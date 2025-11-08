Colombia

Estos factores podrían hacer que el Banco de la República suba la tasa de interés, y ya se sentiría en su bolsillo

El emisor enfrenta un escenario complejo en el que distintas presiones económicas podrían alterar su estrategia y tener efectos directos sobre la economía de los hogares

El Banco de la República
El Banco de la República enfrenta presiones para endurecer su política monetaria ante riesgos internos y externos en Colombia - crédito Europa Press

El panorama económico que enfrenta Colombia podría alterar la hoja de ruta del Banco de la República. Aunque el país avanza en un ciclo de reducción de tasas iniciado a finales de 2023, nuevos riesgos internos y externos amenazan con interrumpir esa tendencia y obligar a la Junta Directiva a endurecer nuevamente su política monetaria.

Uno de los factores más sensibles es el debate sobre el salario mínimo de 2026. De acuerdo con el último Informe de Política Monetaria, un incremento por encima de la fórmula técnica —es decir, inflación más productividad— tendría efectos inmediatos sobre los precios. Un aumento de doble dígito, por ejemplo, encarecería los costos de producción de las empresas y trasladaría esa presión a los consumidores, elevando la inflación.

El gerente técnico del Banco
El gerente técnico del Banco de la República insiste en la importancia de anticipar escenarios adversos. Su enfoque resalta la necesidad de flexibilidad en la política económica - crédito Banco de la República

A este posible escenario se suma la fragilidad de las finanzas públicas. Un deterioro fiscal que eleve la percepción de riesgo del país podría aumentar la prima de riesgo (CDS), desincentivar la inversión extranjera y presionar el tipo de cambio. En ese caso, el peso se depreciaría y el dólar tendería a subir, encareciendo las importaciones y alimentando nuevamente la inflación. Según explicó Hernando Vargas, gerente técnico del Banco de la República, la aparición de nuevos choques tanto internos como externos incrementaría las presiones inflacionarias y obligaría a la Junta a considerar una postura monetaria más estricta de la planeada inicialmente.

El informe advirtió además sobre una demanda interna más fuerte de lo previsto. El consumo privado creció a tasas anuales cercanas al 4%, reflejando que la economía mantiene un impulso que podría superar la capacidad productiva del país. Este dinamismo, combinado con un mayor gasto público, representaría un “choque de demanda positivo” que obligaría al banco central a subir su tasa de referencia para evitar un recalentamiento.

A ello se agregan los riesgos de precios regulados, especialmente en el sector energético. Las dificultades de oferta de gas natural y un eventual fenómeno climático que incremente su uso para generación eléctrica podrían provocar aumentos de tarifas y nuevas presiones inflacionarias.

Un aumento del salario mínimo
Un aumento del salario mínimo por encima de la fórmula técnica podría elevar la inflación y los costos de producción en el país - crédito Colprensa

El desafío para el Banco de la República es doble. Por un lado, la institución completa ya cinco años sin alcanzar la meta de inflación del 3% —la última vez fue durante la pandemia, cuando cerró en 1,6%—; por otro, enfrenta el riesgo de que la persistencia de altos precios termine por desanclar las expectativas de inflación, debilitando el efecto de la política monetaria.

En este contexto, mantener la tasa en 9,25% o volver a incrementarla dependerá de cómo evolucione el balance entre crecimiento, gasto público y expectativas de inflación en los próximos meses. Lo que parece claro es que el margen de maniobra del banco central será cada vez más estrecho.

Impacto en el bolsillo

Las decisiones del Banco de la República sobre las tasas de interés no solo reflejan el pulso de la economía, también lo moldean. Un ajuste, incluso mínimo, puede modificar el comportamiento del crédito, el consumo y la inversión en todo el país. Por eso, el debate actual sobre si mantener o aumentar la tasa de referencia —hoy en 9,25%— no es solo una discusión técnica, tiene consecuencias directas sobre el crecimiento, la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

Cuando el banco central eleva las tasas, el crédito se encarece. Las familias aplazan la compra de vivienda o vehículos, las empresas frenan sus proyectos de expansión y el consumo se modera. En teoría, esa desaceleración ayuda a contener los precios y controlar la inflación. Sin embargo, si la tasa se mantiene alta por demasiado tiempo, el costo es un menor crecimiento económico, pérdida de empleo y un entorno más incierto para la inversión.

El banco central colombiano busca
El banco central colombiano busca equilibrar el control de la inflación sin frenar el crecimiento económico ni la inversión - crédito Banco de la República

En sentido contrario, una política de tasas bajas estimula el crédito y dinamiza la actividad económica, pero puede avivar la demanda más allá de la capacidad productiva, generando presiones inflacionarias. Es precisamente ese equilibrio, entre frenar la inflación sin asfixiar el crecimiento, el que enfrenta hoy el emisor colombiano.

La situación se complica cuando factores externos, como la depreciación del peso, el déficit fiscal o los choques en los precios de la energía, alimentan la inflación. En ese escenario, el margen de maniobra del Banco de la República se estrecha, subir las tasas ayuda a estabilizar los precios, pero encarece el financiamiento y frena la economía. El reto, entonces, es mantener la credibilidad y el control inflacionario sin apagar los motores del crecimiento.

