente el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos fundamentales.

La IV Cumbre Celac-UE se
La IV Cumbre Celac-UE se realiza del 7 al 10 de noviembre en Santa Marta, Colombia, y aborda temas como transición energética, digital y ambiental, equidad de género y seguridad alimentaria - crédito Raza e Igualdad

Raza e Igualdad recordó durante la IV Cumbre Celc-UE, los líderes discuten asuntos como la triple transición —energética, digital y ambiental—, la equidad de género, la seguridad alimentaria y la cooperación birregional. Sin embargo, destacó que estos temas se abordan mientras tres países de la región continúan enfrentando graves restricciones a las libertades civiles y persecución contra activistas, periodistas y opositores políticos.

De acuerdo con datos recopilados por organizaciones civiles, hasta finales de octubre de 2025 se registraban 749 personas presas políticas en Cuba, según Justicia 11J; 77 en Nicaragua, de acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas; y 875 en Venezuela, según el Foro Penal. Las cifras, señaló Raza e Igualdad, reflejan “la magnitud del cierre de los espacios democráticos en la región y la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos”.

El Parlamento Europeo ha condenado
El Parlamento Europeo ha condenado el debilitamiento democrático en estos tres países y reafirmado la importancia de la cooperación birregional - crédito Maxwell Briceno/REUTERS

El Parlamento Europeo también se ha pronunciado sobre la situación en estos tres países. En una resolución reciente sobre la estrategia política de la Unión Europea para América Latina y el Caribe, el órgano legislativo europeo condenó el debilitamiento democrático en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y los describió como algunos de los regímenes “más autoritarios del mundo”.

La resolución del Parlamento reafirma, además, la importancia de la cooperación birregional basada en el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad y el Estado de Derecho, principios que —según Raza e Igualdad— deberían guiar los debates de la Cumbre Celac-UE en Santa Marta.

Por ello, desde la organización reiteraron su llamado a la comunidad internacional para mantener la atención sobre dicha situación en la región: “(...) para que se denuncien las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y para que se garantice el restablecimiento de la democracia en estos países”.

