Metro de Medellín reiteró prohibición de campañas políticas en estaciones y espacios públicos

Las rutas de buses integradas y no integradas con tarjeta Cívica, operadas por empresas privadas, no están sujetas a esta directriz. - crédito Metro de Medellín

El Metro de Medellín advirtió una vez más que está prohibido realizar cualquier tipo de actividad de proselitismo político en sus estaciones, pasarelas, escaleras, plazoletas y demás espacios bajo su administración directa. Con esta decisión, la empresa busca garantizar una operación segura y una experiencia tranquila para quienes utilizan la red de transporte masivo en la ciudad y el área metropolitana.

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá - Metro de Medellín fundamenta esta decisión en la Ley 996 de 2005, la cual establece criterios para regular la participación política y la difusión de propaganda electoral en espacios públicos durante periodos previos a comicios.

Esta medida tiene como finalidad evitar aglomeraciones y situaciones que puedan alterar la movilidad, el orden y la experiencia de viaje de los usuarios, en especial durante jornadas de alta afluencia.

No está permitido realizar campañas, distribuir propaganda, ni adelantar actividades a favor o en contra de partidos, movimientos o candidatos dentro de las instalaciones del sistema Metro. La directriz se extiende a todos los espacios administrados y operados por la empresa, como estaciones, pasarelas, escaleras, plazoletas, paradas y cualquier otro lugar vinculado al sistema.

La restricción aplica a campañas, contenido multimedia y actos políticos en todos los espacios operados por el sistema de transporte. - crédito Metro de Medellín

Prohibición de contenidos electorales y material proselitista

La administración del Metro de Medellín refuerza la restricción sobre la producción y difusión de cualquier clase de contenido multimedia con fines electorales. Esta norma aplica para aspirantes y equipos de campaña, quienes deben abstenerse de promover causas políticas a través de perifoneo, volanteo o el despliegue de cualquier material audiovisual dentro del sistema de transporte.

De acuerdo con el reglamento dispuesto por la empresa, ninguna persona o grupo político podrá usar la red Metro o sus espacios asociados como escenario para instalar material proselitista, realizar actos de campaña o protagonizar manifestaciones políticas. Estas actividades se encuentran expresamente vetadas para proteger la neutralidad de los servicios ofrecidos y garantizar el orden en los espacios públicos que administra la red Metro.

Llamado a la ciudadanía y actores políticos

La empresa hizo un llamado a los diferentes actores políticos y a la ciudadanía en general para que contribuyan al cuidado y al respeto de los espacios del transporte masivo, que pertenecen a todos los habitantes del área metropolitana. La organización subrayó que el respeto por las diferencias ideológicas, creencias y afinidades políticas es un principio fundamental de la Cultura Metro, una de las bases que orienta el funcionamiento de la institución y la convivencia en los espacios que administra.

El Metro enfatizó que aspirantes y equipos de campaña deben abstenerse de realizar actividades políticas dentro de sus instalaciones. - crédito Metro de Medellín

La invitación es a abstenerse de cualquier acto o manifestación política o electoral que pueda contrariar la normativa vigente y alterar la tranquilidad de los usuarios o el flujo normal de pasajeros. Las autoridades del Metro insisten en que la convivencia y la tolerancia hacen parte integral de la experiencia en la red y son responsabilidad de toda la comunidad.

Operación de rutas integradas y no integradas

La empresa Metro de Medellín aclaró que las rutas de buses integradas y no integradas, que emplean la tarjeta Cívica como medio de pago, son operadas por empresas privadas y, por tanto, el manejo de la publicidad o propaganda en esos vehículos no está bajo la competencia ni la responsabilidad de la administración del Metro. Estas compañías gozan de autonomía para definir sus propios lineamientos respecto a la difusión de mensajes o materiales en el interior de sus flotas.

La compañía remarcó que estas rutas, aunque conectadas operativamente a la red Metro a través de métodos de integración tarifaria, se rigen por el reglamento y políticas de sus empresas operadoras, lo cual diferencia el alcance de las normas aplicadas en los espacios administrados directamente por el Metro de Medellín.

La empresa señaló que la normativa busca evitar aglomeraciones y preservar la seguridad de los usuarios en la red. - crédito Metro de Medellín

Finalidad de la medida y compromiso institucional

La restricción sobre el proselitismo político instaurada por el Metro de Medellín se enfoca en mantener la correcta operación de todos los medios de transporte bajo su gestión y preservar la seguridad y el bienestar de sus usuarios. La medida, vigente históricamente, se refuerza durante épocas electorales y se adapta conforme a la normatividad colombiana y las necesidades propias del sistema de transporte.