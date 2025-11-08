Transcaribe cambia su horarios y operación por una semana por las fiestas de la Independencia de Cartagena

Por el decreto de días cívicos, el transporte público tendrá impactos - crédito Transcaribe

Durante la semana de las Fiestas de la Independencia de Cartagena de Indias, el sistema de transporte masivo TransCaribe aplicará modificaciones en sus horarios y rutas, conforme a los días cívicos ordenados mediante el Decreto 2151 de 2025, expedido por la Alcaldía local.

Las medidas se extenderán del 10 al 17 de noviembre, e incluirán desvíos, suspensión de algunas rutas y ajustes en la frecuencia habitual.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La gerente de TransCaribe, Ercilia Barrios Flórez, invitó a los ciudadanos a aprovechar este servicio y a desplazarse con respeto durante las celebraciones. “Invitamos a los cartageneros a movilizarse en TransCaribe durante estas celebraciones, y a hacerlo con cultura y respeto, y vivir sanamente nuestras festividades”, expresó en un comunicado.

Cartagena vivirá una semana de fiestas por la conmemoración de la independencia, durante estos días habrá cambios en el transporte - crédito Pixabay

Nuevos horarios de TransCaribe

El lunes 10 de noviembre, TransCaribe mantendrá el recorrido y el horario establecido para un día hábil. Las rutas troncales y pretroncales cubrirán de 5:00 a.m. a 9:00 p. m., las alimentadoras funcionarán de 4:30 a. m. a 10:40 p. m. y la ruta T101 finalizará su circulación a las 9:30 p. m.

El martes 11, uno de los días cívicos, el sistema igualará el horario de días sábados: troncales y pretroncales operarán desde las 5:30 a.m. hasta las 8:30 p.m., mientras que las alimentadoras prestarán servicio entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m.

Las rutas A111, C017, C018 y la extensión de la X106 hasta la Gobernación de Bolívar quedarán fuera de servicio. La ruta T100E funcionará hasta la 1:00 p.m. “Las modificaciones buscan facilitar la movilidad y garantizar la seguridad durante el desarrollo de los eventos oficiales”, detalló la entidad en el comunicado.

El miércoles 12 se reanudará el servicio ordinario de día hábil. Las rutas mantendrán el horario general: troncales y pretroncales de 5:00 a.m. a 9:00 p. m., alimentadoras de 4:30 a. m. a 10:40 p. m. y la T101 concluirá a las 9:30 p. m.

Tanto locales como turistas deben estar atentos a los cambios en la operación de Transcaribe para evitar contratiempos en sus planes - crédito TransCaribe

La operación se modificará nuevamente el jueves 13, declarado cívico por las autoridades, en coincidencia con el Desfile de la Independencia en la Avenida Santander. Se aplicará el horario de días sábados: troncales y pretroncales operarán de 5:30 a. m. a 8:30 p. m., alimentadoras desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p.m.

Ese día no circularán las rutas A111, C017, C018 ni la extensión de la X106 hasta la Gobernación de Bolívar. La ruta T100E terminará operaciones a la 1:00 p.m.. El sistema indicó: “La Ruta T102 tendrá desvíos, debido al Desfile de Independencia, los cuales se informarán oportunamente”. La entidad recomendó a los pasajeros consultar previamente su trayecto.

Para el viernes 14, otro día cívico, los servicios de TransCaribe ajustarán su horario al de domingos o feriados. Las rutas troncales y pretroncales operarán de 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.; alimentadoras de 5:30 a.m. a 9:30 p.m. Este día no estarán disponibles las rutas A111, C017, C018, A102, T100E ni la extensión de la X106 hacia la Gobernación de Bolívar.

El sábado 15, la operación se alineará al esquema de un sábado común: troncales y pretroncales de 5:30 a.m. a 8:30 p.m.; alimentadoras de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Permanecerán inactivas las rutas A111, C017, C018 y la extensión de la X106. La T100E solo tendrá servicio hasta la 1:00 p.m.

Durante el domingo 16 y el lunes 17, festivo nacional, las rutas de TransCaribe adoptarán el horario dominical/feriado: troncales y pretroncales de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y alimentadoras de 5:30 a.m. a 9:30 p.m. Las rutas A111, C017, C018, A102, T100E y la extensión de la X106 no circularán.

Desde la Alcaldía de Cartagena decretaron días cívicos p por la conmemoración de la independencia de la ciudad - crédito Lina Gasca-Colprensa

Según la empresa de transporte público, los cambios responden a la necesidad de ajustar la oferta de transporte frente al aumento de las actividades oficiales y recreativas de la ciudad. La entidad recalcó que la información detallada sobre desvíos y reprogramación de rutas se comunicará por sus canales oficiales.

La Alcaldía de Cartagena de Indias y TransCaribe reiteraron su compromiso de asegurar la movilidad de residentes y visitantes, en una etapa alta de desplazamientos urbanos y eventos multitudinarios.