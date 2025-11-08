Before Club, el bar en donde se realizó la fiesta de Halloween a la que asistió Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado, fue sellado: por qué

Heces de ratón que se hallaron debajo de una nevera, y problemas con la documentación o de riñas alrededor del establecimiento, provocaron que las autoridades locales sellaran el establecimiento - crédito Pexels | @before_col/IG | @mariadelmarpizarro/IG

La mañana del sábado 8 de noviembre de 2025 se confirmó que el bar y centro de eventos Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero, y al que asistió a la fiesta de Halloween la noche del 30 de octubre de 2025 el estudiante de la Universidad de Los Antes Jaime Esteban Moreno Jaramillo, fue sellado.

Así lo confirmó Infobae Colombia luego de que se llevó a cabo un evento programado para la noche del viernes 7 de noviembre y llamado Common Poetry, y en el que se presentarían varios DJs, además de ofrecer el servicio de gastrobar.

Sin embargo, la Alcaldía local de Barrios Unidos, funcionarios del Ministerio de Trabajo y la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) realizaron una inspección en el sitio, dejando que toda la documentación estaba en regla, pero un desagradable hallazgo fue lo que provocó el sellamiento del establecimiento.

Y es que luego de hablar con una de las personas que representa Before Club se confirmó que el motivo de esta decisión fue porque se encontraron heces de ratón debajo de una nevera.

En un video que se compartió en vivo por las redes sociales del bar la misma noche del viernes, Andrés Solano Bautista, administrador del lugar y pareja de la dueña del bar, la congresista por el Pacto Histórico María del Mar Pizarro.

Esta era la fiesta que se iba a realizar, pero que se tuvo que cancelar por cuenta del sellamiento del establecimiento por tres días - crédito @before_col/IG

El bar fue tendencia en redes y medios de comunicación porque allí pasó sus últimos momentos con vida Moreno Jaramillo antes de ser asesinado la madrugada del 31 de octubre de 2025, luego de que fue atacado en dos momentos, según lo que se ha conocido en la audiencia de imputación de cargos al único capturado y judicializado hasta el momento: Juan Carlos Suárez Ortiz.

Esto dijo Andrés Solano Bautista sobre el sellamiento: “Fue por tres días” y aclaró lo de las heces de rata

En diálogo con Infobae Colombia, Andrés Solano Bautista respondió y aclaró los motivos sobre el sellamiento de Before Club, y cuya medida se extenderá por un periodo de tres días.

“Por las denuncias que teníamos en los noticieros, denuncias no sustentadas sobre venta de drogas, sobre que el edificio se iba a caer, sobre que teníamos riesgo estructural, sobre que no teníamos los espacios para el aforo que habíamos declarado, no teníamos la salida de emergencias. Entonces, cuando ellos llegaron, teníamos todo eso, entonces no nos pudieron hacer sellamiento por nada de esas cosas”, inició la declaración del administrador.

Asimismo, Bautista precisó que los estudios soportados con un ingeniero estructural es para 3.000 personas y se mostraron a las autoridades ”todas las certificaciones bajo los estudios de suelos, todas. Tenemos bomberos completamente con las recomendaciones, entonces no pudieron hacer nada. Los papeles de la Alcaldía estaban todos completos, pero nos suspendieron".

Sobre el motivo del sellamiento el administrador y pareja de Pizarro confirmó que sí fue por el hallazgo de heces de rata debajo de una de las neveras que se hallan en el primer piso del lugar: “Porque en un edificio de 4.500 metros cuadrados de siete pisos, en solo un piso debajo de una nevera encontraron un poquitico de popó de ratón”.

En Before Club (ubicado en la localidad de Chapinero) se llevó a cabo la fiesta del colectivo "Relaja La Pelvis", y a la que asistió Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante de Los Andes asesinado tras recibir una golpiza, y por lo que ya fue capturado Juan Carlos Suárez, pero los hechos ocurrieron a un par de cuadras, ya en jurisdicción de Barrios Unidos - crédito Google Maps | Mebog | @before_col/IG | @pasaen_bogota/IG | @_relaja/IG

Administrador de Before Club señaló que la medida es desproporcionada

Sobre la magnitud de la medida que le impusieron a Before Club, Bautista dijo que “por ley sí lo pueden hacer, pero no en un lugar que se está teniendo un gran impacto de roedores, que estamos a menos de diez metros de una megaconstrucción como la del Transmilenio (Metro de Bogotá)”.

En este punto, el administrador del establecimiento aseguró que “los mismos Transmilenio (funcionarios) vinieron a decirnos a nosotros que íbamos a tener problemas de roedores, por eso (la construcción de la megaobra por donde pasa la línea 1 del Metro de Bogotá)”.

Sumado a esto, Bautista explicó que se hicieron visitas a los comercios mencionando posibles problemas con roedores a raíz de la construcción.

Por lo anterior, el administrador de Before Club expresó que “la Alcaldía tiene que aplicar algo que se llama racionalidad y proporcionalidad, y dado que mencionó que como se ha venido denunciado desde el mismo Concejo de Bogotá, hay un agravante en esta situación que podría favorecer la proliferación de roedores: la ciudad presentó más de 600 puntos críticos de acumulación de basuras, según cifras presentadas en el cabildo distrital.

Andrés Solano Bautista, administrador de Before Club y pareja de María del Mar Pizarro (dueña del bar), recreo la ruta que tomó Jaime Esteban Moreno junto a su amigo luego de salir del establecimiento la madrugada del 31 de octubre de 2025 - crédito @before_col/IG