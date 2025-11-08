Colombia

Crisis en la vía al Llano: gobernadora del Meta y alcalde de Villavicencio acusan al Gobierno Petro de abandonar a la Colombia profunda

Rafaela Cortés Zambrano y Alexánder Baquero advirtieron que el deterioro de la carretera Bogotá–Villavicencio, la inseguridad y la falta de inversión estatal tienen en jaque a la Amazorinoquía

Guardar
La carretera Bogotá–Villavicencio, principal conexión
La carretera Bogotá–Villavicencio, principal conexión entre la capital y la región de la Amazorinoquía, continúa afectada por derrumbes y fallas estructurales que frenan el desarrollo del oriente colombiano - crédito @JorgeEmilioRey/X

La región de la Amazorinoquía enfrenta una crisis estructural por el deterioro de su principal vía de comunicación: la carretera que conecta Bogotá con Villavicencio.

Esta arteria, esencial para acceder a casi el 40% del territorio nacional, ha sido objeto de múltiples advertencias de las autoridades locales. Sin embargo, según la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, y el alcalde de Villavicencio, Alexánder Baquero Sanabria, la respuesta del Gobierno nacional ha sido insuficiente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La vía al Llano es nuestra respiración, la conexión de la Amazorinoquía con el resto del país, pero parece que el Gobierno no lo entiende”, afirmó Cortés Zambrano en duna entrevista con Semana.

La mandataria recordó que, pese a que la región genera cerca de 55 billones de pesos en regalías anuales, no se han destinado recursos significativos para su mantenimiento. “No han invertido ni cien mil ni doscientos mil millones de pesos en la carretera”, criticó.

La gobernadora del Meta, Rafaela
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, pidió al presidente Gustavo Petro cumplir con la región y garantizar inversión en infraestructura y seguridad para la Amazorinoquía - crédito prensa Gobernación del Meta

El debate sobre las responsabilidades en el deterioro de la vía se ha convertido en un pulso entre el Estado y la concesionaria encargada de la obra, lo que ha paralizado las soluciones. Cortés Zambrano señaló que, aunque se construyeron infraestructuras como el puente de Chirajara, persisten problemas graves en los túneles 13 y 14. “En esa pelea la región se ha visto afectada y nuestra competitividad empieza a mermar”, afirmó.

El alcalde Baquero coincidió en que la falta de voluntad política ha frenado el desarrollo. “No hemos tenido una decisión del Gobierno nacional. Sin inversión social no hay bienestar ni crecimiento económico”, aseguró.

La situación se agravó tras el cierre del kilómetro 18, cuya reapertura se espera para el 15 de noviembre, un episodio que la gobernadora calificó como “la crónica de una muerte anunciada”.

Ambos mandatarios denunciaron también un abandono en materia de seguridad. “Nos sentimos solos; aquí siguen las extorsiones, el reclutamiento de menores y los secuestros por parte de las disidencias”, advirtió Cortés Zambrano. Baquero agregó que los homicidios han aumentado en Villavicencio debido al microtráfico y la falta de una política efectiva contra los grupos delincuenciales.

La desconexión con el presidente Gustavo Petro ha profundizado el malestar. Cortés Zambrano reveló que no ha tenido reuniones personales con él y que, en los encuentros de gobernadores, “no escucha”. “Presidente, usted le incumplió a la Colombia profunda, a la Amazorinoquía y a los siete departamentos del oriente del país”, reclamó.

Baquero respaldó el mensaje: “Terminando su periodo, el presidente está en deuda con los Llanos Orientales. Lo que necesitamos es inversión en la vía y apoyo a los gremios y empresarios”.

El cierre del kilómetro 18
El cierre del kilómetro 18 de la vía al Llano ha paralizado el transporte y el comercio; su reapertura parcial está prevista para el 15 de noviembre, según anunció la gobernación del Meta - crédito @JorgeEmilioRey/X

Además de la carretera, ambos mandatarios reclamaron atención para la infraestructura aeroportuaria y el acueducto de Villavicencio, proyectos claves para garantizar la competitividad y el acceso a servicios básicos. “A esta región que genera riqueza le falta el empujón del Gobierno nacional”, subrayó la gobernadora.

