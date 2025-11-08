Vicky Berrío sufre accidente durante una broma viral con su prometido: “Casi me mato”

La comediante sufrió un accidente en medio de una broma -crédito MasterChef Celebrity Colombia/ YouTube

La humorista Vicky Berrío vivió un incidente inesperado al intentar una broma con su prometido, reflejando cómo una tendencia en redes sociales puede tener consecuencias imprevistas.

La comediante y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia reportó desde sus redes sociales un accidente ocurrido durante una broma que alarmó a sus seguidores.

La situación tuvo lugar cuando Berrío, en línea con un popular trend de pareja, decidió replicar un reto que circula ampliamente en redes sociales, donde la mujer convence a su pareja de participar en un video para limitar su reacción a la posterior broma. El propósito radica en grabar al hombre con ambas manos ocupadas, permitiendo a la mujer ejecutar una acción graciosa sin posibilidad de defensa inmediata.

Durante su propia versión, Vicky Berrío logró inicialmente su cometido. No obstante, al intentar alejarse rápidamente de la escena, tropezó y cayó sobre una estructura de madera, que terminó totalmente destruida. La caída le provocó varias lesiones visibles en brazos y pecho, todas documentadas en el video, ya que su prometido continuó grabando en todo momento.

En un fragmento compartido en sus historias de Instagram, donde cuenta con un importante número de seguidores, Berrío mostró las consecuencias físicas del accidente. “Casi me mato, estoy muy pesada”, comentó la humorista textualmente, tras exhibir moretones en el pecho y codo, producto de la caída frontal. Aunque los golpes generaron preocupación, no se observaron heridas abiertas ni fracturas.

El propósito original del video giraba en torno al humor y la complicidad, pero la anécdota provocó inquietud entre la comunidad digital de la artista. La pareja optó por abordar la situación con tono humorístico y continuó bromeando después del accidente.

El episodio desató una ola de comentarios tras la publicación, donde seguidores manifestaron tanto preocupación por el bienestar de Vicky Berrío como diversión por el inesperado desenlace. “Tuve como 4 emociones en todo el video”, “me quedé esperando el resto de broma”, dicen algunas de las reacciones.

Así fue la propuesta de matrimonio bajo el mar de Vicky Barrio y su pareja

El compromiso reciente de Vicky Berrío con Edison Boniek ha sumado atención sobre la pareja en el mundo del entretenimiento colombiano. La historia comenzó en el entorno digital, cuando Boniek, diseñador gráfico y aficionado al arte y la fotografía, contactó a la comediante como seguidor en redes sociales.

La relación tomó fuerza tras una invitación para ver una película y se ha consolidado con casi cuatro años de vínculo en 2025, que ambos comparten frecuentemente en sus cuentas de Instagram, mostrando salidas a paisajes naturales y momentos cotidianos de humor y complicidad.

Una particularidad que ha generado comentarios —positivos y críticos— en redes sociales es la diferencia de edad. Berrío, de 43 años, supera en 14 años a Boniek, quien tiene 26. Ambos han enfrentado las opiniones públicas mostrando su propia autenticidad y recibiendo el respaldo de sus seguidores, que celebran la naturalidad con la que comparten su relación.

El compromiso matrimonial se hizo público tras una propuesta original en las aguas de San Andrés. Edison Boniek sorprendió a Vicky Berrío durante una inmersión, donde, arrodillado bajo el mar, desplegó un cartel con la frase: “Mi amor de colores, ¿te quieres casar conmigo?”. Luego le entregó el anillo, provocando una reacción de emoción en la comediante, quien difundió la experiencia con sus seguidores: “Jamás imaginé que una inmersión en el mar se convertiría en el momento más inolvidable de mi vida. Aquí, entre burbujas y latidos incontrolables, me sorprendiste con la pregunta que cambiará nuestra historia… ¿Quieres ser mi esposa?”.

La noticia de su compromiso fue recibida con entusiasmo, superando los 37.000 me gusta en menos de un día en Instagram y acumulando cientos de comentarios.