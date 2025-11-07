Valka reveló por qué salió de ‘La casa de Alofoke’: “Nunca he sido manipulada por nadie, jamás”

En una extensa y emotiva transmisión en vivo desde su perfil de Tiktok, la influencer y cantante Valka —nombre artístico de Valeria García— decidió romper el silencio y contar la verdadera razón por la que dejó el programa La casa de Alofoke.
Entre lágrimas y con su perro “Papi” en brazos, la artista aseguró que su salida no tuvo nada que ver con su novio, el cantante Dalex, sino con su bienestar físico, emocional y espiritual.
“Sí les voy a confesar que antes de prender el live hice una oración para que sea Dios el que hoy hable a través de mí para poderles contar qué es lo que está pasando”, comenzó diciendo Valka, visiblemente conmovida.
“Primero que nada, gracias infinitas por todo el amor. Ustedes no saben lo bendecida que me siento y le agradezco muchísimo a Dios por haberme permitido entrar en sus corazones, en sus casas. Darle las gracias obviamente a Alofoke por la oportunidad de haberme metido en su programa. Me siento infinitamente agradecida”, expresó la artista, justo antes de empezar a aclarar la situación que ha sido motivo de conversación en las redes sociales.
Sin embargo, a pesar de su agradecimiento al reconocido proyecto dominicano, Valka explicó que su decisión de abandonar el reality fue personal y profundamente meditada.
“Era un lugar en el que realmente, si les soy sincera, yo no me sentía cómoda, porque no es un tipo de reality que va con la persona que yo soy. No me gustan los shows mediáticos, no me gustan los gritos, no me gusta no dormir, no me gusta no poder comer bien, no me gusta estar lejos de mi familia, de mi hogar, de mi perrito, de mi gente”, explicó Valka.
Durante la transmisión, la joven reveló que sufre de ansiedad, depresión y migrañas severas, condiciones que se vieron afectadas durante su estancia en el reality y esto la empezó a hacer pensar en retirarse en varias oportunidades, hasta que llegó el día en el que finalmente tomó la decisión.
“Ese día tenía una migraña demasiado fuerte… pedí el favor a producción de que me dieran unas pastillas para mejorarme. Yo desde pequeña tengo un problema en la rodilla derecha cuando hace mucho frío, me da un dolor incontrolable. Muchas veces he tenido que ir al hospital. Ese día estaba muy mal, me sentía incómoda, saturada, con mucha ansiedad. Estaba sobrepensando demasiadas cosas”, relató la joven artista sobre como estaba sintiéndose el día en el que salió.
Valka también quiso aclarar los rumores que circularon en redes sociales, donde se aseguraba que había abandonado el programa por influencia de su pareja sentimental.
“De no haber sido por mi novio, tampoco nunca hubiera entrado al reality. Fue la primera persona a la que llamé cuando recibí la propuesta, y él fue quien me animó a aceptar. Pero quiero dejar claro que nunca he sido, ni soy, ni seré manipulada por absolutamente nadie, jamás. Ni siquiera mis papás pudieron controlarme. Yo soy muy joven en mi parecer, pero siempre he tenido carácter y criterio propio”, afirmó Valka.
La artista aprovechó el espacio para hablar sobre su vulnerabilidad y sobre cómo fue percibida dentro de la casa.
“Sé que muchos por ahí me dijeron que fui un mueble casi todo el tiempo que estuve en la casa, y realmente es porque esa es mi personalidad. A mí no me gusta ser mediática ni showsera. Yo fui lo que soy, mostré mi esencia. Me vieron llorando muchas veces, orando, pidiéndole a Dios serenidad. No soy de rumbas ni de alcohol, y en ese tipo de realities eso se ve mucho”, sostuvo.
En otro momento de su transmisión, Valka reconoció que su paso por el programa también tenía un propósito económico, ya que no estaba atravesando por el mejor momento financiero de su vida y carrera.
“Fui muy clara y muy sincera en decir que estaba pasando por una situación económica. Lo estaba haciendo también por la parte económica. Esa es mi verdad y no me avergüenza decirlo”, confesó la cantante colombiana.
Finalmente, la artista se despidió de sus seguidores reafirmando su fe y su compromiso con la música: “Yo siento que cumplí mi propósito dentro de la casa: que me conocieran, que vieran mi talento y mi esencia. Estoy lista para seguir enfocada en lo que amo, que es la música. Gracias por tanto amor, por tanto apoyo. Me siento muy bendecida y afortunada por eso”.