Con tono crítico pero esperanzado, Cortés Zambrano concluyó: “Todavía hay tiempo para que el Gobierno cumpla. No pedimos favores, pedimos justicia para la región que sostiene buena parte del país”.

La reapertura parcial del corredor, que corresponde al cronograma anunciado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), fue confirmada por Carlos Alberto Vargas, director de la entidad, en entrevista con La FM. Vargas explicó que los trabajos avanzan conforme a lo previsto, tras la ejecución de labores como remoción de material, terraceo, instalación de drenajes y gestión predial para abrir el carril el 15 de noviembre.

Los cierres constantes de la
Los cierres constantes de la vía al Llano han provocado millonarias pérdidas económicas para los gremios, transportadores y comerciantes del oriente colombiano - crédito Coviandina/X

“Las acciones realizadas aseguran la fecha de apertura definida, luego de la remoción de material y terraceo en la parte inferior del deslizamiento, perforación de drenes para liberar presión de las aguas, gestión predial, coordinación interinstitucional y la instalación del pavimento para recuperar el corredor vial”, precisó Vargas.

El sector del transporte de carga ha sido uno de los más golpeados por la emergencia. Juan Carlos Castro, vocero de la Asociación de Camioneros del Meta, manifestó a La FM que los gastos operativos se han incrementado de manera pronunciada debido a las largas esperas.

Temas Relacionados

Vía al LlanoReapertura de la vía al LlanoRafaela Cortés ZambranoAlexánder BaqueroBogotá y VillavicencioCOlombia-Noticias

Más Noticias

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO por la Bundesliga, siga acá el partido de Luis Díaz

Los “Gigantes de Baviera” reaccionan y empatan el juego con una genialidad de “Lucho” en la capital alemana

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Hernán Torres analizó la eliminación de Millonarios y habló de su continuidad para la temporada 2026: “Tomar decisiones”

El cuadro embajador relegó sus opciones matemáticas después del empate ante Envigado, y el entrenador tolimense se mostró crítico por la eliminación

Hernán Torres analizó la eliminación

Juez confirmó que cantantes vallenatos, presentes en fiestas de Nicolás Petro Burgos deberán ser testigos en su caso

El proceso judicial contra el exdiputado suma nuevos testimonios clave, tras la decisión de incluir a músicos que participaron en fiestas privadas, con el fin de esclarecer el origen de los fondos utilizados en estos eventos

Juez confirmó que cantantes vallenatos,

Defensora del Pueblo hizo un balance del comportamiento del sistema de Salud en las últimas dos décadas: “Hoy en día es el doble de lo que teníamos en el 2021″

La funcionaria no dudó en asegurar que uno de los puntos más álgidos es la entrega de medicamentos y los intentos por entregar soluciones desde los últimos gobiernos

Defensora del Pueblo hizo un

Centro Democrático en crisis: presidente del partido Gabriel Vallejo respondió a Miguel Uribe por denuncias de irregularidades en elección de candidato 2026

El intercambio de cartas entre el director del partido, Gabriel Vallejo, y el precandidato Miguel Uribe Londoño expuso la división interna en la colectividad uribista, en medio de la disputa por la elección del aspirante presidencial para 2026

Centro Democrático en crisis: presidente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Desafío, convivencia y estrategias: este

Desafío, convivencia y estrategias: este es el tercer grupo de aspirantes que se preparan para la votación en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karina García reveló la millonada que cobra en tan solo dos horas: “Depende del evento”

Aída Merlano pidió respeto por la privacidad de su nieto y le hizo reclamo a su hija Aida Victoria y a Juan David Tejada: “Ese niño no pidió venir al mundo”

Jhovanoty anunció su salida de programa radial en el que trabaja y desmintió los rumores acerca de su futuro: “Crean en mí”

Jowell & Randy presentarán su ambicioso espectáculo 3D en Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Deportes

Hernán Torres analizó la eliminación

Hernán Torres analizó la eliminación de Millonarios y habló de su continuidad para la temporada 2026: “Tomar decisiones”

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO por la Bundesliga, siga acá el partido de Luis Díaz

Union Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga

Juan Fernando Quintero, la baja más sensible de la selección Colombia en los amistosos: esta es la razón

Reconocida narradora se fue lanza en ristre contra Sebastián Villa: “No romanticen la violencia por favor”