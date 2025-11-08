Un año después de la condena contra Daniel Sancho, familia de Edwin Arrieta sigue en “una situación económica devastadora”

Defensa de las víctimas ha afirmado que los padres de Arrieta dependían económicamente del cirujano - crédito Montaje Infobae (Lecturas/Reuters)

Dos años después de que se registró el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, a manos del español Daniel Sancho, que terminó con el europeo siendo condenado a cadena perpetua, la estabilidad de la familia del latino sigue generando preocupación para los abogados de las víctimas.

Cabe recordar que, además del tiempo en prisión que deberá estar Sancho en Tailandia, el europeo fue condenado a pagar una indemnización de 112.000 euros a la familia de Edwin Arrieta, que dependía económicamente del cirujano.

A pesar de que el abono de la indemnización es uno de los requisitos con los que debe cumplir Sancho para poder aspirar a ser trasladado en un futuro a España, este pago sigue sin registrarse.

Esta situación ha sido denunciada en diferentes ocasiones por el abogado de la familia colombiana, Juango Ospina, que ha cuestionado las estrategias de los defensores de Sancho, que recientemente presentaron una petición para que el juicio sea repetido.

Precisamente, este fue uno de los temas mencionados por Ospina en una entrevista con Semana, en la que reveló que la situación económica de los adultos mayores es “devastadora”

“La familia sigue en una situación económica devastadora. Edwin era el sostén del hogar: trabajaba junto a Darling y se encargaba del sustento de sus padres, que estaban jubilados. De la noche a la mañana se quedaron sin ingresos. Y lo más doloroso es la falta absoluta de empatía por parte del entorno de Daniel Sancho”.

El jurista nacido en Bogotá y criado en Madrid cuestionó la actitud que han tenido los representantes y el círculo cercano de Daniel Sancho, a los que acusó de no tener ningún tipo de empatía.

“No ha existido ningún intento de reparación o apoyo, ni siquiera simbólico. Los abogados del acusado dicen que deben esperar a que la sentencia quede en firme, pero no hace falta esperar a una resolución judicial para mostrar humanidad. Si tienes medios económicos y un mínimo de sensibilidad, lo correcto sería acercarse, pedir perdón y reparar el daño".

Ospina afirmó que el caso Daniel Sancho no es uno más para él, puesto que desde que Darling Arrieta, hermana de la víctima, viajó a Madrid, sintió una “conexión espiritual” con la familia del cirujano.

“Viajó a Madrid para reunirse con otros despachos, pero a última hora le recomendaron nuestro nombre. Vino un lunes por la tarde y desde el primer momento sentí una conexión espiritual”.

El abogado indicó que la lucha no ha sido solo para que el asesino de Edwin Arrieta sea juzgado, sino también para terminar con imaginarios sociales que se mantienen en contra de los latinos en su país.

“Cuando entró a la oficina (Darling Arrieta), recién un mes después del asesinato, la vi destrozada por el dolor y también indignada por el tratamiento que algunos medios españoles dieron al caso: hubo racismo, homofobia e incluso insinuaciones infundadas sobre Edwin, como tantas veces se hace injustamente con los colombianos”.

Juango Ospina cuestionó la intención que tiene la defensa de Daniel Sancho de repetir el juicio, puesto que entiende que el caso fue juzgado de manera correcta y volver a revivir el caso sería revictimizar a los familiares del colombiano.

Además, indicó que ha conocido versiones sobre beneficios que estaría recibiendo Daniel Sancho en Tailandia, pero afirmó que no confía en los rumores y confía en que la condena se esté cumpliendo a cabalidad.

“La información que tenemos hasta ahora es que está como un preso más. Las cárceles en Tailandia son muy estrictas y rigurosas. Algunos beneficios que se han filtrado a los medios no parecen reales. Me imagino que está compartiendo celda y en una situación nada fácil".