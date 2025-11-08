Colombia

“Yo sería una consentida de Trump”: Vicky Dávila aseguró que no pelearía con Estados Unidos si llegara a ser presidenta

La periodista y precandidata presidencial indicó que, de ser necesario, también consentiría al jefe de Estado norteamericano

Guardar
Vicky Dávila aseguró que extraditaría
Vicky Dávila aseguró que extraditaría a criminales a Estados Unidos, liderado por Donald Trump - crédito Jonathan Ernst/Reuters y @VickyDavilaH/X

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila aseguró que, de ser elegida mandataria en las elecciones de 2026, llevaría una administración totalmente diferente a la del presidente Gustavo Petro. La comunicadora y ahora política ha criticado buena parte de las decisiones que ha tomado el jefe de Estado, sobre todo, aquellas relacionadas con la criminalidad y las relaciones exteriores.

Por eso, según explicó en un debate de precandidatos presidenciales, la aspirante afirmó que pondría fin a algunas de las políticas de Petro al llegar a la Presidencia. Una de ellas es la de la Paz Total, con la que el jefe de Estado ha estado adelantando varias negociaciones de paz con grupos armados y estructuras criminales. Actualmente, el Gobierno tiene ocho mesas de diálogo en firme.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Asimismo, aseguró que no permitiría que los criminales que están en las mesas de negociación como gestores de paz estén en libertad. Ordenaría que se lleven a cabo los trámites para su captura y para su extradición, en los casos que corresponda.

Vicky Dávila aseguró que destruiría
Vicky Dávila aseguró que destruiría la Paz Total de Gustavo Petro de llegar a la Presidencia - crédito Joel González/Presidencia

El 7 de agosto del 26, si yo soy presidente, si Dios quiere y los ciudadanos deciden, acabo con la Paz Total el 7 de agosto del 26. Se reactivan las órdenes de captura, se reactivan las extradiciones exprés hacia los Estados Unidos. Yo sí le mando a todos esos narcos allá a Trump. Yo no me voy a pelear con Trump”, señaló.

Según sus declaraciones, trataría de mantener las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, sin generar ningún tipo de confrontación con el mandatario Donald Trump, algo que no ha pasado con Gustavo Petro. El presidente ha tenido varias discusiones con Trump, relacionadas, entre otras cosas, con la política antinarcóticos que maneja.

La tensión entre los jefes de Estado es tan fuerte que Petro ya no tiene visa estadounidense y fue incluido en la Lista Clinton por presuntamente contribuir con sus acciones al narcotráfico. Por su parte, el presidente colombiano ha señalado a Trump en varias oportunidades de ser cómplice del “genocidio” en Gaza y de violar el derecho internacional humanitario por ordenar el bombardeo de embarcaciones en el Caribe para combatir el tráfico de drogas.

Estados Unidos está bombardeando embarcaciones
Estados Unidos está bombardeando embarcaciones en el Caribe para combatir el narcotráfico - crédito captura de video

Así las cosas, Dávila aseguró que, al mantener en buenas condiciones las relaciones bilaterales entre los países, sería la “consentida” de Donald Trump. “Yo sería una consentida de Trump. Y yo también lo consiento si me toca. Pero no importa, porque tenemos que hacer lo que le convenga a Colombia. No tenemos que hacer lo que le parezca a un presidente o a una presidenta de manera caprichosa”, señaló.

Las críticas de Petro a los bombardeos de Estados Unidos

El presidente Donald Trump endureció su política antinarcóticos y ordenó a su fuerza pública atacar embarcaciones que identifiquen en el Caribe y en el Pacífico, en las que se esté transportando estupefacientes. De acuerdo declaraciones que ha dado sobre las operaciones, las personas que han muerto en los bombardeos son “narcoterroristas”.

Sin embargo, el mandatario Gustavo Petro denunció que, presuntamente, al menos una de las lanchas atacadas por el Ejército estadounidense era colombiana. Además, Rtvc informó que un ciudadano colombiano que viajaba en una embarcación bombardeada está desaparecido; su familia indicó que el hombre, que se dedica a la pesca, no está involucrado en el tráfico de drogas.

Por eso, Petro propuso que Colombia denuncie ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estas acciones ofensivas. “La operación en el Caribe es ilegal según Amnistía Internacional. ¿Qué piensan los Gobiernos del Caribe? ¿Qué piensan sus pueblos? Colombia debe presentar una proposición en Naciones Unidas pidiendo el cese de la agresión al Caribe”, precisó.

El presidente rechazó en varias
El presidente rechazó en varias oportunidades las operaciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe - crédito @petrogustavo/X

Temas Relacionados

Vicky DávilaDonald TrumpGobierno PetroEstados UnidosRelaciones con Estados UnidosPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Miguel Uribe Londoño reveló que el régimen venezolano habría sido el que facilitó el dinero para asesinar a su hijo: “Van a estar salpicados”

El precandidato presidencial planteó la necesidad de esclarecer la identidad de quien dio la orden en Colombia y la del autor intelectual del magnicidio

Miguel Uribe Londoño reveló que

Los detalles del llamado a juicio que vinculaba a Petro y otros comandantes del M-19 por la toma del Palacio de Justicia

Un año antes de la firma del acuerdo de paz, un juez intentó condenar a los militantes del grupo guerrillero por lo registrado entre el 6 y 7 de noviembre de 1985

Los detalles del llamado a

Cayeron cuatro integrantes de Los Lobos, responsables del robo de $8.778 millones en el aeropuerto de Riohacha: así operaban

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, los delincuentes también sería los autores de un intento de hurto al Banco de La República, el 1 de octubre, en Santa Marta

Cayeron cuatro integrantes de Los

El estremecedor relato del presidente del Consejo de Estado en 1985 sobre la toma del Palacio de Justicia: “No éramos más que basura entre dos bandos”

A los 92 años, el exmagistrado Carlos Betancur Mejía recordó los hechos que presenció desde el Palacio de Justicia, en medio del caos y las balas que acabaron con la vida de sus colegas

El estremecedor relato del presidente

Resultados Chontico Día y Noche 7 de noviembre 2025: los números ganadores del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Resultados Chontico Día y Noche
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Alci Acosta no recibe regalías

Alci Acosta no recibe regalías por sus grabaciones originales, según detalló su hijo: “Solo vivía de los shows y sus ahorros”

Familia de Alejandra Villafañe destapó lo que hay detrás de las críticas y pullas a Raúl Ocampo: “Inaudito y cruel”

Paola Jara y Jessi Uribe presentan nueva canción juntos y reflexionan sobre la paternidad: “Es como esa cita a ciegas para conocer el amor de mi vida”

Las películas favoritas del público en Netflix Colombia

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Deportes

Millonarios dio por terminada la

Millonarios dio por terminada la temporada 2025: oficialmente quedó eliminado de la Liga BetPlay

Hugo Rodallega descartó la llegada de Farías a Santa Fe y anticipó que el Cardenal jugará los cuadrangulares

Así fue como Néstor Lorenzo le hizo un favor a Atlético Nacional y América de Cali: todo por la convocatoria de selección Colombia

Juan Pablo Montoya relató lo que hubo detrás del boicot a la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos de 2005: “No fue un pacto”

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2026