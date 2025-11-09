Gustavo Petro insiste a Estados Unidos que pare ofensiva naval contra lanchas con droga en el Caribe: “De nuevo solicito”

El presidente de la República, Gustavo Petro, le pidió a Trumo que detenga su ofensiva en el aguas internacionales - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro renovó su exigencia al gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, para que detenga las operaciones militares contra el narcotráfico en el mar Caribe.

Petro calificó estas acciones como “violaciones a los derechos humanos”, al considerar que han provocado la muerte de al menos 70 personas desde el inicio de la ofensiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro publicó un mensaje en su cuenta de la red social X, donde solicitó formalmente a la administración estadounidense el regreso “al respeto por los derechos humanos en la estrategia antidrogas”.

Mientras el jefe de Estado encabeza la IV Cumbre Celac-UE, en Santa Marta, escribió: “De nuevo, le solicito al gobierno de los Estados Unidos retornar al respeto a los derechos humanos en la lucha contra las drogas. Con mi Gobierno, el Gobierno de los EE. UU. ha ayudado a la incautación de miles de toneladas de cocaína sin asesinar a nadie”, afirmó el mandatario en su publicación.

Nueva petición de Petro a Trump para que se detenga en desarrollo de ofensivas militares en aguas internacionales con bombardeos - crédito @petrogustavo/X

Agregó: “Lo que hacen lanzado misiles en el Caribe contra lancheros pobres, al servicio o no de operaciones de envío de cocaína que realizan capos que no están siendo tocados por las operaciones, no son sino ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos caribeños y latinoamericanos en estado de indefensión”.

La situación adquirió mayor notoriedad tras la posible muerte de Alejandro Carranza, pescador colombiano que falleció en uno de los ataques atribuidos al ejército estadounidense, según informo Rtvc.

Incluso, Petro se reunió con la familia de Carranza en Santa Marta y condenó el uso desproporcionado de la fuerza, según publicó en sus redes.

“Con la familia, hijos, compañera, del pescador Alejandro Carranza, asesinado con un misil cerca a Santa Marta, Colombia. Una familia muy pobre, que vive en el barrio más pobre de Santa Marta. No son ni terroristas ni narcotraficantes. Rubio y Trump están completamente equivocados”, señaló el presidente al compartir una fotografía junto a los familiares de la víctima.

El pasado judicial de Alejandro Andrés Carranza Medina, alias ‘Coroncoro’, reaviva el debate sobre la legitimidad de la operación militar estadounidense en el Caribe - crédito composición fotográfica

Varios sectores políticos de Colombia, así como organizaciones internacionales, han insistido en la revisión de los protocolos de colaboración bilateral frente al narcotráfico. Voces críticas han catalogado los ataques como una política ineficaz y mortal para los civiles, señalando que no hay evidencia de que los grandes capos de la droga hayan sido afectados por la ofensiva.

Petro insiste en defender a Alejandro Carranza - crédito redes sociales/X

De hecho, Petro exaltó el pronunciamiento reciente del presidente francés Emmanuel Macron, que se refirió a los ataques de Estados Unidos en aguas internacionales.

Dijo Petro al respecto: “Macron se expresa por la soberanía de las naciones del Caribe. El Caribe debe ser zona de paz y la lucha antidrogas, como ya lo ordena la resolución de la comisión de derechos humanos de Naciones Unidas, debe subordinarse al respeto de los DD. HH.”.

Petro le mandó mensaje amenazante a Trump: “No despierten al jaguar”

Petro advirtió a Estados Unidos sobre las consecuencias de las operaciones militares contra lanchas en el Caribe y el Pacífico, durante su intervención en la cumbre de la Celac-UE.

Petro instó a la administración de Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, a evitar la confrontación, refiriéndose a la historia y al simbolismo nacional con la frase: “no despierten al jaguar”. El mandatario sugirió que esos ataques afectan la soberanía colombiana y agravan la situación social en la región.

El mandatario colombiano señaló que, tras los recientes ataques estadounidenses a embarcaciones sospechosas de transportar droga, los fallecidos no son narcotraficantes, sino “gente pobre, obreros de un comercio ilícito que determina el mundo”.

Ya comenzó oficialmente la Cumbre Celac-EU, liderada por Gustavo Petro - crédito @infopresidencia/X

Petro afirmó que entre las más de 70 víctimas mortales no figura ningún miembro de los cárteles, lo que, en su criterio, evidencia que la estrategia resulta ineficaz desde el punto de vista del combate al crimen organizado y causa víctimas entre los sectores más vulnerables.

En su discurso, Petro invitó a un diálogo directo entre Colombia y Estados Unidos, reclamando un trato de iguales “sin arrodillarse”. Frente a los asistentes de la cumbre, el mandatario pidió a los gobiernos de la región revivir la figura histórica de la Gran Colombia y organizar, “a través de las bases de la sociedad, sin pedir permiso, los comités de la Constituyente entre los tres o cuatro países que formamos la Gran Colombia”.