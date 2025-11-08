Colombia

Video: colombiana sufrió brutal ataque de autoridades migratorias estadounidenses mientras era detenida: “Tengo papeles”

La captura se registró el 5 de noviembre de 2025, cuando la mujer, empleada en una guardería del estado de Illinois, fue interceptada por los agentes de ICE en presencia de los estudiantes

Guardar
Colombiana fue detenida por autoridades migratorias en Estados Unidos - crédito @RepMikeQuigley/X

La difusión de un video en redes sociales puso en el centro de la atención pública la detención de una mujer colombiana, identificada como Diana Santillana, por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago, un hecho que generó conmoción entre padres y alumnos del Centro de Aprendizaje de Inmersión en Español Rayito de Sol.

La escena, grabada por transeúntes, muestra el momento en que la trabajadora de la guardería del estado de Illinois es retirada de manera violenta del establecimiento, mientras los niños presenciaban el operativo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La reacción de la comunidad no se hizo esperar: padres de familia exigieron su liberación inmediata y calificaron la intervención como una experiencia traumática para los menores. La escuela, tras el hecho, decidió cerrar sus puertas, reflejando el impacto que el episodio tuvo en la comunidad educativa.

Hasta hace pocos meses, las guarderías eran consideradas ‘lugares sensibles’ y estaban protegidas de este tipo de operativos. Esta protección fue eliminada tras la llegada del presidente Donald Trump a su segundo mandato, lo que permitió que las detenciones pudieran realizarse en estos espacios.

Autoridades estadounidenses dieron su declaración
Autoridades estadounidenses dieron su declaración sobre la detención de la colombiana - crédito @DHSgov/X

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos difundió en redes sociales su versión de los hechos, señalando que la mujer colombiana habría proporcionado información falsa sobre su identidad. Según la explicación oficial, los agentes de ICE intentaron detener un vehículo con placas asociadas a una residente ilegal. Al percatarse de la presencia policial, la conductora aceleró y buscó refugio en un centro comercial.

Las autoridades detallaron: “Los agentes intentaron detener este vehículo, registrado a nombre de una inmigrante ilegal, con las sirenas y las luces de emergencia encendidas, pero el conductor se negó a detener el vehículo”.

La captura se registró el
La captura se registró el 5 de noviembre de 2025, cuando la mujer, empleada en una guardería del estado de Illinois, fue interceptada por los agentes de ICE en presencia de los estudiantes - crédito X

De acuerdo con la versión oficial, la mujer ingresó al centro educativo para ocultarse de los agentes, lo que motivó que estos entraran al vestíbulo con el objetivo de detenerla. Las autoridades estadounidenses anunciaron que próximamente se divulgarán más datos sobre el caso, incluyendo los antecedentes penales y la información sobre un agresor masculino relacionado con el incidente, y aseguraron que actualizarán al público en cuanto dispongan de nueva información:

“Próximamente se darán a conocer datos, incluidos los antecedentes penales y la información sobre el agresor y actualizaremos al público con más información tan pronto como esté disponible”.

En los videos que circularon ampliamente en redes sociales, se escucha a la mujer afirmar que sus documentos de residencia estaban en regla. La repercusión del operativo se extendió más allá del cierre temporal de la guardería, dejando a la comunidad visiblemente afectada por la intervención de las autoridades.

Abogado de la colombiana detenida denunció irregularidades

La defensa presentó el jueves
La defensa presentó el jueves 6 de noviembre de 2025 una petición de habeas corpus en la que se detalla que Santillana, de 38 años, huyó de Colombia tras recibir "amenazas contra su seguridad" - crédito X

De acuerdo con Charlie Wysong, abogado de Diana Santillana, su clienta había solicitado asilo en Estados Unidos y contaba con la documentación necesaria para permanecer en el país. Wysong explicó que las autoridades migratorias le concedieron autorización de empleo válida hasta noviembre de 2029 y que, según la información disponible, Santillana no tiene antecedentes penales. El equipo legal planea solicitar una audiencia de fianza la próxima semana con el objetivo de lograr su liberación, ya que actualmente permanece detenida en un centro de ICE en el condado de Clark, Indiana.

La defensa presentó el 6 de noviembre de 2025 una petición de habeas corpus en la que se detalla que Santillana, de treinta y ocho años, huyó de Colombia tras recibir “amenazas contra su seguridad”. El documento indica que ingresó a Estados Unidos en marzo de 2023, “sin inspección”, y que desde entonces ha residido en el país, viviendo más recientemente en Berwyn, un suburbio al oeste de Chicago. El abogado sostiene que la detención se realizó sin una orden judicial, lo que, según su argumento, constituye una violación de un decreto de consentimiento de alcance nacional.

Temas Relacionados

ICEColombianaAtaque colombianaMigraciónEstados UnidosJardín infantilIllinoisDiana SantillanaDepartamento de Seguridad NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los cortes de la luz del sábado 8 de noviembre en Santander

Conoce con antelación los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de

Juan Fernando Quintero, la baja más sensible de la selección Colombia en los amistosos: esta es la razón

El volante suma minutos con River Plate, pero el técnico Néstor Lorenzo lo dejó fuera para los encuentros de noviembre contra Nueva Zelanda y Australia

Juan Fernando Quintero, la baja

Aída Merlano pidió respeto por la privacidad de su nieto y le hizo reclamo a su hija Aida Victoria y a Juan David Tejada: “Ese niño no pidió venir al mundo”

La excongresista pidió a los medios de comunicación y creadores de contenido dejar de contribuir a lo que describió como “un espectáculo que destruye reputaciones y afecta emocionalmente a todos los involucrados”

Aída Merlano pidió respeto por

Diagnósticos erróneos, maltrato médico y dolor crónico: el largo camino de Melissa Gaona contra la endometriosis

Testimonios como el de la joven bogotana revelan la falta de atención adecuada, la desinformación y el sufrimiento que viven quienes padecen la condición

Diagnósticos erróneos, maltrato médico y

La Fiscalía habría usado inteligencia artificial para hacer un escrito de acusación que fue rechazado: “El 87% está hecho con IA”

El abogado penalista Iván Cancino reveló lo ocurrido. Su oficina descubrió la utilización de la herramienta por medio de un programa de detección

La Fiscalía habría usado inteligencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Aída Merlano pidió respeto por

Aída Merlano pidió respeto por la privacidad de su nieto y le hizo reclamo a su hija Aida Victoria y a Juan David Tejada: “Ese niño no pidió venir al mundo”

Jhovanoty anunció su salida de programa radial en el que trabaja y desmintió los rumores acerca de su futuro: “Crean en mí”

Jowell & Randy presentarán su ambicioso espectáculo 3D en Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Alci Acosta no recibe regalías por sus grabaciones originales, según detalló su hijo: “Solo vivía de los shows y sus ahorros”

Familia de Alejandra Villafañe destapó lo que hay detrás de las críticas y pullas a Raúl Ocampo: “Inaudito y cruel”

Deportes

Juan Fernando Quintero, la baja

Juan Fernando Quintero, la baja más sensible de la selección Colombia en los amistosos: esta es la razón

Reconocida narradora se fue lanza en ristre contra Sebastián Villa: “No romanticen la violencia por favor”

Óscar Cordoba recordó cómo Mauricio Macri frustró su llegada a la Premier League: “No sucedió”

Se viene el último partido de James Rodríguez en México: hora y dónde ver León vs. Puebla, jornada 17 del Torneo Apertura 2025

Millonarios dio por terminada la temporada 2025: oficialmente quedó eliminado de la Liga BetPlay