Bernardo Olaya Triana es el nuevo alcalde de Villeta tras las elecciones atípicas: conozca de quién se trata

El Consejo de Estado anuló la elección de Yosimar Reyes por un contrato firmado con una entidad pública en el periodo de inhabilidad; esta decisión llevó a la convocatoria de nuevas elecciones en el municipio de Cundinamarca

Con un 39,48% de los votos válidos, Bernardo Olaya Triana se impuso en las elecciones atípicas del 9 de noviembre de 2025 en Villeta (Cundinamarca) - crédito Bernardo Olaya Triana/Facebook

La elección atípica celebrada el domingo 9 de noviembre en Villeta (Cundinamarca) concluyó con la victoria de Bernardo Olaya Triana, que fue elegido como el nuevo alcalde del municipio, tras una jornada realizada por el Consejo de Estado.

Olaya Triana, que se presentó como candidato por el partido “Villeta Unida”, obtuvo un total de 5.028 votos, lo que representa el 39,48% del total de votos válidos. Con este resultado, el líder se convierte en el mandatario que asumirá el cargo por el tiempo restante del periodo constitucional 2024-2027.

Estas elecciones atípicas son una consecuencia de la anulación de la elección de Yosimar Reyes Acevedo, que había sido elegido como alcalde en las elecciones de 2023. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que el proceso electoral de dicho año presentaba irregularidades significativas en el manejo de los formularios de votación, lo que obligó a la convocatoria de nuevas elecciones para elegir un nuevo alcalde.

El contrato que generó la inhabilidad se firmó en febrero de 2023 entre la ferretería de Yosimar Reyes y una institución educativa de Villeta - crédito @MovilidadCundi y Consejo de Estado

Reyes, como representante de su ferretería, suscribió un contrato con el Instituto Nacional de Promoción Social de Villeta en febrero de 2023, lo que violó la norma que prohíbe que quienes celebren contratos con entidades públicas en ese período asuman cargos públicos; por esta razón, el alto tribunal invalidó su elección y su permanencia en la alcaldía.

El boletín informativo número 19, emitido por la Registraduría Nacional, reportó que un total de 12.734 ciudadanos participaron en la votación, lo que equivale al 50,53% del censo electoral del municipio, conformado por 25.202 personas habilitadas para votar. La jornada se desarrolló sin contratiempos, y se instalaron 70 mesas de votación en las diferentes zonas de Villeta, todas las cuales reportaron sus resultados al final del día.

Resultados de las elecciones atípicas en Villeta

De acuerdo con los resultados oficiales, el candidato Bernardo Olaya Triana lideró la contienda con 5.028 votos; la candidata Yeimmy Paola Mora, que se postuló por la coalición Villeta Avanza, obtuvo 4.045 votos, lo que representó un 31,77% del total; mientras tanto, la excongresista Ángela María Moreno alcanzó 2.826 votos, con un 22,19% de respaldo; Dora Cecilia Murcia Sánchez, que se presentó por la opción Villeta Renace, sumó 652 votos, equivalente al 5,12% del total.

Con un 50,53% de participación, más de 12.700 villetanos acudieron a las urnas para elegir al nuevo alcalde tras la anulación de la elección de Yosimar Reyes - crédito Registraduria Nacional

En cuanto a los votos en blanco, se registraron 104, que representan el 0,82%. Asimismo, se contabilizaron 59 votos nulos, un 0,46% del total, y 20 votos no marcados, lo que equivale al 0,16% de los sufragios depositados en las urnas.

A pesar de que el número de votos nulos y en blanco fue bajo, las cifras muestran una clara preferencia por los dos principales candidatos, con una diferencia de más de 900 votos entre el ganador, Olaya Triana, y la segunda fuerza electoral, representada por Mora Pérez.

Él es Bernando Olaya, nuevo alcalde de Villeta

Bernardo Olaya Triana es un administrador de empresas y especialista en Gobierno y Gestión Pública Territorial, con una destacada trayectoria en la administración pública y el servicio a su comunidad. Reconocido principalmente por su compromiso con el municipio, Olaya Triana tiene un profundo conocimiento de las necesidades locales, lo que lo ha llevado a ocupar diferentes cargos importantes tanto a nivel municipal como departamental.

Tras una jornada electoral sin contratiempos, Bernardo Olaya Triana fue elegido nuevo alcalde del municipio para completar el periodo 2024-2027 - crédito Bernardo Olaya Triana/Facebook

El líder fue alcalde de Villeta entre 2008 y 2011, lo que le brindó un conocimiento profundo de las problemáticas y desafíos que enfrenta el municipio. A lo largo de su carrera, además de este rol, Olaya Triana ocupó otros cargos de gran importancia; fue gerente de Gestión y Asistencia Técnica en la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar de la Gobernación de Cundinamarca, también desempeñó funciones como director regional en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

En el ámbito local, Olaya fue jefe de la Oficina Asesora de Gerencia en las Empresas Sociales del Estado (ESE) Hospital Salazar Villeta, y desempeñó labores como asesor de Gerencia General en el Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

Juan Carlos Pinzón le salió

Kevin Mier sufrió fuerte lesión

Así puede consultar los resultados

Salario mínimo de 2026: dan

Ministerio de Defensa enfrentará al

Top 10 Netflix Colombia: “Frankenstein”

Kevin Mier sufrió fuerte lesión

