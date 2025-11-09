Entre lágrimas, familiares de niños con muerte cerebral tras el aparatoso accidente en San Cristóbal piden justicia: hay nuevo video del momento

Este nuevo video circula a través de las redes sociales mostrando otra perspectiva del siniestro vial - crédito X

La angustia y la indignación se apoderaron de Bogotá tras el grave accidente ocurrido en el barrio La Sierra, situado en la localidad de San Cristóbal, donde un conductor en estado de embriaguez arrolló a 11 personas, entre ellas cuatro menores de edad.

El hecho, que tuvo lugar la noche del sábado 8 de noviembre de 2025, dejó a dos de los niños afectados con muerte cerebral, lo que mantiene a toda una familia a la espera de los reportes médicos en el Hospital Santa Clara.

De acuerdo con el informe de la Policía de Tránsito de Bogotá, el siniestro se produjo cerca de las 7:39 p. m. en la calle 47 Sur con carrera 6, cuando un taxi embistió a peatones que cruzaban la vía o se encontraban en el andén. Entre los heridos se encuentran tres hermanos, que quedaron atrapados bajo el vehículo tras el impacto.

Heidy Miranda, familiar de los menores, relató a Noticias Caracol la dramática situación que atraviesan: “Estefanía tiene muerte cerebral, Martín está igual. Daniela está estable en este momento”, expresó visiblemente afectada.

Además, explicó que una prima de los niños espera ser trasladada a otro centro asistencial para someterse a cirugías de rodilla, cadera y brazos: “Solo estamos esperando que Dios obre en esta familia y los llene de fortaleza”, concluyó Miranda.

El padre de los menores, Jorge Arturo, no pudo contener las lágrimas al referirse a la tragedia. En diálogo con Noticias Caracol, manifestó: “No tiene presentación, no me hallo porque yo los dejé bien (...) yo a mis hijos los amaba, los amo y los adoro. Pero si es de Dios todopoderoso que no estén más con nosotros se los entrego”.

El ciudadano también hizo un llamado a los conductores para evitar el consumo de alcohol al volante, advirtiendo sobre las consecuencias de la irresponsabilidad vial: “Miren las consecuencias, hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a usted”, declaró con voz entrecortada.

Ángel Torres, tío de los menores, también se pronunció por lo sucedido en el medio: “Esto no puede seguir pasando, desgraciadamente no sé qué pasa con los organismos de transporte, cómo pueden habilitar a conductores dizque con experiencia”. Además, agregó que, según la información entregada por las autoridades, el conductor estaba en estado de alcoholemia: “Espero que haya un castigo riguroso para esa persona (...) Tomemos conciencia de que no podemos estar perdiendo a nuestros niños por irresponsabilidades como esta, que no vuelva a pasar”.

El comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, coronel John Silva, confirmó en declaraciones sobre lo ocurrido que el conductor fue detenido en el lugar del accidente y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“Dentro del desarrollo investigativo, se puede establecer que el conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes. El dictamen determinó que se encontraba con grados de embriaguez, por lo cual fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda ante este lamentable hecho”.

Mientras tanto, familiares, vecinos y amigos de las víctimas permanecen a las afueras del hospital, orando por la recuperación de los menores que continúan bajo pronóstico reservado. La comunidad exige justicia y una sanción ejemplar para el responsable, mientras las imágenes del accidente que circulan en redes sociales han generado preocupación entre los bogotanos por los riesgos asociados a la irresponsabilidad al volante.

Además de los menores de edad, hay más víctimas, que son adultos de entre 22 y 40 años, que presentan politraumatismos y lesiones en cadera, rostro y cabeza, por lo que fueron trasladados a las clínicas Santa Juliana y La Victoria, donde permanecen bajo atención médica.