Este es el cronograma de encendido para los alumbrados navideños de los 10 municipios del Valle de Aburrá

El encendido de las luces comienza el 21 de noviembre - crédito Freepik

Lo que en años anteriores fue una tradición fragmentada por decisiones administrativas, este 2025 retoma su carácter metropolitano, con cada localidad apostando por propuestas únicas y cronogramas diferenciados para el encendido de luces navideñas.

La agenda festiva iniciará en Envigado, que repetirá su rol de pionero en el calendario regional. El alumbrado se inaugurará el viernes 21 de noviembre en el parque principal, según datos recogidos por El Colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El evento, del que aún quedan detalles por revelarse, tendrá como marco el discurso del alcalde Raúl Cardona, quien expresó: “Este año, la Navidad llega diferente: con nuevos colores, nuevas historias que aguardan ser contadas... pero con la misma promesa de siempre: iluminar el corazón de nuestra gente”. A la infraestructura tradicional se sumarán instalaciones en la avenida El Poblado y parques de distintos barrios, ampliando el alcance de la celebración.

Envigado es el primer municipio que encenderá la navidad - crédito Alcaldía de Envigado

En Itagüí, la infraestructura de luces experimentará una renovación técnica y administrativa: la Empresa de Servicios Públicos de Itagüí, constituida recientemente, supervisará por primera vez la fabricación de las figuras, dejando atrás la modalidad de alquiler previa.

Hernán Sánchez, gerente de la entidad, anunció que el encendido oficial será el sábado 29 de noviembre a las 7:00 p.m. La temática “Una carta a Santa” se desplegará en cerca de tres mil figuras, tras una inversión de $6.664 millones, y tendrá presencia en escenarios emblemáticos como el CAMI, el Teatro Caribe, los parques Obrero y Brasil, quebrada Doña María y el corredor peatonal de metroplús.

Bello planea renovar su vínculo con la Navidad bajo el lema “Bello Renace”, alternando proyecciones de mapping desde el parque principal con el uso de luces, y rinde homenaje a las veintisiete víctimas de la emergencia en la vereda Granizal el pasado veinticuatro de junio. La fecha tentativa para el encendido oscila entre el 28 y el 30 de noviembre.

En el sur, Caldas contará con apoyo del programa de EPM “Encendamos La Navidad”, facilitando la instalación de luminarias. La inauguración, prevista para el miércoles 3 de diciembre a las 6:00 p. m. en el parque principal, incluirá un pesebre animado en el Parque de la Locería. Además, la carrera 49 y la Ruta de la Cerámica se sumarán como puntos de interés.

Por primera vez en Itagüí la empresa de servicios públicos, supervisará el alumbrado - crédito El Colombiano

La Estrella tiene avanzados los preparativos para su propia edición, bajo el nombre “Navidad Orgullosamente Siderense”. Este festejo resaltará la herencia culinaria y decorativa del municipio. Se espera que el acto central se realice el sábado 29 de noviembre a las 6:00 p.m. en el parque principal.

Sabaneta apostará por su evento “Guardianes de la Tradición”. La instalación de luces abarcará el Centro Administrativo Municipal, la carrera 45, las calles 71 sur y 72 sur, la avenida El Poblado y el parque principal. Aún sin fecha definitiva, la administración municipal estima que la inauguración podría darse entre el 28 y el 30 de noviembre.

Copacabana también se suma a la iniciativa regional este 2025 - crédito El Colombiano

En Copacabana, la celebración girará en torno a la paz y la solidaridad a través del lema “Corazón en Paz”. Las figuras iluminarán tanto el parque principal como los sectores de Villanueva, Asunción, La Pedrera, Machado y la quebrada de Piedras Blancas. El encendido está programado para el domingo 30 de noviembre.

El municipio de Girardota continuará por segundo año consecutivo con una propuesta autónoma, resaltando manifestaciones como la música tradicional, las parrandas y la labor de los compositores locales. El alumbrado tendrá lugar en el parque principal y las principales vías de acceso desde el viernes 28 de noviembre.

Por su parte, Barbosa celebrará el inicio de la temporada el primero de diciembre a las 6:00 p. m. La iluminación cubrirá espacios emblemáticos como la Valvanera, barrios Pepe Sierra, la entrada a Barbosa, avenida Luis Tejada Cano, parque Diego Echavarría Misas, pasaje peatonal de la Alcaldía, calle del comercio, el Hatillo y las cinco parroquias.